Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:39
Shaman написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
.......такий собі Лад
-твердо переконаний що російська+ заводи - зроблять всіх багатими , але чому він не може пояснити чому така "чудова" імперія маючи і російську і заводи - розсипапласьтакий собі воєнпенс
- твердо переконаний що варто можновладцям працювати більше-і всі відразу отримають ману небесну
Я никак и никогда не связывал "російську" с богатством.
А заводы таки нужны. Китай разбогател, главным образом, благодаря заводам. Торговля вторична.
...
а оце дуже класична радянська помилка - торгівля настільки ж важлива, як й виробництво. так, виробництво можна назвати скелетом - але сам по собі скелет нічого не зробить.
Так це і є первинністю виробництва відносно торгівлі.
А те, що другорядна складова (розвинута торгівля) є необхідним елементом загальної системи (ринку), ну ніяк не заперечує цього.
АТБ розвинутіше совдепторга не з причини надважливості торгівлі (відносно виробництва), а з причини вищого рівня конкуренції в торгівлі за ринку, ніж за совдепу.
В совдеп магазину(-ів) просто не було конкурентів(((
_______________________
Хто кого обслуговує? Хто для кого (чи під кого) створений?
Завод під торгточку чи навпаки?
Очевидна відповідь на ці питання вкаже хто первинний.
______________________
Була б совдепі конкуренція ... виробників, то й була б конкуренція точок торгівлі. Була б вище якість...
Але тоді б це не був совдеп (планова економіка. Де план визначає партія)))), а не царює попит, як в ринку, ще й за умов конкуренції виробників за нього).
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 02 жов, 2025 22:45, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:44
Water
Глянув той санаторій у Хмільнику, якщо повністю з проживанням/лікуванням/харчуванням,
Мене в Артеку при кашлі поклали в стаціонар і банки ставили 😅
Благо днів 3 наче.
Лікування навіть там було таке собі)) Памʼятаю тільки фурацилін )
-
4
4
3
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:48
ЛАД написав:
В этой войне вообще слишком много слов. Со всех сторон - и с нашей, и от РФ, и от "партнёров".
Что такое "повне виснаження", я просто не понимаю. Потери во 2МВ у СССР были намного больше, чем у нас сегодня, но "повне виснаження" не наступило.
Не могу вспомнить ни одной войны, которая закончилась из-за "повного виснаження" сторон. Бывало, что заканчивали, убедившись в том, что не могут добиться результата, как, например, ирано-иракская война.
Ну Парагвайская закончилась повним виснаженням. Там даже дети в 10 лет участвовали в войне, а после войны легализовали многоженство,в качестве компенсации критического дефицита чоловикив.
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:59
detroytred написав:
Так це і є первинністю виробництва відносно торгівлі.
Первинним вже давно є торгівля...
Товарного дефіциту в світі немає...
Недарма є прислівья
Знав би чого нема в Америці - був би мільйонером....
Тому
Замовником товарів - є торгівля_________________________ це капіталізм
А не торгівля продає те що виготовили___________________ це совок
Знову фізика
Чим ближче до обєкту-тим сильніший вплив..
а хто найближчий до кінцевого споживача в ланцюжку
Виробник-оптовик-роздріб-кінцевий споживач?
Тому мережі вже давно продають товар СВОЇХ торгових марок, не маючи при цьому виробництва товарів.
1
1
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Так це і є первинністю виробництва відносно торгівлі.
Первинним вже давно є торгівля...
Товарного дефіциту в світі немає...
Недарма є прислівья
Знав би чого нема в Америці - був би мільйонером....
Тому
Замовником товарів - є торгівля_________________________ це капіталізм
А не торгівля продає те що виготовили___________________ це совок
Замовником товарів є попит. З боку покупців.
Виробники орієнтуються на попит. Покупців.
Торгівля ЛИШЕ забезпечує зв'язок між виробниками та покупцями.
Вона апріорі не може бути первинною.
Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності.
Виробник з покупцем можуть без торговця.
А от торговець з покупцем без виробника не можуть.
Хто первинний наявне.
Виробник первинний відносно торговця що в ринку, що в совдепі.
В совдепі тільки інакше: план(партія)-виробник-торговець.
З точки зору первинності.
До чого тут вплив?
Ні до чого. З точки зору первинності.
Торгівля можлива лише за умов наявності виробника.
Виробник же може існувати без торговця. Безпосередньо продаючи покупцю.
Отже виробник первинний відносно торговця.
Зростання ролі торгівлі в ринку обумовлено не її первинністю, а зростанням рівня конкуренції. Зростає роль, значення. І не більше.
Але не первинність.
Діти можуть і овсі навіть розірвати зв'язок з батьками. Але батьки залишаються первинними. Відносно дітей.
Виробництво породжує торгівлю.
Торгівля є наслідком виробництва.
А не навпаки((
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 02 жов, 2025 23:28, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:06
Виявляється стасюки не заздрять і не хочуть пенсію в 45 років .. то вони просто пофлудити 😅
4
4
3
Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:08
Hotab написав:
Виявляється стасюки не заздрять і не хочуть пенсію в 45 років .. то вони просто пофлудити 😅
фарш не прокрутиш назад ))
Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:11
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Виявляється стасюки не заздрять і не хочуть пенсію в 45 років .. то вони просто пофлудити 😅
фарш не прокрутиш назад ))
Так якщо ніхто його не мріє туди крутити , то проблеми ж і нема.
Мені здалось що ти страждаєш через мою пенсію. А як ні, то все добре 😅
до чого тут я?
Ти з вадіком горілку не жреш? Він так як і ти не розуміє кого стосується цитата
4
4
3
Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:25
Hotab написав:
Ти з вадіком горілку не жреш? Він так як і ти не розуміє кого стосується цитата
ні, я горілку майже не вживаю, тим більше з вадіком ))
цитата була крива, але то такоє...
Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:26
fler написав:
Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
повністю відмовитись від нафти рашки наразі неможливо!
на це підуть роки.
навіть наші танки досі заправляються частково з переробленої кацапської нафти, трохи почали з цим боротись, але це боротьба з вітряками.
якщо грубо: якщо тайвань купить напр. у ірака - та ж індія збільшить поставки замість ірака на рашку на +- ці обсяги. тобто тайвань просто заплатить більше.
і так добре, що ціна знизилась і є нова стеля 47.
