Додано: Сер 01 жов, 2025 10:59
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 01 жов, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:02
Зато - багатые (тратят меньше, чем зарабатывают)...
Корея/Япония хорошо показывают, что "деньги" и "социалка" - они где-то на разных полюсах находятся...
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:29
РБК (РФ): по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тысяч тонн в сутки.
Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.
Масштаб простоев на НПЗ стал исторически беспрецедентным: он превысил рекорд августа (23%, 206 тысяч тонн в сутки), а также предыдущие рекорды мая-2022 (196 тысяч тонн в сутки) и мая-2020 (164 тысячи тонн в сутки).
_____________________________
*Блумберг клевещет (вкупе с FT), что никакой "стены дронов" на востоке ЕС не будет... по причине того, что:
а) там плотная авианавигация... и это больше провокация чем реальный план...
б) отсутствует центральный орган управления наднациональной координацией...
в) Главное: не ясно кто кому заплатит... Все о бабле... Западная и Южная Европа показали ТОЛСТОЕ логистическое плечо хитрым жукам с "фронтира" на Востоке... и сказали, что свои бабки им не дадут... пожелали удачи в поиске ВНУТРЕННИХ резервов для такого важного дела защиты "фронтиров"...* (С)
Додано: Сер 01 жов, 2025 13:13
Трохи позитиву
Додано: Сер 01 жов, 2025 13:17
ДБР: Чиновник військової частини 5 років розкрадав пальне, збитки –на 24 млн.
Привласненим пальним колишній посадовець розпоряджався на власний розсуд, що призвело до втрати понад 650 тонн стратегічно важливого ресурсу для ЗСУ.
Державі завдано збитків на суму понад 24 млн грн, зазначають прокурори.
Зазначається, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень.
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:35
Головним тут є навіть не цей крадій, а ота посадова особа (точніше особи), прямими функціональними обов'язками якої є контроль даного виконавця.
Тобто його безпосередній начальник і контролюючі органи.
От за них треба братися...
А боротися з отакими - це боротися з наслідками. Системи.
Типу такі собі захопливі історії.
Була можливість красти, чел крав.
І хтось забезпечував йому цю можливість роками.
Тобто не виконував свої прямі посадові обов'язки роками.
Додано: Сер 01 жов, 2025 14:58
Та отож.
Саме про це я і кажу.
Розслідування повинно було б визначити, що саме було з боку таких посадових осіб - недбальство, некомпетентність, злодійський умисєл. Або комбінація з них.
Але максимум ((( - це покарання оцього крадія.
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:26
Як мінімум потрібно, щоб було визначено ролі усіх, в тому числі і МО, в даному випадку.
Це мінімальний перший етап.
Притягнення до відповідальності то вже наступний.
Хоча б перший почали (тобто визначили участь). І то вже хоч щось. А так -- я ні я, і справа не моя. А чия ж тоді???
З функціональних обов'язків МО:
2) визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання;
25) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у Міноборони і здійснює відповідні антикорупційні заходи;
37) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує функціонування внутрішнього контролю і здійснення внутрішнього аудиту в Міноборони, Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони;
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 жов, 2025 16:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:47
Це розрахунок для лохів. На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Тепер факти:
Який був курс гривні/карбованця 30 років тому? 147000 за долар, що рівне 1,47грн за долар. Зараз 41,2. Маємо знецінення гривні до долара в 28 разів.
І це в доларовому еквівалентні! Але сам долар також дешевіє! За 30 років подешевів в 2 рази(навіть трішки більше).
Тобто 17000грн через 30 років це приблизно 300грн(17000 ділимо на 28 і ділимо на 2) на сьогодні.
Геніально! 30 років відкладати по 500 грн щоб отримати 300 грн(по купівельній спроможності).
*Дійсно 12% ставка занижена для тих років, але і роки то були унікальні(перехідні). Міг і банк збанкрутіти і інші прикольчики могли бути.
**Взагалі, пасивний дохід - це казка для лохів. Можливе тільки "пасивне збереження грошей" і то це не так просто.
***Ще додам, що 300грн це після 30 років "відкладання". Потім ми очевидно відкладати перестаємо і відповідно суми наших виплат постійно падають. Через 20 років "на пенсії" ми будемо отримувати по цій системі вже просто копійки - тобто ми і далі будемо отримувати 17000, але це будуть копійки.
Додано: Сер 01 жов, 2025 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В конце 90х продукты стоили раз в пять в долларах дешевле чем сейчас
В 95м году наверно и все в 7-8
Живя на гречке без масла и картошке без подливы и отбивных не сильно то и пооткладываешь в 25-30 лет на счастливую старость
Кроме того маленькие дети имеют такую проблему как спонтанно болеть и причём часто тяжело, и не дай бог с операциями и недешёвым лечением(сам так в 4.5 года болел и весьма долго)
Короче одно это жить в 2000м году на 1000уе семьёй в сьёмной однухе отклавыя треть на рост капитала, а другое жить сейчас так же на чуть(не впятеро) большую сумму
Или на сотню в 1995году когда минималка была пару-тройку долларов (откладывая пусть с той сотки 30-40)
Вообще до Юща народ не столько капитализировался, как покупал вместо драных штанов и курток новые(зарплаты всё таки в долларах сильно росли) и начав есть ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец
