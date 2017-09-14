katso написав:Так я спрашивал про 21 день - а по ссылке 14. И это еще не говоря о том какой процент населения может себе позволить 17000 грн выложить за эти 14 дней. А при Союзе это мог вот абсолютно любой.
Я это учёл и пересчитал - минималка 8к, вроде
А к чему эта минималка тут вообще? Не раскроете мысль, что дает эта минималка в этом контексте (да и что она вообще дает, на нее чтоли прожить можно?). Спасибо. ......
Вот именно в этом контексте она и приведена -- при сильном желании и не особо напрягаясь - пэрэсичный может эти деньги заработать банальными "шабашками".
Поставки американських ракет Tomahawk Україні малоймовірні, оскільки "наявні запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей". – Reuters
Politico: Бренд "Стіна дронів" вже під питанням. Країни, які знаходяться далі від Росії, критикують ідею Хоча перемовники погодили рішення, спрямовані на посилення оборони, терміни, фінансування та технічні можливості цього проєкту залишаються невизначеними.
detroytred написав:Так це і є первинністю виробництва відносно торгівлі.
Первинним вже давно є торгівля... Товарного дефіциту в світі немає... Недарма є прислівья Знав би чого нема в Америці - був би мільйонером.... Тому Замовником товарів - є торгівля_________________________ це капіталізм А не торгівля продає те що виготовили___________________ це совок ....
Вы абсолютно правы. Автомобили придумали и сделали по заказу торговли. Персональные компы тоже. Мобильные телефоны туда же. Я уж не говорю о хлебе и мясе. Если бы не торговля, никто не выращивал бы хлеб и не разводил скот.
Автомобілі зробили тому що коні не встигали перевозити товари, тобто зростання попиту з боку споживача на логістичні перевезення зумовили винайдення ще одного засобу пересування (до існуючих віз/корабель)... А компютери зробили для того щоб краще прорахувати траекторію польоту... Але Перед компютерами - була рахівниця....
3.14зділи-балакали, сіли-заплакали
Добре вдається стіна з М 50+ Вона звичайно розсипається та розбігається, але беруть кількістю, по жуковські.
ЛАД написав:chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей. Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.
Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо). https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном. Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.
fler написав:Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році.
Скоригуйте що менше одного разу одна і та сама людина не могла виїхати , а більше - скільки завгодно... Тоді вийде щось типу 15 млн - 1 раз 4 млн - 2 рази 1 млн - 3 рази Всього 26 млн перетинів кордону 20 млн осіб
fler написав:Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо). https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном. Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.
Деяки українці з прикордонних районів по декілька раз на день ходять за кордон з 9999 евро. Назад дрібний товар несуть. З твоєї таблиці Poland 9 990 978 Belarus 1 186 466 Moldova, Republic of 1 680 353 Russian Federation 4 376 423 Romania 1 045 424 Slovakia 854 657 Hungary 3 118 758 Для розуміння Croatia 5 505 fler це fler Візити в готелі Туреччини та Єгипті це такий собі закордон. Зато думка про життя за кордоном є в усіх. Не читал, но осуждаю...
Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"