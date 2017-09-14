ЛАД написав:Когда "а " выполнено, то реформы не нужны. Ergo, на фиг они сдались. И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній... Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років № ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи 1 ___ Люксембург ______ 135 682 ______ ні 2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні 3 ___ Швейцарія ______ 93 457 ______ ні 4 ___ Норвегія ______ 89 202 ______ ні 5 ___ Сінгапур ______ 72 794 ______ так 6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні 7 ___ Ісландія ______ 68 383 ______ так 8 ___ Данія ______ 67 803 ______ ні 9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні 10 ___ Швеція ______ 60 239 ______ ні 11 ___ Австралія ______ 59 934 ______ ні 12 ___ Нідерланди ______ 58 061 ______ ні 13 ___ Фінляндія ______ 53 982 ______ ні 14 ___ Австрія ______ 53 267 ______ ні 15 ___ Канада ______ 52 051 ______ ні 16 ___ Бельгія ______ 51 767 ______ ні 17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні 18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так 19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні 20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні 21 ___ Франція ______ 43 518 ______ Наполеон 22 ___ Японія ______ 39 285 ______ так 23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні 24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні 25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так 26 ___ Багамські Острови ______ 34,003 ______ ні 27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні 28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні 29 ___ Кіпр ______ 30 798 ______ ні 30 ___ Іспанія ______ 30 115 ______ ні І що бачимо? А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція) То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання.... Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....
Реальність інша 😶😁😁 Наприклад, Іспанія: Іспанське економічне диво (ісп. El Milagro español, дослівно "Іспанське диво") — історичний феномен рекордного зростання іспанської економіки, що розпочався 1959 року та тривав до 1973. Економічне диво» було спричинено реформами, які просували так звані «технократи», які, за згоди Франко, розробили та здійснювали політику розвитку іспанської економіки під керівництвом Міжнародного валютного фонду. Технократи стали для Іспанії новим класом політиків, які замінили стару фалангістську гвардію. Реалізація стратегії, розробленої технократами, набувала форми планів розвитку та мала значний успіх: у 1960-их роках Іспанія стала другою в світі за темпами економічного зростання, дещо відстаючи від Японії, ставши в результаті дев'ятою за величиною економікою світу. Завдяки успішній політиці технократів Іспанія приєдналась до промислово розвинених країн, залишивши в минулому злидні й відсталість, що були притаманні країні після втрати більшої частини своєї імперії на початку XIX століття. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Іспанське_економічне_диво
stm написав: хоча 3 покоління втратили всі статки, то з історії моєї сім'ї яка жила у потужній державі. Наразі у мене є жарт для батьків "у кожного покоління має бути свій диван з облігаціями" фактично папером який нічого не вартий у часі )
Це для рафінірованої інтелігенції) нормальні люди наживають нерухомість, нічого не варту) А іще оставляють купу інструменту. В мене в селі тіки недавно прадідівський кінний плуг, деревяні частини зїв шашіль. Лежало без діла з 48 року.
Vadim_ написав:[quote="5894764:Hotab" Так ти без окопу бухаєш. Яка проблема мені?
Військовий повинен захищати батьківщину... чі вона його[/quote]
Видите ли,земляк. Знал бы прикуп...-по ходу правильный ВОС довольно легкий способ откосить от ноля. Я вот тупанул- знал бы в юности,уже б не менее очильныка районного ТЦК был бы. Так кто ж знал? Чого дурні-бо бідні,чого бідні-бо дурні Вы это-хатку свою пока не лампичьте. Под Васильковкой окопы копают- вам эти деньги пригодятся.Харону отдадите что бы через Стикс перевез
Letusrock написав:Бачили інтервю Маркуса де він розказує як під час контрнаступу людей просто відправляли в один кінець на мінні поля із дня в день протягом півтори місяця. А потім ще нетойвосні цивільних питають "чому не хочеш піти на діловода, а через пару місяців тебе переведуть в штурмовики, бо мін виявилось трохи більше ніж попередніх штурмовиків"
Поки ще не дивився.
Про штурмовиків послухав Бутусова:
Він детально розповів про командне звено в штурмових полках, а от про те, як з "кого прислали" (немотивованих, немолодих, нерідко й залежних) оці командири роблять штурмовиків --- якось дуже смутно натякав-натякав, але ну дуже туманно. Тільки декілька разів підкреслив - головне, що вміють досягати-давати результат. І що тільки примусом можна невмотивованого загнати в окоп, але штурмувати результативно ні. ______________________
1. Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не было. 2. Большинство из этих стран дошли до таких значений ВВП на душу за столетия. И за это время пережили много чего. В том числе и всяческие реформы и даже революции.
барабашов написав:А как же тогла в 97м семья жила на 200грн(сотку),а сейчас и трёхсот на троих мало? Картоху с перловкой перемешивать перестали то 1 к 9, а новый год 1 к 1му?
Структура расходов была другая Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет
Умовно, 200..300 грн. тепер, 1 крб. тоді. Постій в черзі та дочекайся підключення, купи дисковий телефон + абонка + дзвінки тоді виходили набагато дорожче, чим зараз мобільний + роутер. Те саме за послуги зв"язку. Інтернету, як такого, не існувало в СРСР.
Не було мобільних телефонів , їх не міняли кожні 2-3 роки. Домашній мінімум міг 10+ років працювати. Ні, я знаю що у тебе синьою ізолентою підмотаний, і норм. Але загалом так зараз не живуть, і це додаткова стаття витрат. З ноутом/компом аналогічно У 97-му не було нормою мати і сандалі, і туфлі, і макасіни, і кросівки і ще зимове взуття . І це все кожні кілька років міняти, бо мода міняється. Якщо пару кросачів вихопив десь - то щасливий таскаєш весь час крім лютих морозів. Ну і їжа.. Шашлик пожарити було нечастим святом у всіх, крім дійсно забезпечених людей.,. Зараз це робить навіть пту-не бидло , неодмінно не прибравши за собою, хоч кожні вихідні. Дивитись на всякі форелі і суші навіть не будемо.