Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:31

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Не знаю, так ли это в действительности. Что, они установили на ракеты системы, позволяющую определять наведение на неё ракет ПВО и определять момент непосредственной угрозы? Как-то сомневаюсь.
Возможно, проблема просто в нехватке ракет для систем Patriot?

Почему бы и нет? -- режимы "наведение" и "слежение" радаров довольно сильно отличаются. А благодаря "фазовым решеткам" - антенны стали сильно меньше.
А так-то лампочка "ракетная угроза" на самолетах еще прошлого века появилась...
Ракета всё же не самолёт.
+ то, что написал барабашов https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894846#p5894846. Возможность самолёта уйти от ракеты объясняется как раз тем, что ракета не может совершать резкие маневры.

Не самолет, но очень близко по размерам. И электроника за век все же сильно вперед ушла.
Не может совершать _противосамолетная_ ракета. Но мы же не про них говорим?..
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:42

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  jump написав:Росія змогла модифікувати свої ракети
А навщо їм ракети, коли спокійно шахеди літають коли та куди хочуть. Влучають десятками, жодного збиття. ШІ у прицілах МВГ зломався мабуть
Шахеды всё же не заменяют ракеты.
Разный боевой заряд.
На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html "Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.


Зображення
Я просто нагадаю, що влада на різних рівнях — від президента до керівника АОЗ — казали, що на початку осені ми вийдемо на масове виробництво дронів перехоплювачів. Що все законтрактували вчасно. Паралельно виробники казали, що це неправда. Що вчасно їх не контрактують. Що ніякого масового виробництва в ці терміни не буде.
На початку жовтня ми маємо очікувані масові дронові атаки росіян нон стоп. Годинами дрони кружляють над цілями і бʼють чітко, куди планували. В статистиці чимало прильотів просто не відображають.
Питань багато, але основне — так а шо з обіцяними перехоплювачами? Як працює ця система? Вона ж не може бути клаптиковою — де хто запустив, там і збили. Має ж якось координуватись з ППО. Хто відповідає за цей напрямок? Є аналог Лінії дронів? Хто там Мадяр? У нас точно все йде за планом?
https://www.facebook.com/k.kobernik/pos ... QBmgKugWW9
  Vadim_ написав:Для деб ила не жившего при совке.
даже в садик нельзя біло просто так ......
за просто так то як? Скільки скидались на штори і ремонт в совіцькому садику? :lol:
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 16:56

  detroytred написав:

https://m.youtube.com/watch?v=T1ZyLwyWY ... YJAYcqIYzv

Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину.
Про вже невідворотнє майбутнє.
Якщо не трапиться диво.

До повного виснаження ОБОХ сторін...

Послушал с начала примерно до середины.
Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем.
Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказывается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"

И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так, чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией.
И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способны самостоятельно противостоять любому агрессору? :mrgreen:
И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"
  ЛАД написав:
  detroytred написав:

https://m.youtube.com/watch?v=T1ZyLwyWY ... YJAYcqIYzv

Рівно 5 хвилин. З 15 по 20 хвилину.
Про вже невідворотнє майбутнє.
Якщо не трапиться диво.

До повного виснаження ОБОХ сторін...

Послушал с начала примерно до середины.
Очень много "идеологического" бреда. И о ненависти русских к Украине, и ещё всякое. И опять сравнение с Израилем.
Не знаю, где и как воюет Фирсов, но просто интересно, сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність". Он, вроде, и соглашается на "якісь перемовини" и "якісь угоди і умови", но чтобы это не было "ганьбою". Проблема в том, что "ганьбою" можно назвать, что угодно, это понятие не материальное, а моральное. Он фактически отказывается от любого перемирия, называя "ганьбою" практически все возможные уступки с нашей стороны. По его логике согласиться на мир по ЛБЗ это тоже "ганьба". "Ганьба равносильна катастрофі". И легко, как настоящий депутат, уходит в сторону от вопроса: "А ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?"

И его рассказы о том, что надо вооружиться до зубов, так, чтобы можно было отразить любого агрессора. Только это может служить гарантией.
И упоминание в этой связи Польши и прибалтов. Он и вправду считает, что маленькие прибалтийские республики с населением даже у самой большой Литвы 2,9 млн. способны самостоятельно противостоять любому агрессору? :mrgreen:
И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"


Тому до повного виснаження обох сторін. Або до Перемоги.

Причини, на які він посилається, ... не відміняють наслідку - будемо битися до див. абзац вище.
(Варіант поразки) "відсікаю" (с) Буданов. "Вірю..."

Колія.
____________
Як там Фірсов визначив: потрібно дві речі - об'єднатися (всім) і повірити (кожному).
Всього-то((
З тієї ж серії "якщо кожен...", "якщо всі...".

В принципі, можливо --- якщо це почнуть впроваджувати різними інструментами можновладців-управлінців-регуляторів.
Різними...
А одних закликів-співів фірсових ну точно недостатньо.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 02 жов, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
  detroytred написав:..............
Тому до повного виснаження обох сторін. Або до Перемоги.

Причини, на які він посилається, ... не відміняють наслідку - будемо битися до див. абзац вище.

Колія.

Одновременное "повне виснаження обох сторін" событие крайне маловероятное. Кто-то виснажиться раньше.
Так что это не колія, а элементарная дурость.
Которая, как и в любой войне может закончиться не перемогою, а поразкою.
  stm написав:Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами:
«Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї».
ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?

Очевидно навіщо, не хоче щоб Євросоюз помагав Україні.
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..............
Тому до повного виснаження обох сторін. Або до Перемоги.

Причини, на які він посилається, ... не відміняють наслідку - будемо битися до див. абзац вище.

Колія.

Одновременное "повне виснаження обох сторін" событие крайне маловероятное. Кто-то виснажиться раньше.
Так что это не колія, а элементарная дурость.
Которая, как и в любой войне может закончиться не перемогою, а поразкою.

Колія-колія.
Вони бувають різними ((.

Поразку відсікаємо, об'єднуємося, віримо ("перш за все самі в себе" (с)). І вуаля...
План один. Інших нема. Тому колія в самому чистому вигляді.


Якщо не буде одночасно, то:
- першим виснажується рфія - ура! Перемога;
- першим виснажуємося ми - робимо неможливе ...продовжуємо до виснаження рфії.
  ЛАД написав:Жизнь сегодня за 192,15 долл. (8 тыс. грн) далеко не эквивалентна жизни за 76,86 долл (143,09 грн) в 1997. Хотя да, количество кг хлеба, которые можно купить в 2023 за эти деньги примерно то же, что и в 1997 (по той же ссылке).
И тогда тоже далеко не все так жили.
Думаю, жизнь за среднюю зарплату сегодня не сильно отличается от жизни за среднюю зарплату в 1997. Возможно, немного лучше. Но спорить не буду.

Ну 76,86 долл вийшло 8000 на сьогодні, враховуючи що послуги подорожчали вище, припустимо 76,86 долл еквівалентно сьогоднішнім 12000.
Середня зарплата сьогодні 24000.
Ні, сильно відрізняється(жизнь за среднюю зарплату). Приблизно в 2 рази відрізняється.
І це ще не враховуючи того що отримати середню зарплату зараз набагато-набагато простіше ніж тоді. Зараз студент може без проблем отримати 24000.
