budivelnik написав: ЛАД написав: Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит. Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит. давайте прикинемо

Система координат сьогоднішня

10000 заробляє - 9500 витрачає

Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно

Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%

Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць

Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць



Можете перевірити в екселі

Це розрахунок для лохів. На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.Тепер факти:Який був курс гривні/карбованця 30 років тому? 147000 за долар, що рівне 1,47грн за долар. Зараз 41,2. Маємо знецінення гривні до долара в 28 разів.І це в доларовому еквівалентні! Але сам долар також дешевіє! За 30 років подешевів в 2 рази(навіть трішки більше).Тобто 17000грн через 30 років це приблизно 300грн(17000 ділимо на 28 і ділимо на 2) на сьогодні.Геніально! 30 років відкладати по 500 грн щоб отримати 300 грн(по купівельній спроможності).*Дійсно 12% ставка занижена для тих років, але і роки то були унікальні(перехідні). Міг і банк збанкрутіти і інші прикольчики могли бути.**Взагалі, пасивний дохід - це казка для лохів. Можливе тільки "пасивне збереження грошей" і то це не так просто.***Ще додам, що 300грн це після 30 років "відкладання". Потім ми очевидно відкладати перестаємо і відповідно суми наших виплат постійно падають. Через 20 років "на пенсії" ми будемо отримувати по цій системі вже просто копійки - тобто ми і далі будемо отримувати 17000, але це будуть копійки.