Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Алкоголоик, что ты мне можешь предъявить за алфавит/русский/украинские языки ?
И кому-либо вообще
Твоя функция - бутылки собирать и мусор сортировать
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:00

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить.

**в 1995-1997 ніхто мобільних телефонів і інтернетів не мав, тому за це платили 0.

Не преувеличивайте: после развала совка "дыра", конечно, образовалась, но не прямо уж такая.
9 сентября 1991 года первый звонок по мобильному телефону совершил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Он звонил американскому коллеге из Сиэтла Норму Райсу. Этот звонок стал первым официальным звонком по мобильному телефону на территории РФ.

Собчак позвонил благодаря компании «Дельта Телеком» – первому сотовому оператору в России.

За первые четыре года своей работы эта компания обеспечила сотовой связью 10 000 абонентов. Полный комплекс связи в 1991 году стоил 5000 долларов, а стоимость минуты разговора исходящих и входящих звонков составляла 1 доллар.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:01

  Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше".
У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times
Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.

Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь.
Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:06

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше".
У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times
Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.

Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь.
Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?

Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше.
А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
