Vadim_ написав: Всім Добрий ранок . З СВЯТОМ Покрови Пресвятої Богородиці !
Забавно вас читати . З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному . А вислови мені ПОХ на державу, можете віднести до себе . Ій теж пох
ГАРНОГО НАСТРОЮ
Дивно , церква поряд шось не дзвонить Ви усі букви прочитали ,медленно шевеля губами как говорил покойний ДС , чі вибірково?
ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 19 сентября (Рейтер) - Потоки украинских мигрантов в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и из них после войны могут сыграть ключевую роль в перспективах роста региона, говорится в отчете S&P Global, при этом возможное влияние на экономический рост может составить от -6% до 3%.
Почти половина украинских беженцев, находящихся в настоящее время в ЕС, проживают в 11 странах Центральной и Восточной Европы, что обеспечивает значительный рост их рынков труда. На страны ЦВЕ-11 приходится менее четверти населения ЕС. .......... «Направление экономического роста в Центральной и Восточной Европе может быть определено послевоенной миграцией украинцев, при этом нынешний приток украинских рабочих может как ускориться, так и повернуть вспять», — говорится в отчете S&P Global.
Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что сальдо послевоенной украинской иммиграции будет положительным, добавили в ведомстве.
«Из-за военного положения на Украине подавляющее большинство мигрантов — это женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо на Украине, либо в «принимающей стране»», — говорится в докладе.
По данным S&P Global, после отмены военного положения уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции. .......
в мене поки немає, і хз чи буде. хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити. але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб... я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".
Стасюк тут птаха рідка, по фазам місяця забігає.. .. Хтось знає, чому Стасюк (і Вадік ясна справа) не став младовоєнпенсом? Зараз , якби повернути час, пішов бо по цьому шляху, щоб в 45 пенсію?? .. щоб розмір 20 + тисяч… ?? (на вушко: з наступного року 23.6 кгрн перетворяться на 26… Угу-Угу, прикинь? ) так а чому Стасюки з Вадіками не пішли 20+ років тому цим шляхом? Що завадило? От я коли дивлюсь на забезпечення народного депутата , я усвідомлюю що це каста закрита, туди мене ніколи б не взяли. Але ж стати «младовоєнпенсом» нема ж жодної проблеми!! Хоч солдатом-контрачом , хоч офіцером. І не було ніколи. Чому люмпен, який заздрісно каже про ранню пенсію , не пішов цим шляхом? Добре, може не допетрив свого часу, батьки не підказали про існування такого «воєнного щастя . » . буває… Але ж дітей!… Дітей він же віддав в ВВНЗ? Так? Подивився Стасюк з Вадіком на «зажратого» Хотаба і віддали (сподіваюсь не спільних дітей). Все так? Чи знов ні??
Ти вчився на бійця ДСНС? ні ,і тебе туди ТЦК не зве , ти вчився на комбайнера?, ні і тебе на цю посаду ТЦК не зве , але ти вчився на військового ,добровільно ? і коли війна ти не хочеш йти захищати державу а комбайнера бусифікують
Ти навіть зранку не зрозумів про що мова. Ти чому не використав свій шанс на пенсію в 45? Що тобі завадило? Питання, чому ти робітник заводу за освітою , але під час війни не на оборонному заводі, ми розібрали. Бо не хочеш. Мене відповідь влаштовує. Але пенсію ранню ти хочеш. І відкрито тут заздриш. Чому не пішов цим шляхом.
Незламкині і потужники вангують що буде "копендупен нах ненька"