Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:39

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Когда "а " выполнено, то реформы не нужны.
Ergo, на фиг они сдались. :)
И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній...
Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років
№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи
1 ___ Люксембург  ______ 135 682 ______ ні
2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні
3 ___ Швейцарія  ______ 93 457 ______ ні
4 ___ Норвегія  ______ 89 202 ______ ні
5 ___ Сінгапур  ______ 72 794 ______ так
6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні
7 ___ Ісландія  ______ 68 383 ______ так
8 ___ Данія  ______ 67 803 ______ ні
9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні
10 ___ Швеція  ______ 60 239 ______ ні
11 ___ Австралія  ______ 59 934 ______ ні
12 ___ Нідерланди  ______ 58 061 ______ ні
13 ___ Фінляндія  ______ 53 982 ______ ні
14 ___ Австрія  ______ 53 267 ______ ні
15 ___ Канада  ______ 52 051 ______ ні
16 ___ Бельгія  ______ 51 767 ______ ні
17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні
18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так
19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні
20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні
21 ___ Франція  ______ 43 518 ______ Наполеон
22 ___ Японія  ______ 39 285 ______ так
23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні
24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні
25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так
26 ___ Багамські Острови  ______ 34,003 ______ ні
27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні
28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні
29 ___ Кіпр  ______ 30 798 ______ ні
30 ___ Іспанія  ______ 30 115 ______ ні
І що бачимо?
А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило
І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція)
То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання....
Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....


Реальність інша 😶😁😁
Наприклад, Іспанія:
Іспанське економічне диво (ісп. El Milagro español, дослівно "Іспанське диво") — історичний феномен рекордного зростання іспанської економіки, що розпочався 1959 року та тривав до 1973.
Економічне диво» було спричинено реформами, які просували так звані «технократи», які, за згоди Франко, розробили та здійснювали політику розвитку іспанської економіки під керівництвом Міжнародного валютного фонду. Технократи стали для Іспанії новим класом політиків, які замінили стару фалангістську гвардію. Реалізація стратегії, розробленої технократами, набувала форми планів розвитку та мала значний успіх: у 1960-их роках Іспанія стала другою в світі за темпами економічного зростання, дещо відстаючи від Японії, ставши в результаті дев'ятою за величиною економікою світу. Завдяки успішній політиці технократів Іспанія приєдналась до промислово розвинених країн, залишивши в минулому злидні й відсталість, що були притаманні країні після втрати більшої частини своєї імперії на початку XIX століття.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Іспанське_економічне_диво

Або США:
Новий курс Рузвельта
https://studies.in.ua/vhist_shpor/187-n ... velta.html

І т.д.
Реформи від можновладців-управлінців-регуляторів...
По створенню умов для розвитку ринку, країни.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:41

  stm написав: хоча 3 покоління втратили всі статки, то з історії моєї сім'ї яка жила у потужній державі. Наразі у мене є жарт для батьків "у кожного покоління має бути свій диван з облігаціями" фактично папером який нічого не вартий у часі )

Це для рафінірованої інтелігенції) нормальні люди наживають нерухомість, нічого не варту)
А іще оставляють купу інструменту. В мене в селі тіки недавно прадідівський кінний плуг, деревяні частини зїв шашіль. Лежало без діла з 48 року.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 21:42

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Тут не подають на ковбасу. І не наливають.

Ага , тут сахисники держави, десь там і колись мабуть, яких на податки вигодували і навчили , .а коли війна то вони вже не придатні і не той ВОС

Життя несправедливе.
Піднімем за це! 🐽
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 22:12

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Життя несправедливе.
Піднімем за це! 🐽

та да а кому/хто нас захищати?
кожен громадянин зобовязаний захищати державу. Ви як? Готові?
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 22:28

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Життя несправедливе.
Піднімем за це! 🐽

та да а кому/хто нас захищати?
кожен громадянин зобовязаний захищати державу. Ви як? Готові?

Вадік поставив задачі всім і пішов пʼяний 🐽 спати :lol:
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:
  барабашов написав: ТУ САМУЮ ковбасу по 2.20(22грн) без туалетной бумаги наконец

Сколько можно тиражировать миф о туалетной бумаге в советской колбасе?
Ну не было при совке туалетной бумаги!
Бо вся йшла на ковбасу?
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 22:38

  Vadim_ написав:
Так ти без окопу бухаєш. Яка проблема мені?

Військовий повинен захищати батьківщину... чі вона його[/quote]

Видите ли,земляк. Знал бы прикуп...-по ходу правильный ВОС довольно легкий способ откосить от ноля. Я вот тупанул- знал бы в юности,уже б не менее очильныка районного ТЦК был бы. Так кто ж знал?
Чого дурні-бо бідні,чого бідні-бо дурні :(
Вы это-хатку свою пока не лампичьте. Под Васильковкой окопы копают- вам эти деньги пригодятся.Харону отдадите что бы через Стикс перевез :D
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 22:40

  Letusrock написав:Бачили інтервю Маркуса де він розказує як під час контрнаступу людей просто відправляли в один кінець на мінні поля із дня в день протягом півтори місяця.
А потім ще нетойвосні цивільних питають "чому не хочеш піти на діловода, а через пару місяців тебе переведуть в штурмовики, бо мін виявилось трохи більше ніж попередніх штурмовиків"

Поки ще не дивився.

Про штурмовиків послухав Бутусова:

Він детально розповів про командне звено в штурмових полках, а от про те, як з "кого прислали" (немотивованих, немолодих, нерідко й залежних) оці командири роблять штурмовиків --- якось дуже смутно натякав-натякав, але ну дуже туманно.
Тільки декілька разів підкреслив - головне, що вміють досягати-давати результат.
І що тільки примусом можна невмотивованого загнати в окоп, але штурмувати результативно ні.
detroytred
 
