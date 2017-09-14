ЛАД написав:... Мама как-то съездила по медицинским показаниям в санаторий в Цхалтубо. Тоже по дешёвой профсоюзной путёвке. Она не была ни парт-, ни профоргом, рядовым инженером. И ей это сильно помогло. Да, хорошо бы ей туда съездить и ещё, но таких санаториев было парочка на весь Союз. Наверное, "элите" это было проще, у них были свои санатории и дома отдыха. Тем не менее. Сегодня вряд ли "пересичный" украинец сможет себе это позволить. "Элита" - без проблем.
щось вже пішли казки. що пересічний не може собі дозволити? здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш, а не куди путівки. до речі, путівки до війни теж були - рівень сервісу напевне такий же, як й в срср
тому ДЕШЕВІ профспілкові путівки в нормальні місця треба було ДОСТАВАТИ. забули вже це слово ЛАД? або отримувати їх один раз на кілька років...
Я, вообще-то, об этом написал. И объяснил, почему. Как раз в приведенной вами цитате. Или вы читать разучились?
Water написав:.......... Шо саме вряд ли пересічний українець сможєт сєбє ето позволіть, поясніть? Глянув той санаторій у Хмільнику, якщо повністю з проживанням/лікуванням/харчуванням, то це 3700 за добу з особи, шо таке VIP номер потрібно дивитись. Якщо 10 днів, на 2 особи, то особисто я би поїхав до Чехії Radium Palace Sanatorium Jachymov.
Не, ребята, я понимаю, что здесь собрались, скажем так, не самые бедные люди. И если для вас 3700 в сутки это недорого, то только рад за вас. Не буду брать "Люкс". Возьмём скромненько, по минимуму, - "Номер «Стандарт» однокімнатний двомісний" - "душ і туалет на коридорі на три кімнати". Цена на одного человека в сутки - 1190 грн. Включено: "Харчування, проживання, базовий курс лікування Додаткові методи діагностики і лікування згідно прайс-листу". Что включает в себя "базовий курс лікування" не написано. Сколько, например, радоновых ванн. Путёвки в санаторий в советское время были, как правило, на 24 дня. 1190х24 = 28560 грн. Вроде, и немного. Не буду заниматься спекуляциями о базовом курсе, предполагаем, что он включает всё необходимое и лечением "згідно прайс-листу" заниматься не придётся. По https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaya/economy/zarplatyi-ukraintsam-pereschitali-kak-i-dlya-kogo-izmenilis-summyi.htm# ср. зарплата по состоянию на сентябрь 25500 грн. При этом, если правильно помню, на начало года было 22500 грн., т.е. в среднем за этот год 24000 грн. Минус налоги и на руки примерно 19000 грн. К сожалению, данных о медианной зарплате у нас нет, но она точно процентов на 15-20 ниже. Т.е. от 15200 до 16150. Пусть 16000. Т.е. 28560 это в 1,8 раза больше медианной зарплаты на руки. Сказать, что это недоступно нельзя. За лечение люди платят и больше. Вроде, доступно. Тем не менее, выложить почти 2 месячные зарплаты это немаленькая дырка в бюджете для среднего украинца.
В долларах по сегодняшнему курсу 28560 грн это 690 долл. Не знаю, сколько сегодня стоят путевки в Турцию-Египет. Насколько помню, было до войны от 300 до 500 долл. Беру экономный вариант, а не эксклюзив. "здається куди вже не їздили до війни - й Туреччина, й Єгипет, й Європа. в кого мало грошей - ті ж самі Чорне та Азовське море. й їдеш куди хочеш". Ну на "Чорне та Азовське море їздили куди хочеш" и в советское время тут ничего не поменялось. Да в Турцию и Египет ездили много и многие. Но вот сколько это "многие", к сожалению не известно. Кто-то ни разу, а кто-то, возможно, каждый месяц. chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей. Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно. Shaman, вы как экономист должны были бы больше полагаться на статистические данные, а не на личные впечатления. А так эти утверждения больше подходят идеологическому работнику.
detroytred написав:Так це і є первинністю виробництва відносно торгівлі.
Первинним вже давно є торгівля... Товарного дефіциту в світі немає... Недарма є прислівья Знав би чого нема в Америці - був би мільйонером.... Тому Замовником товарів - є торгівля_________________________ це капіталізм А не торгівля продає те що виготовили___________________ це совок ....
Вы абсолютно правы. Автомобили придумали и сделали по заказу торговли. Персональные компы тоже. Мобильные телефоны туда же. Я уж не говорю о хлебе и мясе. Если бы не торговля, никто не выращивал бы хлеб и не разводил скот.
katso написав:Так я спрашивал про 21 день - а по ссылке 14. И это еще не говоря о том какой процент населения может себе позволить 17000 грн выложить за эти 14 дней. А при Союзе это мог вот абсолютно любой.
Я это учёл и пересчитал - минималка 8к, вроде
А к чему эта минималка тут вообще? Не раскроете мысль, что дает эта минималка в этом контексте (да и что она вообще дает, на нее чтоли прожить можно?). Спасибо.
Что до "сильно зависило от профсоюза" - не помню каких либо терок за пионерлагеря. Помню терки за квартиру получить, крутые терки. Круче только за машину купить. Там да, не только лишь каждый мог. Помню терки за мебель или за одежду там какую-то, уже поменьше, у каждого была знакомая продавщица и "не скупитесь на шоколадки". А пионерлагеря это вообще считалось чем-то само собой разумеющееся, все туда ездили, все кто хотел.
Ну Ви ж знаєте чому в срср не було в магазинах ікри (не кабачкової чи баклажаннної)? Не користувалась попитом ("спросом"). Тобто ніхто її в магазинах не питав ("не спрашивал"), тому і не було.😁
budivelnik написав:............... Первинним вже давно є торгівля... Товарного дефіциту в світі немає... Недарма є прислівья Знав би чого нема в Америці - був би мільйонером.... Тому Замовником товарів - є торгівля_________________________ це капіталізм А не торгівля продає те що виготовили___________________ це совок ....
Простите, не очень понял мысль. Если не лень, объясните чуть подробнее.
alibob Кстати - да Почему не было на прилавках простой красной икры(не буржуйско-деликатесной осетровой)? Вроде рыбы этой в союзе было пруд пруди, не только ж на камчатке кета с горбушей водилась в отличие от уничтоженных плотинами и браконьерами осетровых. И потом я помню что лет 40 назад в коопторге баночка красной лежала за 10руб с написанной на ней ценой 4,20(для первого пояса), дед мне покупал её. Может на экспорт всю её отправляли? Так на западе своей кеты и горбуши тьма, тем более заводского развода. Это белуги у них не водятся. Может просто как и с урожаем - половина пропадала при "уборке", а вторая половина - при хранении-переработке от разгильдяйства и общего покуизма на ту икру?
барабашов написав:alibob Кстати - да Почему не было на прилавках простой красной икры(не буржуйско-деликатесной осетровой)? Вроде рыбы этой в союзе было пруд пруди, не только ж на камчатке кета с горбушей водилась в отличие от уничтоженных плотинами и браконьерами осетровых. И потом я помню что лет 40 назад в коопторге баночка красной лежала за 10руб с написанной на ней ценой 4,20(для первого пояса), дед мне покупал её. Может на экспорт всю её отправляли? Так на западе своей кеты и горбуши тьма, тем более заводского развода. Это белуги у них не водятся. Может просто как и с урожаем - половина пропадала при "уборке", а вторая половина - при хранении-переработке от разгильдяйства и общего покуизма на ту икру?
Тому що замовником для виробництва-торгівлі в плановій економіці виступає не покупець-попит, а партія-план. Політика ж партії була на засадах, що калорії від умовної перловки такі ж самі, як від червоної ікри; або що ватник гріє так само, як красиве пальто.
Інша справа, як совдеп "допланувався", що зникли навіть товари першої необхідності? Оце дійсно загадка! Мортимер пояснював все тим же вичерпуванням ресурсів РОСТУ, як кризовим явищем. І що це вичерпування має один і той самий принцип, що для планової економіки, що для ринкової, що для часів єгипетських пірамід, що для майя. Тобто необхідною умовою відтермінування кризи (саме кризи!) є наявність розширення (саме розширення) фізичне.
Отакий умовний грубий приклад: є село на 100 осіб, то апріорі в такому селі не буде потреби в трамваї, метро(((, а також ресурсів оце село на побудову трамвая-метро не нашкребе. Тобто тільки розширення-інтеграція-об'єднання в основі подальшого розвитку. Тобто навіть через реформування (про яке я веду мову), а також через науково-технічний прогрес проблема основна не вирішується. За баченням Мортимера. Отака в нього думка. Як я вже не раз казав, мого рівня знань щоб її охопити ясно, не вистачає. Лише смутно і частково можу вловити. Хоча для ринкової економіки (для потреби ринків в розширенні ще по Адаму Сміту) бачу дуже чітко. Для інших смутно))
І да - глобалізація це і є оте постійне розширення-інтеграція-об'єднання. Яка відбувається всю історію розвитку людства.
