Додано: Чет 02 жов, 2025 14:29

d44 написав: Banderlog написав: Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є?

Є речі які при союзі народу були доступніші. Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є?Є речі які при союзі народу були доступніші. В тих піонертаборах в яких я був, був туалет "тіпа сортір" , тільки холодна вода на вулиці, душ та зміна білизни один раз на тиждень, відвідування батьками раз на тиждень, кімнати з десятью ліжками, фанерні корпуси смердічі фарбою.

............Тільки син профорга їздив в "Молоду гвардію", комсорг чи хто там головний піонерт школи - в "Артек"а всі інші в приміский ліс дрова на фінальний костер збирати

Хоча було весело і вільного часу не було... В тих піонертаборах в яких я був, був туалет "тіпа сортір", тільки холодна вода на вулиці, душ та зміна білизни один раз на тиждень, відвідування батьками раз на тиждень, кімнати з десятью ліжками, фанерні корпуси смердічі фарбою.............Тільки син профорга їздив в "Молоду гвардію", комсорг чи хто там головний піонерт школи - в "Артек"а всі інші в приміский ліс дрова на фінальний костер збирати

Что ещё надо?+ почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе.Артек был один на всю страну, естественно, туда попадали единицы и лучшие, чем-то выделяющиеся.В "Молодую гвардию" было полегче. Я не был сыном профорга, но после 9 класса попал туда как один из победителей областной олимпиады (уж не помню, то ли по математике, то ли по физике). Из лучших на олимпиаде набрали отряд. Понятно, что большинство было из физматшколы, но это не были "дети профоргов" и комсорги. И с нами там, в частности, занимались математикой, не помню - по 2-3 часа (?) в день. Хороший преподаватель из физматшколы.И вас сильно напрягал"туалет "тіпа сортір"?Напомню, что тогда в деревнях это было повсеместно. Да и в городах в частных домах. И зимой тоже. Не знаю, как сейчас. Когда нас посылали из универа и потом с завода в колхоз, пользовались таким же. Не знаю, как сейчас. Уже в самом конце Союза я ездил с дочкой в дом отдыха ХТЗ. Жили примерно в таких же домиках с таким же сортиром. Единственное, понятно, вдвоём, а не 10 человек в комнате. Был там и 4-х или 5-этажный корпус с туалетом и душем, но когда мы приехали, там было всё занято. Дня через 3 там место освободилось и мне предлагали переселиться, но я решил остаться. И стоило это 10 руб. на человека на 2 недели (с питанием). Средняя зарплата в то время была около 200 руб.Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.