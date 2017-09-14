|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:24
flyman написав: pesikot написав: барабашов написав:
А как же тогла в 97м семья жила на 200грн(сотку),а сейчас и трёхсот на троих мало? Картоху с перловкой перемешивать перестали то 1 к 9, а новый год 1 к 1му?
Структура расходов была другая
Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет
Умовно, 200..300 грн. тепер, 1 крб. тоді.
Постій в черзі та дочекайся підключення, купи дисковий телефон + абонка + дзвінки тоді виходили набагато дорожче, чим зараз мобільний + роутер.
Те саме за послуги зв"язку. Інтернету, як такого, не існувало в СРСР.
У меня мобильный - 330 грн., домашний интернет - 330 грн. Итого: 660 грн. или 16 долл. Не помню, сколько я платил в 1997 за интернет, но за телефон (я тогда много звонил по межгороду) тогда у меня уходило больше.
Не знаю, в чём тут дело, вроде, и таблица хорошая, но по личным воспоминаниям барабашов
прав.
2
6
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:48
ЛАД написав: flyman написав: pesikot написав:
Структура расходов была другая
Как пример, в 97 не было мобильников каждому с интернетом + домашний интернет
Умовно, 200..300 грн. тепер, 1 крб. тоді.
Постій в черзі та дочекайся підключення, купи дисковий телефон + абонка + дзвінки тоді виходили набагато дорожче, чим зараз мобільний + роутер.
Те саме за послуги зв"язку. Інтернету, як такого, не існувало в СРСР.
У меня мобильный - 330 грн., домашний интернет - 330 грн. Итого: 660 грн. или 16 долл. Не помню, сколько я платил в 1997 за интернет, но за телефон (я тогда много звонил по межгороду) тогда у меня уходило больше.
Не знаю, в чём тут дело, вроде, и таблица хорошая, но по личным воспоминаниям барабашов
прав.
Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
Скільки коштував модем для діал-ап у 1997? Швидкість 3200 бод? Це два рази в день "подзвонити" провайдеру, скачати електронну почту без мультимедіа.
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:53
Hotab написав:
........
Не було мобільних телефонів , їх не міняли кожні 2-3 роки. Домашній мінімум міг 10+ років працювати.
Ні, я знаю що у тебе синьою ізолентою підмотаний, і норм. Але загалом так зараз не живуть, і це додаткова стаття витрат.
З ноутом/компом аналогічно
У 97-му не було нормою мати і сандалі, і туфлі, і макасіни, і кросівки і ще зимове взуття . І це все кожні кілька років міняти, бо мода міняється. Якщо пару кросачів вихопив десь - то щасливий таскаєш весь час крім лютих морозів.
Ну і їжа.. Шашлик пожарити було нечастим святом у всіх, крім дійсно забезпечених людей.,. Зараз це робить навіть пту-не бидло , неодмінно не прибравши за собою, хоч кожні вихідні.
Дивитись на всякі форелі і суші навіть не будемо.
Вы знаете, я и сегодня не меняю мобильный кожні 2-3 роки. И не покупаю айфон - достаточно дешёвый сяоми (очень далеко не флагман). Аналогично и всё остальное. Т.е. расходы (по ассортименты) примерно те же. Но, действительно, то, что позволял себе в 1997 за 100 долл., сегодня в 200 никак не уложишься.
Додано: Сер 01 жов, 2025 23:59
flyman написав:
..........
Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
Скільки коштував модем для діал-ап у 1997? Швидкість 3200 бод? Це два рази в день "подзвонити" провайдеру, скачати електронну почту без мультимедіа.
1997 это уже не СССР.
Сколько в 1997 стоил модем и диал-ап уже не помню.
Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен.
