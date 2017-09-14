Додано: Чет 02 жов, 2025 16:56

Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину.

Про вже невідворотнє майбутнє.

Якщо не трапиться диво.



Послушал с начала примерно до середины.Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем.Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказывается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так, чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией.И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способны самостоятельно противостоять любому агрессору?И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"