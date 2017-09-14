ЛАД написав:.......... Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь. Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?
Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше. А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
jump написав:Росія змогла модифікувати свої ракети
А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть
Шахеды всё же не заменяют ракеты. Разный боевой заряд. На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html"Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.
Я просто нагадаю, що влада на різних рівнях — від президента до керівника АОЗ — казали, що на початку осені ми вийдемо на масове виробництво дронів перехоплювачів. Що все законтрактували вчасно. Паралельно виробники казали, що це неправда. Що вчасно їх не контрактують. Що ніякого масового виробництва в ці терміни не буде. На початку жовтня ми маємо очікувані масові дронові атаки росіян нон стоп. Годинами дрони кружляють над цілями і бʼють чітко, куди планували. В статистиці чимало прильотів просто не відображають. Питань багато, але основне — так а шо з обіцяними перехоплювачами? Як працює ця система? Вона ж не може бути клаптиковою — де хто запустив, там і збили. Має ж якось координуватись з ППО. Хто відповідає за цей напрямок? Є аналог Лінії дронів? Хто там Мадяр? У нас точно все йде за планом? https://www.facebook.com/k.kobernik/pos ... QBmgKugWW9
Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину. Про вже невідворотнє майбутнє. Якщо не трапиться диво.
До повного виснаження ОБОХ сторін...
Послушал с начала примерно до середины. Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем. Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказыается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"
И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией. И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способна самостоятельно противостоять любому агрессору? И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"