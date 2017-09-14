RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15333153341533515336>
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:40

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:В Днепре у 1975 мене не могли пристроїти у яслі державн

а в перший клас коли змогли пристроїти, десь у 10-12 ?
дід в селі кабанчика заколов щоб взяли бідолаху вадима

Сложности с садиком могли быть. Детей тогда было много, садиков не хватало. Но в конечном итоге все устраивались.
Такие же сложности были и в незалежний. Количество детсадов падало быстрее, чем количество детей.

це як ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим.
Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.
Hotab
 
Повідомлень: 16529
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:48

  Vadim_ написав:Сложности с садиком могли быть. Детей тогда было много, садиков не хватало. Но в конечном итоге все устраивались.
Такие же сложности были и в незалежний. Количество детсадов падало быстрее, чем количество детей.

це як ? у РС не хватало?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:52

  Hotab написав:Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим.
Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.


це той саме випадок коли потрібно Батьківщину зажищати а не пиз діти
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 17:58

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:Для деб ила не жившего при совке.
даже в садик нельзя біло просто так ......
за просто так то як? Скільки скидались на штори і ремонт в совіцькому садику? :lol:

Та не тільки саветскому, сш 2 но єто ничего не решает
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:04

  Hotab написав:Може синьолобого шатуна хтось вкладе спати? Він же не розуміє прочитане. Відповідає не на те,, що цитує. Це не той випадок, коли дитину з інвалідністю треба залишати в загальному класі, щоб він соціалізувався, щоб не відчував себе іншим.
Це ж повний деградант. Причому не на війні щось там трапилось , а просто спився.
,

Вибачаюсь за пана непридатного
того пикатого ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:09

  ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

Tskaltubo спєцом глянув де це.
Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій.
Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями.
Якісь є невеличкі готелі.
Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
UPD: Родоновий курорт є в нас- Хмільник.
Востаннє редагувалось Water в Чет 02 жов, 2025 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3393
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:14

  Water написав:
  ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

Tskaltubo спєцом глянув де це.
Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій.
Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями.
Якісь є невеличкі готелі.
Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.

Коли?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:17

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

Tskaltubo спєцом глянув де це.
Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій.
Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями.
Якісь є невеличкі готелі.
Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.

Коли?

Шо коли?
Water
 
Повідомлень: 3393
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:20

  ЛАД написав:На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html "Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.

Ну фігня якась.
По словам CТО компании Ирины Терех, сейчас они производят 50 ракет в месяц.

А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15333153341533515336>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128309
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3619)
02.10.2025 18:26
Ринок ОВДП (9816)
02.10.2025 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.