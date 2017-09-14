RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15337153381533915340
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Автомобілі зробили тому що коні не встигали перевозити товари

В меморіз.
P.S.
На той час були вже кораблі-параходи і потяги-паравози

Перед компютерами - була рахівниця...

Були таблиці Брадіса і логарифмічна лінійка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:50

  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Частина М 18-22 просто почала носити 9999 евро разом с сестрою та мамою.
UA
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності.
Ланцюг наступний
Покупець який створює попит - продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.

Саме тому й показав фізичний закон ( який діє універсально , якщо його розуміти)
чим ближче до події - тим сильніший вплив події.

Звідси в покупця беруться гроші (щоб створити попит)?
Звідки?
Тобто звідки виникає можливість попиту?
Тобто звідки з'явився попит?
(Це одне і те ж саме питання на різний лад).

Відповідь на нього наявна --- з виробництва.
Покупцю потрібно спочатку було самому щось виробити, щоб отримати гроші.
Сам ринок з'явився з виробництва.
Ринокова економіка з'явилась з досягенння виробництва рівня товарного.

Тобто виробництво первинне.
_____________________________

Не обов'язково "продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.".
Бо також має місце - виробники напружуються і всіляко намагаються визначити-взнати, що потрібно покупцю. На що попит. Хоч самі, хоч через продавців (оптових, роздрібних торговців). Це ролі не відіграє.

На питання хто кого обслуговує (виробник торговця чи торговець виробника) відповіді не було.
А воно й показує хто первинний.
Очевидно, що саме торговець надає (продає) СВОЮ послугу виробнику.
А не навпаки(((
Тобто виробник первинний. Відносно торговця. Торговець ЛИШЕ допомагає-поліпшує реалізацію товару виробника. І то!!!! Здебільшого тільки тому, що є конкуренція виробників.
Сам виробник може взяти на себе функцію торговця. І залишиться виробником.
Якщо ж торговець візьме на себе ще й виробництво, то ... сам стане виробником.
Виробництво є початком, ісходніком наступної дії - торгівлі.
__________________
Торговець так само, як і виробнику, продає-надає своє послугу покупцю.
Тобто обслуговує і виробника, і покупця.
Тому вони є первиннимии для нього.
detroytred
 
Повідомлень: 25708
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:11

  UA написав:
  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Частина М 18-22 просто почала носити 9999 евро разом с сестрою та мамою.

Шоб шо? Де профіт?

❗️ МІЖНАРОДНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ❗️
🇺🇦Працюємо по всій Україні
✅ ШВИДКО • НАДІЙНО • ВИГІДНО

•💶 ВИДАЧА ЄВРО
🇨🇿 Прага — лише 0,8%
•🇦🇹 Відень — всього 1%
•🇩🇪Франкфурт — топ ціна 0,7%

•💵 ВИДАЧА ДОЛАРІВ
Суперумова
•🇨🇿 Прага — синій 1,6%
•🇨🇿 Прага — білий 0,9%
•🇦🇹 Відень — білий 1,2%
•🇦🇹 Відень — синій 1,8%

•🇦🇪Дубай — 2,5%
видача в дірхам
курс уточнюйте у менеджера


✅ Мінімальні комісії
✅ Постійна підтримка 24/7
✅ Швидке оформлення переказу

📞 ЗВ’ЯЖИСЬ З НАМИ ПРЯМО ЗАРАЗ:
🧑‍💻 @obmen24k
🧑‍💻 @OBMEN_ka24_7
🧑‍💻 @moneytransf
🧑‍💻 @Obmen_Ka_24

Hotab
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:22

  flyman написав:
  andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D

щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті"
ваш кеп

Ні. Спочатку виготовляються прототипи і робляться "перші пуски", потім передсерійні зразки і робляться "перші пуски".
Очевидно, що 50 в місяць це вже серійне виробництво. Вже давно "перші пуски" повинні бути зроблені.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6771
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:36

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D

щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті"
ваш кеп

Ні. Спочатку виготовляються прототипи і робляться "перші пуски", потім передсерійні зразки і робляться "перші пуски".
Очевидно, що 50 в місяць це вже серійне виробництво. Вже давно "перші пуски" повинні бути зроблені.

Ті "перші пуски", про які ви пишете, роблять на полігоні, а не по реальних цілях.
Перші пуски по ворогу роблять вже серійними зразками.
А випуск "50 ракет в місяць" могли порахувати іх розрахунку, що за останні 3 дні зробили 5 ракет, тобто за місять зроблять 50. А до того робили, можливо, 1 ракету на добу, тобто 30 на місяць.
По ворогу могли ще і зовсім не стріляти, щоб, наприклад, накопичити достатню кількість для масованого удару. І не надавати перелчасно ворогу набути досвіду боротьби з ними.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36531
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До теми вартості життя..
Зображення

Скільки в Туреччині треба дніпропетровському бігунцю, , якщо комплекціїя така сама і так само нечіткі вторинні статеві ознаки?
Hotab
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:53

Або Чаплигу занесло і банально інтригує, або знає ситуацію і попереду кардинальні принципові зміні в країні:

*Вы таки не поняли...
ИНФОРМИРУЮ...
Через 22 дня:
а) Канет в лету целый раздел КУ "Местное Самоуправление"...
б) ВСЕ депутаты и мэры уйдут "на пенсию"... От Киева до Шепетовки...
в) НИКАКИХ продлений полномочий ОМС не существует в природе...

Через 22 дня ВСЯ власть на местах переходит к ОВА. Будет как при Кучме было - прямое президентское правление. Абсолютная вертикаль власти от Банковой до Малодрищенской громады Мухобойного района...

Да... это ВНЕ КУ... но это уже напрочь не важно...
АМИНЬ.* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25708
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:06

  fler написав:
  ЛАД написав:chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей.
Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.

Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com
Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном.
Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.

Ясное дело, что глупость можно написать на любом языке.
Укрстат выдаёт данные по сводкам ДПС, а погранцы ведут учёт только количества пересечений границы, а не людей.
budivelnik привёл пример, по кот. вместо 26 млн. получается 20 млн человек, но соотношение может быть и похуже. Как писал UA,
Деякі українці з прикордонних районів по декілька раз на день ходять за кордон з 9999 евро. Назад дрібний товар несуть.
+ заробитчане, многие из которых пересекают границу по несколько раз в год, приезжая, например, на праздники (рождество, пасху).
Водители-дальнобойщики, например, пересекают границу явно не по одному разу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36531
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15337153381533915340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999704
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2652)
03.10.2025 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.