Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

"Мыши, вам нужно стать ежиками!" (с) (хотя бы просто попробовать) :lol:
И если не станете, ... :lol:

Всё хорошо, вот только приписали мне слова будивельника.

криво цитату вырезал :oops:
(поправил)
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 01 жов, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:02

  flyman написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

За віконцем реальність --- в 90-ті навіть прапорщики, прибиральниця та прохфесори і т.д. "спробували" стати богатими.

І мозок настільки просвітлився, що суттєва частина їх вимушені були податися потім в гастарбайтери, назад в наймані, на дивани, в забігаловки.
І дане становище визначилося не стільки їх бажаннями, а умовами в ринку. Умови в ринку визначили і розподіл, і бажання учасників ринку.

В Кореї за (через) 20 років реформ (тобто нових умов в ринку) такі ж пересічні залюбки працюють в Самсунгах-Хюндаях.
Точніше навіть не такі ж, а ... просто бувші забиті селюки...майже холопи-раби.

Якщо мова про Пд.Корею, то в них проблема з народжуваністю (мабуть занадто добре їм стало), так що скоро (10..20 років) Пн.Корея просто зайде і об'єднає "ще теплими"

Зато - багатые (тратят меньше, чем зарабатывают)...
Корея/Япония хорошо показывают, что "деньги" и "социалка" - они где-то на разных полюсах находятся...
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:29

РБК (РФ): по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки.
Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.
Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).
_____________________________
*Блумберг клевещет (вкупе с FT), что никакой "стены дронов" на востоке ЕС не будет... по причине того, что:
а) там плотная авианавигация... и это больше провокация чем реальный план...
б) отсутствует центральный орган управления наднациональной координацией...
в) Главное: не ясно кто кому заплатит... Все о бабле... Западная и Южная Европа показали ТОЛСТОЕ логистическое плечо хитрым жукам с "фронтира" на Востоке... и сказали, что свои бабки им не дадут... пожелали удачи в поиске ВНУТРЕННИХ резервов для такого важного дела защиты "фронтиров"...* (С)
