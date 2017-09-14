RSS
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:48

  flyman написав:На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.

Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).

До нічого "з часом це не виведе".

Щоб бути багатим - потрібно багато(вище середнього) заробляти(або отримати спадок :D ). ВСЕ!! Ніяких магічних пасивних доходів не існує.
Якщо заробляєш мало(менше середнього) багатим ти не станеш.

*якщо вклався в крипту і став багатим - то це заробіток і ризик, а не пасивний дохід.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:53

4млрд ойро

https://suspilne.media/1128204-ukraina-otrimala-4-mlrd-evro-vid-es-v-ramkah-kreditu-g7/
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 17:54

пасивно-активно

  andrijk777 написав:
  flyman написав:На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.

Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).

До нічого "з часом це не виведе".

Щоб бути багатим - потрібно багато(вище середнього) заробляти(або отримати спадок :D ). ВСЕ!! Ніяких магічних пасивних доходів не існує.
Якщо заробляєш мало(менше середнього) багатим ти не станеш.

*якщо вклався в крипту і став багатим - то це заробіток і ризик, а не пасивний дохід.

Ага заробляти і спускати, а є такі що ще в мінус.
Читати уважно не вчили?
Привичка, яка може ...

Щодо пасивних доходів,
якщо раз в тиждень/місяць потратив пару годин потицяти кнопки, це вже активно як і робота 9 .. 5 (це якщо без переробок)
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:05


Не зрозумів, допомога до літа чи ні?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:06

  Hotab написав:

Не зрозумів, допомога до літа чи ні?

До якого літа? :D Бабиного?
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:06

  Hotab написав:

Не зрозумів, допомога до літа чи ні?

До кінця року ...
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:06

Вантажний потяг, який віз, ймовірно, військову техніку, потрапив під удар російського "Шахеда" у Чернігівській області, розповіли на порталі "Мілітарний". Росіяни використали нічну камеру, яка зафіксувала рухомий об'єкт, розпізнала цистерни та контейнери й вдарила по локомотиву. На відео, яке опублікували російські мілблогери, — кадри з наслідками влучання та спроби військових вертольотів завадити атаці. Кпім того, під удар могли потрапити резервуари з пальним, розташовані на відстані 100 км від кордону. :shock:

Можливе ураження 29 вагонів (14 цистерн, 10 — з військовим спорядженням, п'ять — з технікою) та трьох резервуарів (біля села Бобровиці).

На опублікованому відео бачимо кадри, зняті ударним дроном: він летить вночі, розпізнає об'єкти та влучає в обрану ціль. На записі також фігурують гелікоптери ЗСУ, які також були у небезпеці. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/726 ... yagu-video
