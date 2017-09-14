RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

"Мыши, вам нужно стать ежиками!" (с) (хотя бы просто попробовать) :lol:
И если не станете, ... :lol:

Всё хорошо, вот только приписали мне слова будивельника.

криво цитату вырезал :oops:
(поправил)
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 01 жов, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:02

  flyman написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)

За віконцем реальність --- в 90-ті навіть прапорщики, прибиральниця та прохфесори і т.д. "спробували" стати богатими.

І мозок настільки просвітлився, що суттєва частина їх вимушені були податися потім в гастарбайтери, назад в наймані, на дивани, в забігаловки.
І дане становище визначилося не стільки їх бажаннями, а умовами в ринку. Умови в ринку визначили і розподіл, і бажання учасників ринку.

В Кореї за (через) 20 років реформ (тобто нових умов в ринку) такі ж пересічні залюбки працюють в Самсунгах-Хюндаях.
Точніше навіть не такі ж, а ... просто бувші забиті селюки...майже холопи-раби.

Якщо мова про Пд.Корею, то в них проблема з народжуваністю (мабуть занадто добре їм стало), так що скоро (10..20 років) Пн.Корея просто зайде і об'єднає "ще теплими"

Зато - багатые (тратят меньше, чем зарабатывают)...
Корея/Япония хорошо показывают, что "деньги" и "социалка" - они где-то на разных полюсах находятся...
2
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:29

РБК (РФ): по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки.
Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.
Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).
_____________________________
*Блумберг клевещет (вкупе с FT), что никакой "стены дронов" на востоке ЕС не будет... по причине того, что:
а) там плотная авианавигация... и это больше провокация чем реальный план...
б) отсутствует центральный орган управления наднациональной координацией...
в) Главное: не ясно кто кому заплатит... Все о бабле... Западная и Южная Европа показали ТОЛСТОЕ логистическое плечо хитрым жукам с "фронтира" на Востоке... и сказали, что свои бабки им не дадут... пожелали удачи в поиске ВНУТРЕННИХ резервов для такого важного дела защиты "фронтиров"...* (С)
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:13

Трохи позитиву

1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 13:17

ДБР: Чиновник військової частини 5 років розкрадав пальне, збитки –на 24 млн.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для ЗСУ.

Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн, зазначають прокурори.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/01/8000696/
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 14:35

  jump написав:ДБР: Чиновник військової частини 5 років розкрадав пальне, збитки –на 24 млн.

Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для ЗСУ.

Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн, зазначають прокурори.

Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/01/8000696/

Головним тут є навіть не цей крадій, а ота посадова особа (точніше особи), прямими функціональними обов'язками якої є контроль даного виконавця.
Тобто його безпосередній начальник і контролюючі органи.

От за них треба братися...
А боротися з отакими - це боротися з наслідками. Системи.
Типу такі собі захопливі історії.

Була можливість красти, чел крав.
І хтось забезпечував йому цю можливість роками.
Тобто не виконував свої прямі посадові обов'язки роками.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 14:58

  Vadim_ написав:Кого покарають ... :) так і до президента с карешами дійдуть або навіть до тих хто їх призначив...

Та отож.
Саме про це я і кажу.

Розслідування повинно було б визначити, що саме було з боку таких посадових осіб - недбальство, некомпетентність, злодійський умисєл. Або комбінація з них.

Але максимум ((( - це покарання оцього крадія.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:26

  Vadim_ написав:Якщо керівника крашанок па 17 не посадять реально наразі то все це фуфломіцин?

Як мінімум потрібно, щоб було визначено ролі усіх, в тому числі і МО, в даному випадку.
Це мінімальний перший етап.

Притягнення до відповідальності то вже наступний.
Хоча б перший почали (тобто визначили участь). І то вже хоч щось. А так -- я ні я, і справа не моя. А чия ж тоді???
З функціональних обов'язків МО:
2) визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання;
25) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у Міноборони і здійснює відповідні антикорупційні заходи;
37) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснення внутрішнього аудиту в Міноборони, Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-п#Text
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 жов, 2025 16:05, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць

Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?

Це розрахунок для лохів. На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Тепер факти:
Який був курс гривні/карбованця 30 років тому? 147000 за долар, що рівне 1,47грн за долар. Зараз 41,2. Маємо знецінення гривні до долара в 28 разів.
І це в доларовому еквівалентні! Але сам долар також дешевіє! За 30 років подешевів в 2 рази(навіть трішки більше).

Тобто 17000грн через 30 років це приблизно 300грн(17000 ділимо на 28 і ділимо на 2) на сьогодні.
Геніально! 30 років відкладати по 500 грн щоб отримати 300 грн(по купівельній спроможності). :D :D

*Дійсно 12% ставка занижена для тих років, але і роки то були унікальні(перехідні). Міг і банк збанкрутіти і інші прикольчики могли бути.

**Взагалі, пасивний дохід - це казка для лохів. Можливе тільки "пасивне збереження грошей" і то це не так просто.

***Ще додам, що 300грн це після 30 років "відкладання". Потім ми очевидно відкладати перестаємо і відповідно суми наших виплат постійно падають. Через 20 років "на пенсії" ми будемо отримувати по цій системі вже просто копійки - тобто ми і далі будемо отримувати 17000, але це будуть копійки.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В конце 90х продукты стоили раз в пять в долларах дешевле чем сейчас
В 95м году наверно и все в 7-8
Живя на гречке без масла и картошке без подливы и отбивных не сильно то и пооткладываешь в 25-30 лет на счастливую старость
Кроме того маленькие дети имеют такую проблему как спонтанно болеть и причём часто тяжело, и не дай бог с операциями и недешёвым лечением(сам так в 4.5 года болел и весьма долго)
Короче одно это жить в 2000м году на 1000уе семьёй в сьёмной однухе отклавыя треть на рост капитала, а другое жить сейчас так же на чуть(не впятеро) большую сумму
Или на сотню в 1995году когда минималка была пару-тройку долларов (откладывая пусть с той сотки 30-40)
Вообще до Юща народ не столько капитализировался, как покупал вместо драных штанов и курток новые(зарплаты всё таки в долларах сильно росли) и начав есть ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец
