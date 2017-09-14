RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15320153211532215323
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

"Мыши, вам нужно стать ежиками!" (с) (хотя бы просто попробовать) :lol:
И если не станете, ... :lol:

Всё хорошо, вот только приписали мне слова будивельника.

криво цитату вырезал :oops:
(поправил)
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 01 жов, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 10649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:02

  flyman написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

За віконцем реальність --- в 90-ті навіть прапорщики, прибиральниця та прохфесори і т.д. "спробували" стати богатими.

І мозок настільки просвітлився, що суттєва частина їх вимушені були податися потім в гастарбайтери, назад в наймані, на дивани, в забігаловки.
І дане становище визначилося не стільки їх бажаннями, а умовами в ринку. Умови в ринку визначили і розподіл, і бажання учасників ринку.

В Кореї за (через) 20 років реформ (тобто нових умов в ринку) такі ж пересічні залюбки працюють в Самсунгах-Хюндаях.
Точніше навіть не такі ж, а ... просто бувші забиті селюки...майже холопи-раби.

Якщо мова про Пд.Корею, то в них проблема з народжуваністю (мабуть занадто добре їм стало), так що скоро (10..20 років) Пн.Корея просто зайде і об'єднає "ще теплими"

Зато - багатые (тратят меньше, чем зарабатывают)...
Корея/Япония хорошо показывают, что "деньги" и "социалка" - они где-то на разных полюсах находятся...
_hunter
 
Повідомлень: 10649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:29

РБК (РФ): по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки.
Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.
Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).
_____________________________
*Блумберг клевещет (вкупе с FT), что никакой "стены дронов" на востоке ЕС не будет... по причине того, что:
а) там плотная авианавигация... и это больше провокация чем реальный план...
б) отсутствует центральный орган управления наднациональной координацией...
в) Главное: не ясно кто кому заплатит... Все о бабле... Западная и Южная Европа показали ТОЛСТОЕ логистическое плечо хитрым жукам с "фронтира" на Востоке... и сказали, что свои бабки им не дадут... пожелали удачи в поиске ВНУТРЕННИХ резервов для такого важного дела защиты "фронтиров"...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25691
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:13

Трохи позитиву

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41010
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:17

ДБР: Чиновник військової частини 5 років розкрадав пальне, збитки –на 24 млн.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для ЗСУ.

Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн, зазначають прокурори.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/01/8000696/
jump
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 14:35

  jump написав:ДБР: Чиновник військової частини 5 років розкрадав пальне, збитки –на 24 млн.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для ЗСУ.

Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн, зазначають прокурори.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/01/8000696/

Головним тут є навіть не цей крадій, а ота посадова особа (точніше особи), прямими функціональними обов'язками якої є контроль даного виконавця.
Тобто його безпосередній начальник і контролюючі органи.

От за них треба братися...
А боротися з отакими - це боротися з наслідками. Системи.
Типу такі собі захопливі історії.

Була можливість красти, чел крав.
І хтось забезпечував йому цю можливість роками.
Тобто не виконував свої прямі посадові обов'язки роками.
detroytred
 
Повідомлень: 25691
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 14:58

  Vadim_ написав:Кого покарають ... :) так і до президента с карешами дійдуть або навіть до тих хто їх призначив...

Та отож.
Саме про це я і кажу.

Розслідування повинно було б визначити, що саме було з боку таких посадових осіб - недбальство, некомпетентність, злодійський умисєл. Або комбінація з них.

Але максимум ((( - це покарання оцього крадія.
detroytred
 
Повідомлень: 25691
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:21

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Кого покарають ... :) так і до президента с карешами дійдуть або навіть до тих хто їх призначив...

Та отож.
Саме про це я і кажу.

Розслідування повинно було б визначити, що саме було з боку таких посадових осіб - недбальство, некомпетентність, злодійський умисєл. Або комбінація з них.

Але максимум ((( - це покарання оцього крадія.

Якщо керівника крашанок па 17 не посадять реально наразі то все це фуфломіцин?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15320153211532215323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999267
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14926)
01.10.2025 14:27
Ринок ОВДП (9796)
01.10.2025 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.