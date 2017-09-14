Мінімум на 2026 гроші по сусеках, гадаю, точно назбирають.
Может быть. У них там много выборов на носу и чуть позже. Посмотрим, чем закончится. В Чехии, похоже, будет не самый благоприятный результат. О Франции прогнозировать сложно. Даже без выборов. Но да, скорее всего, назбирають. Но деньги не единственный вопрос.
flyman написав:Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн. Приблизно 3 + 3 Жигулівського. Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР
...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?
Banderlog написав:Погодьтесь 3 мінімалки викласти за відпочинок однієї дитини не кожен роботяга може. А якщо в нього дітей 3є? Є речі які при союзі народу були доступніші.
В тих піонертаборах в яких я був, був туалет "тіпа сортір" , тільки холодна вода на вулиці, душ та зміна білизни один раз на тиждень, відвідування батьками раз на тиждень, кімнати з десятью ліжками, фанерні корпуси смердічі фарбою.
Опять не учтено технологическое развитие человечества за 50 лет - как бы штампованных пластиковых биотуалетов массово тогда не было в мире нигде, ровно как и бойлеров, посудомоек, пластиковой посуды, видеомагнитофонов, пластиковых окон, теплых полов и прочих современных технологий. Да, туалет в моем пионерлагере был типа "сортир", в душ толпой но горячая вода была, кино крутили раз в неделю, еда такая себе, но зато был бассейн (!), дискотеки, спорт-книги, родители приезжали когда хотели но да не часто.
Рік тому. Дане питання задається Берлінській. Вона надає відповідь...
Через рік, тобто зараз, це все вже є -- і удари вглиб, і кіллзона 20 км., і БД на території рфії були, але рфія не демонструє рух до закінчення війни.
Да і згідно бачення Портнікова про повне виснаження обох сторін, тобто і України, то повне виснаження України це що? Питання теж риторичне.
Paroles et paroles et paroles... В этой войне вообще слишком много слов. Со всех сторон - и с нашей, и от РФ, и от "партнёров". Что такое "повне виснаження", я просто не понимаю. Потери во 2МВ у СССР были намного больше, чем у нас сегодня, но "повне виснаження" не наступило. Не могу вспомнить ни одной войны, которая закончилась из-за "повного виснаження" сторон. Бывало, что заканчивали, убедившись в том, что не могут добиться результата, как, например, ирано-иракская война.
И нельзя ставить нереальные задачи. Берлинская говорит:
а до фронту має доходити максимум там ну до 10% тих спроможностей які Росія провокує цією машиною війни
У РФ были большИе возможности - и "Грады", Смерчи, Ураганы, и артиллерия, и ракеты. Но таких результатов они добиться даже близко не смогли. Если бы была такая возможность, можно (и нужно!) было бы говорить о победе и добиться её. Но это не реально.
ЛАД написав:... Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
щось вже пішли казки. що пересічний не може собі дозволити? здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш, а не куди путівки. до речі, путівки до війни теж були - рівень сервісу напевне такий же, як й в срср
тому ДЕШЕВІ профспілкові путівки в нормальні місця треба було ДОСТАВАТИ. забули вже це слово ЛАД? або отримувати їх один раз на кілька років...
ЛАД написав:Когда "а " выполнено, то реформы не нужны. Ergo, на фиг они сдались. И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній... Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років № ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи 1 ___ Люксембург ______ 135 682 ______ ні 2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні 3 ___ Швейцарія ______ 93 457 ______ ні 4 ___ Норвегія ______ 89 202 ______ ні 5 ___ Сінгапур ______ 72 794 ______ так 6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні 7 ___ Ісландія ______ 68 383 ______ так 8 ___ Данія ______ 67 803 ______ ні 9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні 10 ___ Швеція ______ 60 239 ______ ні 11 ___ Австралія ______ 59 934 ______ ні 12 ___ Нідерланди ______ 58 061 ______ ні 13 ___ Фінляндія ______ 53 982 ______ ні 14 ___ Австрія ______ 53 267 ______ ні 15 ___ Канада ______ 52 051 ______ ні 16 ___ Бельгія ______ 51 767 ______ ні 17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні 18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так 19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні 20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні 21 ___ Франція ______ 43 518 ______ Наполеон 22 ___ Японія ______ 39 285 ______ так 23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні 24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні 25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так 26 ___ Багамські Острови ______ 34,003 ______ ні 27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні 28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні 29 ___ Кіпр ______ 30 798 ______ ні 30 ___ Іспанія ______ 30 115 ______ ні І що бачимо? А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція) То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання.... Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....
1. Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не было. 2. Большинство из этих стран дошли до таких значений ВВП на душу за столетия. И за это время пережили много чего. В том числе и всяческие реформы и даже революции.
Виділене - це все що потрібно знати.. 1 Якщо БІЛЬШІСТЬ йшла століттями і тільки МЕНШІСТЬ реформами... - значить? Значить ПРАВИЛО-це століттями без реформ (еволюційний розвиток) Виключення з правила - реформи в одиничних випадках і при цьому як правило в трьох варіантах а - після війни б - після революції в - після зміни суспільного ладу і на протязі найближчого десятиліття після події описаної в а/б/в пунктах 2 Якщо ще памятаєте мої два пункти
Будівельник заявляє наступне Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ. Якщо одна з найголовніших проблем - бідність То а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів) б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні
і Ваше заперечення що Когда "а " выполнено, то реформы не нужны. Так от , я можу додати Якщо суспільство не доросло до пункту А , то можна звичайно з допомогою пункту Б -примусово привести суспільство до розуміння що краще все таки виконати пункт А... тоді реформи самі собою підуть.
budivelnik написав:....... такий собі Лад -твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипаплась такий собі воєнпенс - твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством. А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична. ...
а оце дуже класична радянська помилка - торгівля настільки ж важлива, як й виробництво. так, виробництво можна назвати скелетом - але сам по собі скелет нічого не зробить.
на цьому й погоріли радянські директори - які були готові виробляти й далі трактори чи танки - але вони виявилися нікому не потрібні. очевидні речі, але не всі їх розуміють - побудувати виробництво зараз не є великою проблемою. проблема - а кому продати те, що виробив. як зробити, щоб купити в тебе, а не в конкурента. тому казати, що торгівля вторична можуть лише невігласи. навіщо всі хочуть працювати з АТБ - бо АТБ забезпечить певний рівень продажів. а без АТБ ти ніколи не досягнеш таких об'ємів. сучасні Amazon чи AliExpress роблять це в світовому масштабі - а без них куди продавати вироблене?
звідки в Китаї заводи? їх там побудував Захід, щоб забезпечити свій попит виробленим в Китаї. не Китай потрапив в США (хоча легпром це окрема тема) - а навпаки. тому ЛАД не кажіть застарілі радянські думки про торгівлю
Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить.
Ціни не дивився.
Что я сам спрашивал? О сегодняшнем состоянии Цхалтубо я не спрашивал. А если вы согласны, что "Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить", - то к чему вы всё это писали?
Шо саме вряд ли пересічний українець сможєт сєбє ето позволіть, поясніть? Глянув той санаторій у Хмільнику, якщо повністю з проживанням/лікуванням/харчуванням, то це 3700 за добу з особи, шо таке VIP номер потрібно дивитись. Якщо 10 днів, на 2 особи, то особисто я би поїхав до Чехії Radium Palace Sanatorium Jachymov.