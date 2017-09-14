flyman написав:........... 1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії
Вы не проснулись? Или уже засыпали? Где я писал об СССР?
P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы. Но понимаю, этого ждать бесполезно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 жов, 2025 03:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен.
Это в Харькове так? Жесть -в Киеве в те же годы ставил телефон в новую хату - 400 долларов в кассу Укртелекома по хитрой схеме "договор-черт ногу сломит с какой компанией -доверенность представлять Вас в Укртелекоме - хитрый документ с названием опцион - еще какая-то фигня вот так кручу вот так верчу" но короче в результате номер и провод в квартире, женится ни на ком не нужно было для этого
Через Укртелеком было практически невозможно. Появлялась коммерческая сеть Интерсвязь, кажется. Цена, если правильно помню, была те же 500 долл., но возможность поставить была далеко не везде и надо было стоять в очереди и ждать. И, по-моему, это было уже позже.
flyman написав:........... 1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії
Вы не проснулись? Или уже засыпали? Где я писал об СССР?
P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы. Но понимаю, этого ждать бесполезно.
Бутусов в Хартії, Фірсов в 3-йці (займається добуванням ресурсів).
Є два підходи: - посилювати потужних, щоб вони перекривали зашквари слабіших; - посилювати слабіших, щоб не рвалося там, де тонко.
Обидва мають право на життя. Пріоритетом наявно, що обрано перший підхід. На відміну від совдепівського. По суті уравніловки.
За великим рахунком це і є сортовістю. В фундаменті. Так то й так. І в Яніни в студії завжди еліти... а не задр-ні умовами проблем і нестач роботяги. Еліти, які, як прямо і однозначно вказав Фірсов в інтерв'ю і багато разів підкреслив), на перше місце ставлять -- гідність (в даному випадку, як червону лінію погодження на перемир'я-мир). Тобто по суті скрєпи... В орків теж скрєпи, свої...
А Трамп намагався впихнутися зі сдєлкою (угодою)((
Тому Портніков і каже, що до повного виснаження обох сторін. Хоча чаплиги-цимбалюки складно! та аргументовано розповідають про майбутній "бунт" в хремлі. Хоча і з різницею: чаплига про бунт невдоволених продовженням війни (тобто за закінчення); цимбалюк про навпаки (про невдоволення кволими діями царя).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 жов, 2025 09:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн. Приблизно 3 + 3 Жигулівського. Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?
detroytred написав:Бутусов в Хартії, Фірсов в 3-йці (займається добуванням ресурсів).
Є два підходи: - посилювати потужних, щоб вони перекривали зашквари слабіших; - посилювати слабіших, щоб не рвалося там, де тонко.
Обидва мають право на життя. Пріоритетом наявно, що обрано перший підхід. На відміну від совдепівського. По суті уравніловки.
За великим рахунком це і є сортовістю. В фундаменті. Так то й так. І в Яніни в студії завжди еліти... а не задр-ні умовами проблем і нестач роботяги. Еліти, які, як прямо і однозначно вказав Фірсов в інтерв'ю і багато разів підкреслив), на перше місце ставлять -- гідність (в даному випадку, як червону лінію погодження на перемир'я-мир). Тобто по суті скрєпи... В орків теж скрєпи, свої...
А Трамп намагався впихнутися зі сдєлкою (угодою)((
Тому Портніков і каже, що до повного виснаження обох сторін. Хоча чаплиги-цимбалюки складно! та аргументовано розповідають про майбутній "бунт" в хремлі. Хоча і з різницею: чаплига про бунт невдоволених продовженням війни (тобто за закінчення); цимбалюк про навпаки (про невдоволення кволими діями царя).
Перший. Тобто розвивати сильні сторони. Слабкі сторони підтягувати до мінімума міноре.
Але це не сортовість. Сортовість це "вища каста" на зберігання, а "слабьій скот на убой"
Хоча всю притомну історію "шляхта"/"комуністи" вперед за Республіку/Союз за Цезаря/Сталіна!
Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters. Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters. Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
щоб Китай завоював Китай. У вас там фабрика на Тайвані? Не переживайте, вернуть контрибуцію юанямии.
flyman написав:Перший. Тобто розвивати сильні сторони. Слабкі сторони підтягувати до мінімума міноре.
Але це не сортовість. Сортовість це "вища каста" на зберігання, а "слабьій скот на убой"
Хоча всю притомну історію "шляхта"/"комуністи" вперед за Республіку/Союз за Цезаря/Сталіна!
Ну так це вже ідеальний сбалансований варіант - одних розвивати, других підтягувати. Третій. Тут же бачимо вибір між отими двома крайностями.
Сортовість сортовість. Бо очевидно ж, що більш забезпечений (та відібраний з кращих) збережеться на відміну від слабких. Трійка й так має підтримку не рівня пересічних частин, а тут ще й посилення Фірсовим отримає. Аналогічно Хартія. А чим-ким підтягувати слабких?
Наче ж Яніна не запрошує, не піарить (не підтягує) отих слабких..