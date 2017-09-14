ЛАД написав:
Всё хорошо, вот только приписали мне слова будивельника.
криво цитату вырезал
(поправил)
Додано: Сер 01 жов, 2025 10:59
криво цитату вырезал
(поправил)
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 01 жов, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:02
Зато - багатые (тратят меньше, чем зарабатывают)...
Корея/Япония хорошо показывают, что "деньги" и "социалка" - они где-то на разных полюсах находятся...
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:29
РБК (РФ): по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки.
Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.
Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).
*Блумберг клевещет (вкупе с FT), что никакой "стены дронов" на востоке ЕС не будет... по причине того, что:
а) там плотная авианавигация... и это больше провокация чем реальный план...
б) отсутствует центральный орган управления наднациональной координацией...
в) Главное: не ясно кто кому заплатит... Все о бабле... Западная и Южная Европа показали ТОЛСТОЕ логистическое плечо хитрым жукам с "фронтира" на Востоке... и сказали, что свои бабки им не дадут... пожелали удачи в поиске ВНУТРЕННИХ резервов для такого важного дела защиты "фронтиров"...* (С)
