flyman написав:Перший. Тобто розвивати сильні сторони. Слабкі сторони підтягувати до мінімума міноре.
Але це не сортовість. Сортовість це "вища каста" на зберігання, а "слабьій скот на убой"
Хоча всю притомну історію "шляхта"/"комуністи" вперед за Республіку/Союз за Цезаря/Сталіна!
Ну так це вже ідеальний сбалансований варіант - одних розвивати, других підтягувати. Третій. Тут же бачимо вибір між отими двома крайностями.
Сортовість сортовість. Бо очевидно ж, що більш забезпечений (та відібраний з кращих) збережеться на відміну від слабких. Трійка й так має підтримку не рівня пересічних частин, а тут ще й посилення Фірсовим отримає. Аналогічно Хартія. А чим-ким підтягувати слабких?
Наче ж Яніна не запрошує, не піарить (не підтягує) отих слабких..
Хоча би впровадити мінімальні стандарти, щоб Слон Носов не клянчив "організувати побут"
Banderlog написав: допались до чоловіка). Він ж капіталіст в чистому пуританському смислі. Трать менше ніж заробляєш. Не бухай. Арбайтен без вихідних. Роби як я і Через 40 років станеш багатим. Шо не так в цій схемі? Я б іще добавив, якщо тебе любить Бог. Або якщо тобі повезе. Але ж неоспоримо шо він зробив багато щоб повезло? Він не розуміє, що як він в більшості не вийде, і більшість, що спробують збанкрутують особливо зробивши ставку на єдину квартиру. А так як індивідуальний план... мало шо вам там не нравиться ) в нього вийшло+ дітей вигодував.
Всё верно. Но вы, видимо, пропустили. Против этого как индивидуального плана detroytred как раз не возражает. Он говорит только о том, что это не план для страны.
а тут не праві. не буду казати це як аксіому, але ЯКЩО всі почнуть працювати, то ефект буде в масштабі країни. як приклад протестанські країни, й ті ж США пару сторіччь тому. що в протестанській релігії - праця угодна Богу, всі працюють - результат бачимо. навіть Північ-Підень Європи. це не єдина причина, але доволі вагома.
в нашій країні ще теж діє цей підхід - держава має те, держава має се. яких реформ вам не вистачає? бо фраза про реформи - це дуже загально. а конкретика - тут буде відповідь, нехай держава думає. а це означає, що ніхто не розуміє, які реформи треба провести для успіху - немає єдиного рецепту. в нашій країні не вистачає незалежної судової системи, а відповідно захисту приватної власності та бізнесу від свавілля держави. але й бізнес не дуже поспішає платити податки. потроху йдемо в цьому напрямку - більше платимо податків й слідкуємо, щоб менше крали з бюджету
flyman написав:Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн. Приблизно 3 + 3 Жигулівського. Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?
на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше". У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.
Росія змогла модифікувати свої ракети, щоб обходити українську ППО – FT Цього літа ракети серйозно пошкодили щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях. Зокрема, 28 серпня окупанти завдали удару по об'єкту, де виробляються турецькі дрони Bayraktar.
За словами двох чиновників, з якими спілкувалося видання, дві ракети, випущені під час цього удару, були націлені на офіси компанії, що розробляє та виготовляє компоненти для безпілотних систем. Тоді ж російські ракети обійшли українську протиповітряну оборону і також пошкодили офіси делегації ЄС та Британської ради, які розташовані неподалік. https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/02/8000877/
Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше". У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.
Ни баллистика, ни мифическое гиперсветовое Кынжало не может на скоростях порядка 3М и выше менять траекторию хаотически(для расчёта Патриота который ведёт его) относительно курса(программы) заложенного со старта. А со старта там заложены только плавные манёвры по типу полёта истребителя Ф22 или МИГ25-31, ибо любое кынжало просто развалится от перегрузок(да и рули такой манёвр не предусматривают) или размотается по траектории, а баллистика уйдёт в "молоко" и поразит что то в километре от цели. Крылатые же ракеты прекрасно облетают даже дома-свечки если летят с воды/поля на них.
d44 написав:А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть
РосЗМІ показали вчорашній удар по Славутичу По місту прилетіло щонайменше дев'ять "Гераней". Вісім з них, за словами пропагандистів, прилетіли по території підстанції 330 кВт "Славутич", а ще один — по підстанції 110 кВт "Славутич". Росіяни розповіли також про втрати. За їхніми даними, знищено машинний зал, два трансформатори, сховище та поле розподільних пристроїв. Втім, вони чомусь не згадали про ураження Чорнобильської атомної станції. https://zn.ua/ukr/war/roszmi-pokazali-v ... ichu-.html
25 жовтня 2023 Зеленський попередив, що в разі атак росії на енергосистеми України будуть удари у відповідь В «Укренерго» готові до будь-яких можливих сценаріїв з урахуванням даних військової розвідки про плани росії