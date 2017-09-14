RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державн

а в перший клас коли змогли пристроїти, десь у 10-12 ?
дід в селі кабанчика заколов щоб взяли бідолаху вадима
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 02 жов, 2025 16:02, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:44

  stm написав:
  Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше".
У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times
Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.

Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами:
«Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї».
ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?

У товстого жаба Орбана на носі вибори. Тому потрібно убідити електорат, що без Віктора венграм буде війна, бєздєнєжьє, гроб і кладовище
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:45

  stm написав:
  Letusrock написав:на днях смт писала що з обстрілами в Києві "краще ніж раніше".
У віддалених спостерігачів склалось враження цілком навпаки - вибухів та влучань сильно побільшало. Чи може вона про те й говорила - "краще влучають"?
рф модернізувала свої «Іскандери» та «Кинджали», щоб вони успішно ухилялися від систем Patriot, різко змінюючи траєкторію в останній момент, — Financial Times
Рівень перехоплення російських балістичних ракет у вересні різко впав до 6% порівняно з 37% у серпні, але запусків було менше.

Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами:
«Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї».
ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?

Якщо британці з крашанками то це можливо
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:47

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державн

а в перший клас коли пішли, десь у 10-12 ?

не , у 2025 тому, дол,,б
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 15:51

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить.

Коректніше напевно брати коефіцієнт 2.5. Наприклад комуналка подорожчала дуже сильно.
"ср. зарплата составляла 76,86 долл." = 192,15 долл на сьогодні = 8000 грн.
Так і жили "в середньому" з зарплатою 8000 грн. Що вас дивує?
Так, тоді дуже значний відсоток населення жив в ніщеті, але так як "так жили усі" то тоді це не вважалась ніщета.
Це саме тому що стали жити богато, тоді дійсно жили бідно.

*не знаю як у вас, а у нас значний відсоток населення тоді жив "з села", тобто мав фактично підзаробіток. Їздив в село, садив городи і т.д. Це значно скорочувало витрати на харчування. Зараз цього немає, бо не вигідно економічно.

**в 1995-1997 ніхто мобільних телефонів і інтернетів не мав, тому за це платили 0. Взагалі, усі послуги тоді були в рази дешевші ніж зараз(якщо брати коефіцієнт 2,5), тому що послуги прив'язані не до долара а до зарплат.

Сильно подорожали все услуги, не только коммунальные. Сильно подорожал, например, бензин.
В Харькове попытки жить за счёт огородов были в начале 90-х, но довольно быстро закончились. В большом городе это неэффективно.
"значний відсоток населення тоді жив "з села", тобто мав фактично підзаробіток" - это затраты времени. Фактически эквивалентно тому, чтобы устроиться сегодня где-нибудь на вторую работу на полставки.
Мобильный я меняю раз в 5-6 лет и покупаю за 5-6 тыс. Это не сильно напрягает бюджет.
"До зарплат" привязано всё - и цены на продукты тоже.
Жизнь сегодня за 192,15 долл. (8 тыс. грн) далеко не эквивалентна жизни за 76,86 долл (143,09 грн) в 1997. Хотя да, количество кг хлеба, которые можно купить в 2023 за эти деньги примерно то же, что и в 1997 (по той же ссылке).
И тогда тоже далеко не все так жили.
Думаю, жизнь за среднюю зарплату сегодня не сильно отличается от жизни за среднюю зарплату в 1997. Возможно, немного лучше. Но спорить не буду.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:04

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державн

а в перший клас коли змогли пристроїти, десь у 10-12 ?
дід в селі кабанчика заколов щоб взяли бідолаху вадима

скільки тут до .. в..бойбів
дивно шо нема кому видаляти....
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 02 жов, 2025 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:07

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Алкоголоик, что ты мне можешь предъявить за алфавит/русский/украинские языки ?
И кому-либо вообще
Твоя функция - бутылки собирать и мусор сортировать

Ооо , походу ті ещ' и не той вус

Чучело, еще раз спрашиваю, какие у тебя могут быть претензии к правописанию людей ?
А, козачок метиловый ?

Для деб ила не жившего при совке.
даже в садик нельзя біло просто так ......
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:08

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь.
Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?

Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше.
А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
Ракета всё же не самолёт.
+ то, что написал барабашов https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894846#p5894846. Возможность самолёта уйти от ракеты объясняется как раз тем, что ракета не может совершать резкие маневры.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:11

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державн

а в перший клас коли змогли пристроїти, десь у 10-12 ?
дід в селі кабанчика заколов щоб взяли бідолаху вадима

Сложности с садиком могли быть. Детей тогда было много, садиков не хватало. Но в конечном итоге все устраивались.
Такие же сложности были и в незалежний. Количество детсадов падало быстрее, чем количество детей.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:14

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь.
Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?

Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше.
А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
Ракета всё же не самолёт.
+ то, что написал барабашов https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894846#p5894846. Возможность самолёта уйти от ракеты объясняется как раз тем, что ракета не может совершать резкие маневры.

Ваши предложения или уже в
