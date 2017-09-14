Hotab написав:

........Не було мобільних телефонів , їх не міняли кожні 2-3 роки. Домашній мінімум міг 10+ років працювати.Ні, я знаю що у тебе синьою ізолентою підмотаний, і норм. Але загалом так зараз не живуть, і це додаткова стаття витрат.З ноутом/компом аналогічноУ 97-му не було нормою мати і сандалі, і туфлі, і макасіни, і кросівки і ще зимове взуття . І це все кожні кілька років міняти, бо мода міняється. Якщо пару кросачів вихопив десь - то щасливий таскаєш весь час крім лютих морозів.Ну і їжа.. Шашлик пожарити було нечастим святом у всіх, крім дійсно забезпечених людей.,. Зараз це робить навіть пту-не бидло , неодмінно не прибравши за собою, хоч кожні вихідні.Дивитись на всякі форелі і суші навіть не будемо.