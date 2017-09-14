|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:11
andrijk777 написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Ели человек зарабатывает 10 тыс. грн , а живёт на 9,5 тыс., он богатый. Допускаю, что вы ответите - да. Но вы будете единственный в Украине, кто так ответит.
давайте прикинемо
Система координат сьогоднішня
10000 заробляє - 9500 витрачає
Перший рік - +6000 тіло+600 на тіло %=6600 - мізер звичайно
Десятий рік - 113 000 тіло + 1130 в місяць відсотки які рекапіталізуються під 12%
Двадцятий рік - 489000 тіло +4800 в місяць
Тридцятий рік - 1747400 тіло+17000 в місяць
Можете перевірити в екселі
То можна назвати пенсіонера багатим якщо в нього 17000 капає на тіло ?
Це розрахунок для лохів. На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
.
Бінго...
ТИ ЛОХ
Бо з тебе Держава забирає 22% ЄСВ (тобто мінімум 1760 грн/місяць) і обіцяє тобі мінімальну пенсію в 3000 грн/місяць....
Тому
Розрахунок вірний, але є нюанси
Чим більше ти доручаєш комусь за тебье працювати , тим більше цей хтось залишає собі і менше повертає тобі.
-
1
1
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:17
andrijk777 написав: flyman написав:На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).
До нічого "з часом це не виведе".
Щоб бути багатим - потрібно багато(вище середнього) заробляти(або отримати спадок
). ВСЕ!! Ніяких магічних пасивних доходів не існує.
Якщо заробляєш мало(менше середнього) багатим ти не станеш.
*якщо вклався в крипту і став багатим - то це заробіток і ризик, а не пасивний дохід.
Хтось чув вираз
За все в житті треба платити?
Так от
Я за відносне багатство - заплатив 15 роками життя
Грубо
Обміняв своїх 15 років на 15 млн грн....
Мене такий обмін -влаштовує
95% не влаштовував...
Але ж це вибір кожного...
А фантазії що можна дочекатись хорошого можновладця який зробить країну багатими...- я називаю ФУФЛО-фантазіями...
Навіть ймовірність виграша в лотарею -вища , ніж ймовірність того що групка з 10000-20000 можновладців зможе збагатити 40 млн мешканців країни , в якій 8 млн працездатного віку не хочуть навіть податки з мінімалки за себе заплатити...
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:24
Hotab написав:Vadim_
Тут не подають на ковбасу. І не наливають.
Ага , тут сахисники держави, десь там і колись мабуть, яких на податки вигодували і навчили , .а коли війна то вони вже не придатні і не той ВОС
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:29
budivelnik написав: andrijk777 написав: flyman написав:На щастя(або на жаль) лохи не будуть відкладати 5% своїх доходів при заробітку 10К і не скористаються твоїми геніальними порадами.
Але це формує звичку, яка виведе з часом може вивести в топ 20% (10% або 5%), які "за природніх умов" підпадають під модифікований нормальний закон розподілу (більш подібний до розподілу Больцмана-Максвела).
До нічого "з часом це не виведе".
Щоб бути багатим - потрібно багато(вище середнього) заробляти(або отримати спадок
). ВСЕ!! Ніяких магічних пасивних доходів не існує.
Якщо заробляєш мало(менше середнього) багатим ти не станеш.
*якщо вклався в крипту і став багатим - то це заробіток і ризик, а не пасивний дохід.
Хтось чув вираз
За все в житті треба платити?
Так от
Я за відносне багатство - заплатив 15 роками життя
Грубо
Обміняв своїх 15 років на 15 млн грн....
Мене такий обмін -влаштовує
95% не влаштовував...
Але ж це вибір кожного...
А фантазії що можна дочекатись хорошого можновладця який зробить країну багатими...- я називаю ФУФЛО-фантазіями...
Навіть ймовірність виграша в лотарею -вища , ніж ймовірність того що групка з 10000-20000 можновладців зможе збагатити 40 млн мешканців країни , в якій 8 млн працездатного віку не хочуть навіть податки з мінімалки за себе заплатити...
Ймовірність, що кожен підійде до дзеркала - ще менша. На порядки. Тому даний спосіб називається ЄРАЛАШНЬОЮ.
А от спосіб реформуванням визнаний.
Чи реформувати країну, чи ні --- це ТЕЖ вибір кожного. Можновладця.
Саме можновладця, бо саме в можновладців-управлінців-регуляторів інструменти-важелі-рішення країни-суспільства.
Можновладці-управлінці-регулятори --- це ті, хто має інструменти-важелі влади-управління-регулювання.
НА ВІДМІНУ ВІД ПЕРЕСІЧНОГО.
Пересічний апріорі не має. Якщо він отримує цей інструмент, то ... стає вже можновладцем-управлінцем-регулятором.
