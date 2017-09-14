25 жовтня 2023 Зеленський попередив, що в разі атак росії на енергосистеми України будуть удари у відповідь В «Укренерго» готові до будь-яких можливих сценаріїв з урахуванням даних військової розвідки про плани росії
щось він раньше часу розпопереджався, схоже будуть бити підстанціям поки нам нема чим відповісти
Banderlog написав:Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є? Є речі які при союзі народу були доступніші.
В тих піонертаборах в яких я був, був туалет "тіпа сортір" , тільки холодна вода на вулиці, душ та зміна білизни один раз на тиждень, відвідування батьками раз на тиждень, кімнати з десятью ліжками, фанерні корпуси смердічі фарбою. ............Тільки син профорга їздив в "Молоду гвардію", комсорг чи хто там головний піонерт школи - в "Артек"а всі інші в приміский ліс дрова на фінальний костер збирати Хоча було весело і вільного часу не було...
Что ещё надо? + почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе. Артек был один на всю страну, естественно, туда попадали единицы и лучшие, чем-то выделяющиеся. В "Молодую гвардию" было полегче. Я не был сыном профорга, но после 9 класса попал туда как один из победителей областной олимпиады (уж не помню, то ли по математике, то ли по физике). Из лучших на олимпиаде набрали отряд. Понятно, что большинство было из физматшколы, но это не были "дети профоргов" и комсорги. И с нами там, в частности, занимались математикой, не помню - по 2-3 часа (?) в день. Хороший преподаватель из физматшколы. И вас сильно напрягал летом "туалет "тіпа сортір"? Напомню, что тогда в деревнях это было повсеместно. Да и в городах в частных домах. И зимой тоже. Не знаю, как сейчас. Когда нас посылали из универа и потом с завода в колхоз, пользовались таким же. Не знаю, как сейчас. Уже в самом конце Союза я ездил с дочкой в дом отдыха ХТЗ. Жили примерно в таких же домиках с таким же сортиром. Единственное, понятно, вдвоём, а не 10 человек в комнате. Был там и 4-х или 5-этажный корпус с туалетом и душем, но когда мы приехали, там было всё занято. Дня через 3 там место освободилось и мне предлагали переселиться, но я решил остаться. И стоило это 10 руб. на человека на 2 недели (с питанием). Средняя зарплата в то время была около 200 руб. Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
25 жовтня 2023 Зеленський попередив, що в разі атак росії на енергосистеми України будуть удари у відповідь В «Укренерго» готові до будь-яких можливих сценаріїв з урахуванням даних військової розвідки про плани росії
щось він раньше часу розпопереджався, схоже будуть бити підстанціям поки нам нема чим відповісти
Увы - Штаб только что подтвердил: ни возможности ни чем - нет
Україна знайде можливості та зброю, щоб зробити блекаут у Москві, - начальник Генштабу ЗСУ
Banderlog написав:Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є? Є речі які при союзі народу були доступніші.
В тих піонертаборах в яких я був, був туалет "тіпа сортір" , тільки холодна вода на вулиці, душ та зміна білизни один раз на тиждень, відвідування батьками раз на тиждень, кімнати з десятью ліжками, фанерні корпуси смердічі фарбою. ............Тільки син профорга їздив в "Молоду гвардію", комсорг чи хто там головний піонерт школи - в "Артек"а всі інші в приміский ліс дрова на фінальний костер збирати Хоча було весело і вільного часу не було...
Что ещё надо? + почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе. Артек был один на всю страну, естественно, туда попадали единицы и лучшие, чем-то выделяющиеся. В "Молодую гвардию" было полегче. Я не был сыном профорга, но после 9 класса попал туда как один из победителей областной олимпиады (уж не помню, то ли по математике, то ли по физике). Из лучших на олимпиаде набрали отряд. Понятно, что большинство было из физматшколы, но это не были "дети профоргов" и комсорги. И с нами там, в частности, занимались математикой, не помню - по 2-3 часа (?) в день. Хороший преподаватель из физматшколы. И вас сильно напрягал летом "туалет "тіпа сортір"? Напомню, что тогда в деревнях это было повсеместно. Да и в городах в частных домах. И зимой тоже. Не знаю, как сейчас. Когда нас посылали из универа и потом с завода в колхоз, пользовались таким же. Не знаю, как сейчас. Уже в самом конце Союза я ездил с дочкой в дом отдыха ХТЗ. Жили примерно в таких же домиках с таким же сортиром. Единственное, понятно, вдвоём, а не 10 человек в комнате. Был там и 4-х или 5-этажный корпус с туалетом и душем, но когда мы приехали, там было всё занято. Дня через 3 там место освободилось и мне предлагали переселиться, но я решил остаться. И стоило это 10 руб. на человека на 2 недели (с питанием). Средняя зарплата в то время была около 200 руб. Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
ЛАД написав:ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить.
Коректніше напевно брати коефіцієнт 2.5. Наприклад комуналка подорожчала дуже сильно. "ср. зарплата составляла 76,86 долл." = 192,15 долл на сьогодні = 8000 грн. Так і жили "в середньому" з зарплатою 8000 грн. Що вас дивує? Так, тоді дуже значний відсоток населення жив в ніщеті, але так як "так жили усі" то тоді це не вважалась ніщета. Це саме тому що стали жити богато, тоді дійсно жили бідно.
*не знаю як у вас, а у нас значний відсоток населення тоді жив "з села", тобто мав фактично підзаробіток. Їздив в село, садив городи і т.д. Це значно скорочувало витрати на харчування. Зараз цього немає, бо не вигідно економічно.
**в 1995-1997 ніхто мобільних телефонів і інтернетів не мав, тому за це платили 0. Взагалі, усі послуги тоді були в рази дешевші ніж зараз(якщо брати коефіцієнт 2,5), тому що послуги прив'язані не до долара а до зарплат.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 02 жов, 2025 14:54, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Что ещё надо? + почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе.
первый опыт бывает тяжелым )) я был где-то в 1990, попал в группу ребят старше меня на 2 года где-то в районе Конча-Заспы разговоры среди пацанов были жесткач - 'Ленин- жид, Калинин- жид, а хрущев еще и ***ас" ну и первй опыт в коллективе вне дома многим дается тяжело группа пацанов где-то через пару недель пошла в СЗЧ )) Я тоже не досидел Родители были расстроены когда везли в Киев - "машины , загазованность, а там как хорошо было"
ЛАД написав:Что ещё надо? + почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе.
первый опыт бывает тяжелым )) я был где-то в 1990, попал в группу ребят старше меня на 2 года где-то в районе Конча-Заспы разговоры среди пацанов были жесткач - 'Ленин- жид, Калинин- жид, а хрущев еще и ***ас" ну и первй опыт в коллективе вне дома многим дается тяжело группа пацанов где-то через пару недель пошла в СЗЧ )) Я тоже не досидел Родители были расстроены когда везли в Киев - "машины , загазованность, а там как хорошо было"
Вы левая рука Прохожего? вот таким алфавитом он пишет, Марь Ивановна, учительница русского много раз перевернулась у труні.
jump написав:Росія змогла модифікувати свої ракети
А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть
Шахеды всё же не заменяют ракеты. Разный боевой заряд. На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html"Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.