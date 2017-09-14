ЛАД написав:Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо Система координат сьогоднішня 10000 заробляє - 9500 витрачає Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12% Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Можете перевірити в екселі То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
Це розрахунок для лохів. На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами. Тепер факти: Який був курс гривні/карбованця 30 років тому? 147000 за долар, що рівне 1,47грн за долар. Зараз 41,2. Маємо знецінення гривні до долара в 28 разів. І це в доларовому еквівалентні! Але сам долар також дешевіє! За 30 років подешевів в 2 рази(навіть трішки більше).
Тобто 17000грн через 30 років це приблизно 300грн(17000 ділимо на 28 і ділимо на 2) на сьогодні. Геніально! 30 років відкладати по 500 грн щоб отримати 300 грн(по купівельній спроможності).
*Дійсно 12% ставка занижена для тих років, але і роки то були унікальні(перехідні). Міг і банк збанкрутіти і інші прикольчики могли бути.
**Взагалі, пасивний дохід - це казка для лохів. Можливе тільки "пасивне збереження грошей" і то це не так просто.
***Ще додам, що 300грн це після 30 років "відкладання". Потім ми очевидно відкладати перестаємо і відповідно суми наших виплат постійно падають. Через 20 років "на пенсії" ми будемо отримувати по цій системі вже просто копійки - тобто ми і далі будемо отримувати 17000, але це будуть копійки.
Ясно що за комунізму всі рівні, як сірники в коробці, але нема багатих.
На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).
барабашов написав:В конце 90х продукты стоили раз в пять в долларах дешевле чем сейчас В 95м году наверно и все в 7-8 Живя на гречке без масла и картошке без подливы и отбивных не сильно то и пооткладываешь в 25-30 лет на счастливую старость Кроме того маленькие дети имеют такую проблему как спонтанно болеть и причём часто тяжело, и не дай бог с операциями и недешёвым лечением(сам так в 4.5 года болел и весьма долго) Короче одно это жить в 2000м году на 1000уе семьёй в сьёмной однухе отклавыя треть на рост капитала, а другое жить сейчас так же на чуть(не впятеро) большую сумму Или на сотню в 1995году когда минималка была пару-тройку долларов (откладывая пусть с той сотки 30-40) Вообще до Юща народ не столько капитализировался, как покупал вместо драных штанов и курток новые(зарплаты всё таки в долларах сильно росли) и начав есть ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец
Хіба будівельник писав, що він розбагатів "на економії сірників"?
Головним тут є навіть не цей крадій, а ота посадова особа (точніше особи), прямими функціональними обов'язками якої є контроль даного виконавця. Тобто його безпосередній начальник і контролюючі органи.
От за них треба братися... А боротися з отакими - це боротися з наслідками. Системи. Типу такі собі захопливі історії.
Була можливість красти, чел крав. І хтось забезпечував йому цю можливість роками. Тобто не виконував свої прямі посадові обов'язки роками.
Ви ж розумієте що чел ділився з командиром частини)) На такі суми бути непоміченим командиром, який підписував щотижня/щомісяця папери, неможливо)) Але і оберти серйозні! Невже це звичайна мотокопитна? Може все ж авіаційна? Там нач ГСМ ворочає сотнями тон