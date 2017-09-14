Додано: Чет 02 жов, 2025 15:51

andrijk777 написав: ЛАД написав: ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази во всём мире. Наверное, так и есть. У нас наверняка сильнее в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. По https://surl.li/zhbwcx ср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была средняя. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить. ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази. Наверное, так и есть.в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. Поср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить.

Коректніше напевно брати коефіцієнт 2.5. Наприклад комуналка подорожчала дуже сильно.

"ср. зарплата составляла 76,86 долл." = 192,15 долл на сьогодні = 8000 грн.

Так і жили "в середньому" з зарплатою 8000 грн. Що вас дивує?

Так, тоді дуже значний відсоток населення жив в ніщеті, але так як "так жили усі" то тоді це не вважалась ніщета.

Це саме тому що стали жити богато, тоді дійсно жили бідно.



*не знаю як у вас, а у нас значний відсоток населення тоді жив "з села", тобто мав фактично підзаробіток. Їздив в село, садив городи і т.д. Це значно скорочувало витрати на харчування. Зараз цього немає, бо не вигідно економічно.



**в 1995-1997 ніхто мобільних телефонів і інтернетів не мав, тому за це платили 0. Взагалі, усі послуги тоді були в рази дешевші ніж зараз(якщо брати коефіцієнт 2,5), тому що послуги прив'язані не до долара а до зарплат. Коректніше напевно брати коефіцієнт 2.5. Наприклад комуналка подорожчала дуже сильно."ср. зарплата составляла 76,86 долл." = 192,15 долл на сьогодні = 8000 грн.Так і жили "в середньому" з зарплатою 8000 грн. Що вас дивує?Так, тоді дуже значний відсоток населення жив в ніщеті, але так як "так жили усі" то тоді це не вважалась ніщета.*не знаю як у вас, а у нас значний відсоток населення тоді жив "з села", тобто мав фактично підзаробіток. Їздив в село, садив городи і т.д. Це значно скорочувало витрати на харчування. Зараз цього немає, бо не вигідно економічно.**в 1995-1997 ніхто мобільних телефонів і інтернетів не мав, тому за це платили 0.тому що послуги прив'язані не до долара а до зарплат.

Сильно подорожалиуслуги, не только коммунальные. Сильно подорожал, например, бензин.В Харькове попытки жить за счёт огородов были в начале 90-х, но довольно быстро закончились. В большом городе это неэффективно."значний відсоток населення тоді жив "з села", тобто мав фактично підзаробіток" - это затраты времени. Фактически эквивалентно тому, чтобы устроиться сегодня где-нибудь на вторую работу на полставки.Мобильный я меняю раз в 5-6 лет и покупаю за 5-6 тыс. Это не сильно напрягает бюджет."До зарплат" привязано всё - и цены на продукты тоже.Жизнь сегодня за 192,15 долл. (8 тыс. грн) далеко не эквивалентна жизни за 76,86 долл (143,09 грн) в 1997. Хотя да, количество кг хлеба, которые можно купить в 2023 за эти деньги примерно то же, что и в 1997 (по той же ссылке).И тогда тоже далеко не все так жили.Думаю, жизнь за среднюю зарплату сегодня не сильно отличается от жизни за среднюю зарплату в 1997. Возможно, немного лучше. Но спорить не буду.