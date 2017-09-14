_hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"
Частина М 18-22 просто почала носити 9999 евро разом с сестрою та мамою.
detroytred написав:Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності.
Ланцюг наступний Покупець який створює попит - продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.
Саме тому й показав фізичний закон ( який діє універсально , якщо його розуміти) чим ближче до події - тим сильніший вплив події.
Звідси в покупця беруться гроші (щоб створити попит)? Звідки? Тобто звідки виникає можливість попиту? Тобто звідки з'явився попит? (Це одне і те ж саме питання на різний лад).
Відповідь на нього наявна --- з виробництва. Покупцю потрібно спочатку було самому щось виробити, щоб отримати гроші. Сам ринок з'явився з виробництва. Ринокова економіка з'явилась з досягенння виробництва рівня товарного.
Тобто виробництво первинне. _____________________________
Не обов'язково "продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.". Бо також має місце - виробники напружуються і всіляко намагаються визначити-взнати, що потрібно покупцю. На що попит. Хоч самі, хоч через продавців (оптових, роздрібних торговців). Це ролі не відіграє.
На питання хто кого обслуговує (виробник торговця чи торговець виробника) відповіді не було. А воно й показує хто первинний. Очевидно, що саме торговець надає (продає) СВОЮ послугу виробнику. А не навпаки((( Тобто виробник первинний. Відносно торговця. Торговець ЛИШЕ допомагає-поліпшує реалізацію товару виробника. І то!!!! Здебільшого тільки тому, що є конкуренція виробників. Сам виробник може взяти на себе функцію торговця. І залишиться виробником. Якщо ж торговець візьме на себе ще й виробництво, то ... сам стане виробником. Виробництво є початком, ісходніком наступної дії - торгівлі. __________________ Торговець так само, як і виробнику, продає-надає своє послугу покупцю. Тобто обслуговує і виробника, і покупця. Тому вони є первиннимии для нього.
Шоб шо? Де профіт?
andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць.
щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті" ваш кеп
Ні. Спочатку виготовляються прототипи і робляться "перші пуски", потім передсерійні зразки і робляться "перші пуски". Очевидно, що 50 в місяць це вже серійне виробництво. Вже давно "перші пуски" повинні бути зроблені.
Ті "перші пуски", про які ви пишете, роблять на полігоні, а не по реальних цілях. Перші пуски по ворогу роблять вже серійними зразками. А випуск "50 ракет в місяць" могли порахувати іх розрахунку, що за останні 3 дні зробили 5 ракет, тобто за місять зроблять 50. А до того робили, можливо, 1 ракету на добу, тобто 30 на місяць. По ворогу могли ще і зовсім не стріляти, щоб, наприклад, накопичити достатню кількість для масованого удару. І не надавати перелчасно ворогу набути досвіду боротьби з ними.
Або Чаплигу занесло і банально інтригує, або знає ситуацію і попереду кардинальні принципові зміні в країні:
*Вы таки не поняли... ИНФОРМИРУЮ... Через 22 дня: а) Канет в лету целый раздел КУ "Местное Самоуправление"... б) ВСЕ депутаты и мэры уйдут "на пенсию"... От Киева до Шепетовки... в) НИКАКИХ продлений полномочий ОМС не существует в природе...
Через 22 дня ВСЯ власть на местах переходит к ОВА. Будет как при Кучме было - прямое президентское правление. Абсолютная вертикаль власти от Банковой до Малодрищенской громады Мухобойного района...
Да... это ВНЕ КУ... но это уже напрочь не важно... АМИНЬ.* (С)
ЛАД написав:chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей. Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.
Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо). https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном. Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.
Ясное дело, что глупость можно написать на любом языке. Укрстат выдаёт данные по сводкам ДПС, а погранцы ведут учёт только количества пересечений границы, а не людей. budivelnik привёл пример, по кот. вместо 26 млн. получается 20 млн человек, но соотношение может быть и похуже. Как писал UA,
Деякі українці з прикордонних районів по декілька раз на день ходять за кордон з 9999 евро. Назад дрібний товар несуть.
+ заробитчане, многие из которых пересекают границу по несколько раз в год, приезжая, например, на праздники (рождество, пасху). Водители-дальнобойщики, например, пересекают границу явно не по одному разу.