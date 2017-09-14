Додано: Чет 02 жов, 2025 18:51

ЛАД написав: И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?" И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"

Гроші є, треба набратись мужності їх взяти-це заморожені 200млдр евро в Бельгійських банках (депозитаріях)Чи вистачить 200 млрд щоб бути не переможними (на 3 роки)- так.Стосовно того, що ви не згодні, з тим як русня відноситься до українців-це ваші шори на очах (сказав би упц-ні, але ви не маєте відношення до них)упцники вірять що браття во Хресті не бажають нам зла, а катують, ґвалтують і вбивають для "нашей же пользы" , вони так робили зі всіма поневоленими народами.100 національностей, з яких половина немає ні письменників, ні мастярів, ні артистів,і ще 50 років і ці народи втратять повністю свою мову(письменність вже втратили)в срср українську мову називали мовою села, мовою неосвічених людейпо факту це була скрита дискредитаціяСтосовно строків закінчення війни, чи є у США план (карти)-НІ, немає...балачки Трампа це підтверджуютьЧи є план у керівництва України-так, ЄЦе вистояти, витримати, не вмерти (два роки тому, Зе вважав, що договір(бумажка) про членство в НАТО здатна захистити Україну.Після того, як дрони завітали в Польщу-стаття 4 консультації))),в республіках Балтії добре розуміють, що одна німецька бригада , або 5 тисяч американських військових на здатні протистояти навіть двом арміям рф. Для оборони потрібно мінімум половину від атакуючих сил.Раніше люди вірили в могутність повітряно-ракетної компоненти НАТО (в Європі), типу їм не потрібна велика сухопутна армія (все буде робити техніка)а не вірю, що вони здатні виставити 300 літаків про раши.