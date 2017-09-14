ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
Tskaltubo спєцом глянув де це. Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій. Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями. Якісь є невеличкі готелі. Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
Какое отношение всё это имеет к тому, что было полвека назад?
UPD: Родоновий курорт є в нас- Хмільник.
Есть. Возможно, сейчас туда попасть легче, т.к. ездят туда, скорее всего, только украинцы (?). Цены не подскажете?
ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"
Гроші є, треба набратись мужності їх взяти-це заморожені 200млдр евро в Бельгійських банках (депозитаріях) Чи вистачить 200 млрд щоб бути не переможними (на 3 роки)- так.
Подейкують, що: 1. Ці ж гроші не лежать просто так, а вкладені в європейські економіки. Саме тому й генерують оті %. Які потім й надають нам. Взяти ці гроші це вийняти їх з економік, подейкують, Франції-Нідерландів-Бельгії. І буде тоді що? 2. Прецедент. Забрати гроші з політичних мотивів, то як на це подивляться вкладники таких же грошей араби та азійці?
Виж самі питали:
Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить.
О деньгах уже ответили.
Стосовно того, що ви не згодні, з тим як русня відноситься до українців-це ваші шори на очах (сказав би упц-ні, але ви не маєте відношення до них)
Вы писали, что ваши родичи работали в РФ. Вы сами, наверняка, тоже встречались с русскими. Вы часто сталкивались с ненавистью к украинцам? Именно с ненавистью?
100 національностей, з яких половина немає ні письменників, ні мастярів, ні артистів, і ще 50 років і ці народи втратять повністю свою мову(письменність вже втратили)
Это вы к чему? Это расизм (или как назвать)?
в срср українську мову називали мовою села, мовою неосвічених людей по факту це була скрита дискредитація
О языке уже надоело. Но ещё 3 года назад (или меньше?) вы сами писали на форуме исключительно на русском. Вам кто-то запрещал писать по-украински?
Стосовно строків закінчення війни, чи є у США план (карти)-НІ, немає...балачки Трампа це підтверджують Чи є план у керівництва України-так, Є Це вистояти, витримати, не вмерти (два роки тому, Зе вважав, що договір(бумажка) про членство в НАТО здатна захистити Україну.
Сильный план. И не поспоришь.
Після того, як дрони завітали в Польщу-стаття 4 консультації))), в республіках Балтії добре розуміють, що одна німецька бригада , або 5 тисяч американських військових на здатні протистояти навіть двом арміям рф. Для оборони потрібно мінімум половину від атакуючих сил.
Выход? Послушать Фирсова и вооружаться до зубов, чтобы быть способными отразить угрозу самостоятельно?
Раніше люди вірили в могутність повітряно-ракетної компоненти НАТО (в Європі), типу їм не потрібна велика сухопутна армія (все буде робити техніка) а не вірю, що вони здатні виставити 300 літаків про раши.
Верили. До Трампа. И после развала СССР, тем более. И расчёт был, в основном, на американские ракеты. Сколько они сегодня "здатні виставити літаків", понятия не имею. И вы, по-моему, тоже. Может 300, может больше (или меньше). Тем не менее, у Англии и Франции есть и собственное ЯО. Правда, значительно меньше, чем у РФ.
Ціни не дивився.
Что я сам спрашивал? О сегодняшнем состоянии Цхалтубо я не спрашивал. А если вы согласны, что "Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить", - то к чему вы всё это писали?