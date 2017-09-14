ЛАД написав:На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html"Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.
Ну фігня якась.
По словам CТО компании Ирины Терех, сейчас они производят 50 ракет в месяц.
А далі йде розмова про "Первые пуски" Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць.
stm написав:Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами: «Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї». ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?
Очевидно навіщо, не хоче щоб Євросоюз помагав Україні.
Збройні сили Російської Федерації тепер запускають по Україні дрони «Шахед» з камерами та функцією радіокерування, які особливо загрожують залізничній інфраструктурі.
Їхніми основними цілями є групові транспортні перевезення, залізниця та велика техніка.
В підтвердження своїм словам експерт опублікував відео з ворожих ресурсів, на якому дрони уражають цистерни з паливом для потреб ЗСУ, вантажні вагони з військовим майном, платформи з технікою та резервуари з паливно-мастильними матеріалами.
detroytred написав:........ Колія-колія. Вони бувають різними ((.
Поразку відсікаємо, об'єднуємося, віримо ("перш за все самі в себе" (с)). І вуаля... План один. Інших нема. Тому колія в самому чистому вигляді.
Якщо не буде одночасно, то: - першим виснажується рфія - ура! Перемога; - першим виснажуємося ми - робимо неможливе ...продовжуємо до виснаження рфії.
Термины то такое. По-вашему, колія, по-моему, дурость. Но если так, как вы пишите, то может быть и такое: - першим виснажується рфія - робить неможливе ...продовжує до виснаження України. Paroles et paroles et paroles... Повторю - сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність"? - ви пропонуєте як, воювати до останнього українця? Оба вопроса, понятно, не к вам, а к Фирсову. И таким же, как он.
ЛАД написав:Шахеды всё же не заменяют ракеты. Разный боевой заряд.
Приклад - за декілька днів до нас прилетіло під 50(!) шахедів у три точки. І що характерно, зараз деякий шахед веде себе як фпв-ішка, виіскує незахищену захистом ділянку щоб влучити найкраще, кружляя багато часу. Як то кажуть - є час, є натхнення у москалів зараз Тут не так прикро за розвиток шахедів, прикро що це ж на стелс якийсь. Як би було ППО, яке здатне прцювати на рівні часів другої світової віни, по повільним цілям, вважай мотодельтоплану... годинами безкарно кружляють а Сирський там пише про тисячі збитих гелікоптнерами та ШІ в кожній мобільній групі, і вже все купили, замовили, впровадили та анонсували. А все по факту трандьож марафонський. Тому і не так потрібні руським ті ракети. Не хочеться вірити що головний розрахунок нашої влади в цій війні - якось дотягнути поки Трамп з Європою не порєшають хоч хз, як воно було у другу світов з ппо, ну хочь мессершміти з яками були. Кукукрузники б вже по всьому світу скупити могли, там салон великий, багато кулеметників влізе
ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"
Гроші є, треба набратись мужності їх взяти-це заморожені 200млдр евро в Бельгійських банках (депозитаріях) Чи вистачить 200 млрд щоб бути не переможними (на 3 роки)- так.
Стосовно того, що ви не згодні, з тим як русня відноситься до українців-це ваші шори на очах (сказав би упц-ні, але ви не маєте відношення до них) упцники вірять що браття во Хресті не бажають нам зла, а катують, ґвалтують і вбивають для "нашей же пользы" , вони так робили зі всіма поневоленими народами. 100 національностей, з яких половина немає ні письменників, ні мастярів, ні артистів, і ще 50 років і ці народи втратять повністю свою мову(письменність вже втратили)
в срср українську мову називали мовою села, мовою неосвічених людей по факту це була скрита дискредитація
Стосовно строків закінчення війни, чи є у США план (карти)-НІ, немає...балачки Трампа це підтверджують Чи є план у керівництва України-так, Є Це вистояти, витримати, не вмерти (два роки тому, Зе вважав, що договір(бумажка) про членство в НАТО здатна захистити Україну.
Після того, як дрони завітали в Польщу-стаття 4 консультації))), в республіках Балтії добре розуміють, що одна німецька бригада , або 5 тисяч американських військових на здатні протистояти навіть двом арміям рф. Для оборони потрібно мінімум половину від атакуючих сил. Раніше люди вірили в могутність повітряно-ракетної компоненти НАТО (в Європі), типу їм не потрібна велика сухопутна армія (все буде робити техніка) а не вірю, що вони здатні виставити 300 літаків про раши.
ЛАД написав:Жизнь сегодня за 192,15 долл. (8 тыс. грн) далеко не эквивалентна жизни за 76,86 долл (143,09 грн) в 1997. Хотя да, количество кг хлеба, которые можно купить в 2023 за эти деньги примерно то же, что и в 1997 (по той же ссылке). И тогда тоже далеко не все так жили. Думаю, жизнь за среднюю зарплату сегодня не сильно отличается от жизни за среднюю зарплату в 1997. Возможно, немного лучше. Но спорить не буду.
Ну 76,86 долл вийшло 8000 на сьогодні, враховуючи що послуги подорожчали вище, припустимо 76,86 долл еквівалентно сьогоднішнім 12000. Середня зарплата сьогодні 24000. Ні, сильно відрізняється(жизнь за среднюю зарплату). Приблизно в 2 рази відрізняється. І це ще не враховуючи того що отримати середню зарплату зараз набагато-набагато простіше ніж тоді. Зараз студент може без проблем отримати 24000.
Не знаю, как студент. Сегодня в Харькове средняя, по-моему, чуть ниже. Не помню точно, недавно тут выкладывал. Студент может сходу получить ср. зарплату? Работать для этого придётся полный день? А заниматься не нужно вообще? И учтите, вы привели цены 2020 года. Тогда ср. зарплата была по вашей же таблице не 24 тыс., а вдвое меньше - 11591 грн. Так что или не говорите о 24000 или не сравнивайте с ценами 2020 года. И я вам приводил собственный пример. За 250 долл сегодня я не проживу так, как в 1997 за 100.