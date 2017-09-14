RSS
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:48

  Сибарит написав:.........
Спасибо!

Спасибо и вам.
Но, вообще-то, жалею, что ввязался в эту дискуссию.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:56

Статья не сегодняшняя, но не думаю, что с 19 сентября что-то изменилось.
О наших беженцах в Европе - "По данным S&P, потоки мигрантов из Украины после войны могут стать ключом к перспективам роста Центральной Европы." - https://www.reuters.com/markets/europe/ukraine-migrant-flows-after-war-may-prove-key-central-europes-growth-prospects-2025-09-19/
ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 19 сентября (Рейтер) - Потоки украинских мигрантов в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и из них после войны могут сыграть ключевую роль в перспективах роста региона, говорится в отчете S&P Global, при этом возможное влияние на экономический рост может составить от -6% до 3%.

Почти половина украинских беженцев, находящихся в настоящее время в ЕС, проживают в 11 странах Центральной и Восточной Европы, что обеспечивает значительный рост их рынков труда. На страны ЦВЕ-11 приходится менее четверти населения ЕС.
..........
«Направление экономического роста в Центральной и Восточной Европе может быть определено послевоенной миграцией украинцев, при этом нынешний приток украинских рабочих может как ускориться, так и повернуть вспять», — говорится в отчете S&P Global.

Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что сальдо послевоенной украинской иммиграции будет положительным, добавили в ведомстве.

«Из-за военного положения на Украине подавляющее большинство мигрантов — это женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо на Украине, либо в «принимающей стране»», — говорится в докладе.

По данным S&P Global, после отмены военного положения уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции.
.......
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:06

И тут у некоторых, по-моему, неверное представление о Китае.
"Пекин призывает крупнейших производителей свинины сократить объемы производства, сообщают государственные СМИ" - https://www.reuters.com/markets/commodities/beijing-urges-top-hog-producers-cut-output-state-media-says-2025-09-18/
ПЕКИН (Рейтер) - Китай призвал своих крупнейших производителей свинины «взять на себя инициативу» в сокращении производства, сообщило в четверг государственное издание Shanghai Securities News, поскольку страна борется с избытком предложения и вялым потребительским спросом в своем огромном секторе свиноводства.
На встрече высокого уровня во вторник официальные лица призвали крупные компании, включая Muyuan Foods (002714.SZ),, открывает новую вкладкуи Wens Foodstuff (300498.SZ), открывает новую вкладку- сократить поголовье свиноматок, уменьшить объемы убоя и поддерживать вес свиней на уровне около 120 кг, говорится в отчете.
.......
В отчете говорится, что власти также планируют ужесточить кредитование расширения мощностей по производству свинины и сократить субсидии, стимулирующие рост производства свинины.
По данным консалтинговой компании MySteel, это произошло на фоне падения цен на свинину до 13 юаней (1,83 долл. США) за кг по сравнению с 18,8 юаня годом ранее, что оказало давление на рентабельность всей отрасли.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Уточню, чи все так.
допустим жінка отримує 1 числа 30.
Може зайти в кредит до 40, але наступного 1 числа буде 20?...

А як щодо несакціонованих витрат? Нецільового використання.
По першому - так
По не цільовому - в нас не має обмежень по типу витрат. Все що витрачається-все цільове, головне не виходити за домовлену суму.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:47

  ЛАД написав:, что detroytred признаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ
Брехня
Будівельник заявляє наступне
Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ.
Якщо одна з найголовніших проблем - бідність
То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)
б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні

Тому
Будівельник за те щоб реформи НЕ ТРЕБА було проводити внаслідок реформування кожним самого себе.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:53

  budivelnik написав:спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

"Мыши, вам нужно стать ежиками!" (с) (хотя бы просто попробовать) :lol:
И если не станете, ... :lol:
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:55

  budivelnik написав:То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

За віконцем реальність --- в 90-ті навіть прапорщики, прибиральниця та прохфесори і т.д. "спробували" стати богатими.

І мозок настільки просвітлився, що суттєва частина їх вимушені були податися потім в гастарбайтери, назад в наймані, на дивани, в забігаловки.
І дане становище визначилося не стільки їх бажаннями, а умовами в ринку. Умови в ринку визначили і розподіл, і бажання учасників ринку.

В Кореї за (через) 20 років реформ (тобто нових умов в ринку) такі ж пересічні залюбки працюють в Самсунгах-Хюндаях.
Точніше навіть не такі ж, а ... просто бувші забиті селюки...майже холопи-раби.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:19

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:, что detroytred признаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ
Брехня
Будівельник заявляє наступне
Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ.
Якщо одна з найголовніших проблем - бідність
То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)
б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні

Тому
Будівельник за те щоб реформи НЕ ТРЕБА було проводити внаслідок реформування кожним самого себе.
Т.е. пока не выполнено "а", то реформы проводить нельзя - не получится.
Когда "а " выполнено, то реформы не нужны.
Ergo, на фиг они сдались. :)
И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:21

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

"Мыши, вам нужно стать ежиками!" (с) (хотя бы просто попробовать) :lol:
И если не станете, ... :lol:

Всё хорошо, вот только приписали мне слова будивельника.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:26

  detroytred написав:
  budivelnik написав:То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

За віконцем реальність --- в 90-ті навіть прапорщики, прибиральниця та прохфесори і т.д. "спробували" стати богатими.

І мозок настільки просвітлився, що суттєва частина їх вимушені були податися потім в гастарбайтери, назад в наймані, на дивани, в забігаловки.
І дане становище визначилося не стільки їх бажаннями, а умовами в ринку. Умови в ринку визначили і розподіл, і бажання учасників ринку.

В Кореї за (через) 20 років реформ (тобто нових умов в ринку) такі ж пересічні залюбки працюють в Самсунгах-Хюндаях.
Точніше навіть не такі ж, а ... просто бувші забиті селюки...майже холопи-раби.

Якщо мова про Пд.Корею, то в них проблема з народжуваністю (мабуть занадто добре їм стало), так що скоро (10..20 років) Пн.Корея просто зайде і об'єднає "ще теплими"
flyman
