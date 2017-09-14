RSS
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:01

  Water написав:

  Water написав:
  ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

Tskaltubo спєцом глянув де це.
Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій.
Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями.
Якісь є невеличкі готелі.
Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
Какое отношение всё это имеет к тому, что было полвека назад?

UPD: Родоновий курорт є в нас- Хмільник.
Есть.
Возможно, сейчас туда попасть легче, т.к. ездят туда, скорее всего, только украинцы (?). Цены не подскажете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 02 жов, 2025 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:04

  prodigy написав:

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"


Гроші є, треба набратись мужності їх взяти-це заморожені 200млдр евро в Бельгійських банках (депозитаріях)
Чи вистачить 200 млрд щоб бути не переможними (на 3 роки)- так.

Подейкують, що:
1. Ці ж гроші не лежать просто так, а вкладені в європейські економіки.
Саме тому й генерують оті %. Які потім й надають нам.
Взяти ці гроші це вийняти їх з економік, подейкують, Франції-Нідерландів-Бельгії. І буде тоді що?
2. Прецедент. Забрати гроші з політичних мотивів, то як на це подивляться вкладники таких же грошей араби та азійці?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вечір ... електрики немає ... саме час для романтичної вечері при свічках з панянкою )
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:13

  detroytred написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"


Гроші є, треба набратись мужності їх взяти-це заморожені 200млдр евро в Бельгійських банках (депозитаріях)
Чи вистачить 200 млрд щоб бути не переможними (на 3 роки)- так.

Подейкують, що:
1. Ці ж гроші не лежать просто так, а вкладені в європейські економіки.
Саме тому й генерують оті %. Які потім й надають нам.
Взяти ці гроші це вийняти їх з економік, подейкують, Франції-Нідерландів-Бельгії. І буде тоді що?
2. Прецедент. Забрати гроші з політичних мотивів, то як на це подивляться вкладники таких же грошей араби та азійці?

+++
Но можно короче: "гроші є, але не у нас". :)
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:22

  prodigy написав:

  prodigy написав:
  ЛАД написав:- ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?

навіщо ви повторюєте цю ганебну пропаганду, до останнього ще років 200

Два вопроса.
1. Вы считаете вместе со стариками и младенцами?
2. Какой у вас горизонт планирования? Неделя? Месяц? Год?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:26

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.

Tskaltubo спєцом глянув де це.
Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій.
Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями.
Якісь є невеличкі готелі.
Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
Какое отношение всё это имеет к тому, что было полвека назад?

UPD: Родоновий курорт є в нас- Хмільник.
Есть.
Возможно, сейчас туда попасть легче, т.к. ездят туда, скорее всего, только украинцы (?). Цены не подскажете?

Виж самі питали:
Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить.

Ціни не дивився.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:51

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:- ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?

навіщо ви повторюєте цю ганебну пропаганду, до останнього ще років 200

Два вопроса.
1. Вы считаете вместе со стариками и младенцами?
2. Какой у вас горизонт планирования? Неделя? Месяц? Год?

https://m.youtube.com/watch?v=Hiw0p6HwLro

Рік тому. Дане питання задається Берлінській.
Вона надає відповідь...

Через рік, тобто зараз, це все вже є -- і удари вглиб, і кіллзона 20 км., і БД на території рфії були, але рфія не демонструє рух до закінчення війни.

Да і згідно бачення Портнікова про повне виснаження обох сторін, тобто і України, то повне виснаження України це що?
Питання теж риторичне.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:54

  prodigy написав:

  prodigy написав:
  ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"

Гроші є...
О деньгах уже ответили.

Стосовно того, що ви не згодні, з тим як русня відноситься до українців-це ваші шори на очах (сказав би упц-ні, але ви не маєте відношення до них)
Вы писали, что ваши родичи работали в РФ. Вы сами, наверняка, тоже встречались с русскими.
Вы часто сталкивались с ненавистью к украинцам? Именно с ненавистью?

100 національностей, з яких половина немає ні письменників, ні мастярів, ні артистів,
і ще 50 років і ці народи втратять повністю свою мову(письменність вже втратили)
Это вы к чему?
Это расизм (или как назвать)?

в срср українську мову називали мовою села, мовою неосвічених людей
по факту це була скрита дискредитація
О языке уже надоело.
Но ещё 3 года назад (или меньше?) вы сами писали на форуме исключительно на русском.
Вам кто-то запрещал писать по-украински?

Стосовно строків закінчення війни, чи є у США план (карти)-НІ, немає...балачки Трампа це підтверджують
Чи є план у керівництва України-так, Є
Це вистояти, витримати, не вмерти (два роки тому, Зе вважав, що договір(бумажка) про членство в НАТО здатна захистити Україну.
Сильный план.
И не поспоришь.

Після того, як дрони завітали в Польщу-стаття 4 консультації))),
в республіках Балтії добре розуміють, що одна німецька бригада , або 5 тисяч американських військових на здатні протистояти навіть двом арміям рф. Для оборони потрібно мінімум половину від атакуючих сил.
Выход?
Послушать Фирсова и вооружаться до зубов, чтобы быть способными отразить угрозу самостоятельно? :mrgreen:

Раніше люди вірили в могутність повітряно-ракетної компоненти НАТО (в Європі), типу їм не потрібна велика сухопутна армія (все буде робити техніка)
а не вірю, що вони здатні виставити 300 літаків про раши.
Верили.
До Трампа.
И после развала СССР, тем более.
И расчёт был, в основном, на американские ракеты.
Сколько они сегодня "здатні виставити літаків", понятия не имею. И вы, по-моему, тоже.
Может 300, может больше (или меньше).
Тем не менее, у Англии и Франции есть и собственное ЯО. Правда, значительно меньше, чем у РФ.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 19:58

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"

Гроші є...
О деньгах уже ответили.

Мінімум на 2026 гроші по сусеках, гадаю, точно назбирають.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:00

  Water написав:

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:-----------------------------
ЛАД
Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
------------------------------
Tskaltubo спєцом глянув де це.
Саме там я не був, мені вистачило автомобільної дороги Тбілісі-Кутаїсі-Батумі, район Кутаїсі це опа, разруха як після бойових дій.
Можете самі глянуть на гугл мапах шо зараз з тими санаторіями.
Якісь є невеличкі готелі.
Загуглив квитки, самі дешеві Віззейр на жовтень-листопад цього року Познань-Кутаїсі-Познань 52 ойро.
Какое отношение всё это имеет к тому, что было полвека назад?

UPD: Родоновий курорт є в нас- Хмільник.
Есть.
Возможно, сейчас туда попасть легче, т.к. ездят туда, скорее всего, только украинцы (?). Цены не подскажете?

Виж самі питали:
Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить.

Ціни не дивився.

Что я сам спрашивал?
О сегодняшнем состоянии Цхалтубо я не спрашивал.
А если вы согласны, что "Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить", - то к чему вы всё это писали?
