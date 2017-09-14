ЛАД написав:ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить.
**в 1995-1997 ніхто мобільних телефонів і інтернетів не мав, тому за це платили 0.
Не преувеличивайте: после развала совка "дыра", конечно, образовалась, но не прямо уж такая.
9 сентября 1991 года первый звонок по мобильному телефону совершил мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Он звонил американскому коллеге из Сиэтла Норму Райсу. Этот звонок стал первым официальным звонком по мобильному телефону на территории РФ.
Собчак позвонил благодаря компании «Дельта Телеком» – первому сотовому оператору в России.
За первые четыре года своей работы эта компания обеспечила сотовой связью 10 000 абонентов. Полный комплекс связи в 1991 году стоил 5000 долларов, а стоимость минуты разговора исходящих и входящих звонков составляла 1 доллар.
Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше". У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.
Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь. Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?
Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше". У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.
Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь. Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?
Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше. А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
ЛАД написав:Что ещё надо? + почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе.
первый опыт бывает тяжелым )) я был где-то в 1990, попал в группу ребят старше меня на 2 года где-то в районе Конча-Заспы разговоры среди пацанов были жесткач - 'Ленин- жид, Калинин- жид, а хрущев еще и ***ас" ну и первй опыт в коллективе вне дома многим дается тяжело группа пацанов где-то через пару недель пошла в СЗЧ )) Я тоже не досидел Родители были расстроены когда везли в Киев - "машины , загазованность, а там как хорошо было"
Ещё раз. 1990 это уже совсем другой Союз. В наше время таких разговоров не было. И да, первый опыт бывает тяжелым. Но в моё время обычно пионерлагерь это был уже не первый опыт, очень многие ездили "на дачу" ещё в детском саду. Это, действительно, было тяжеловато, приезд родителей в выходной был со слезами "мама, роди меня обратно".
ЛАД написав:Что ещё надо? + почти целый день на улице на свежем воздухе вдали от городской пыли, часто в лесу, в детском коллективе.
первый опыт бывает тяжелым )) я был где-то в 1990, попал в группу ребят старше меня на 2 года где-то в районе Конча-Заспы разговоры среди пацанов были жесткач - 'Ленин- жид, Калинин- жид, а хрущев еще и ***ас" ну и первй опыт в коллективе вне дома многим дается тяжело группа пацанов где-то через пару недель пошла в СЗЧ )) Я тоже не досидел Родители были расстроены когда везли в Киев - "машины , загазованность, а там как хорошо было"
Ещё раз. 1990 это уже совсем другой Союз. В наше время таких разговоров не было. И да, первый опыт бывает тяжелым. Но в моё время обычно пионерлагерь это был уже не первый опыт, очень многие ездили "на дачу" ещё в детском саду. Это, действительно, было тяжеловато, приезд родителей в выходной был со слезами "мама, роди меня обратно".
В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державні , відвезли у село до діда , а поряд був дитсадок ЮМЗ, але абічнім людям СССР туда нельзя, вот первоє пачему і как?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 02 жов, 2025 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше". У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.
Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами: «Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї». ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?