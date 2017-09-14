Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:00

budivelnik написав: detroytred написав: Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності. Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності. Ланцюг наступний

Покупець який створює попит - продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.



Саме тому й показав фізичний закон ( який діє універсально , якщо його розуміти)

Звідси в покупця беруться гроші (щоб створити попит)?Звідки?Тобто звідки виникає можливість попиту?Тобто звідки з'явився попит?(Це одне і те ж саме питання на різний лад).Відповідь на нього наявна --- з виробництва.Покупцю потрібно спочатку було самому щось виробити, щоб отримати гроші.Сам ринок з'явився з виробництва.Ринокова економіка з'явилась з досягенння виробництва рівня товарного.Тобто виробництво первинне._____________________________Не обов'язково "продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.".Бо також має місце - виробники напружуються і всіляко намагаються визначити-взнати, що потрібно покупцю. На що попит. Хоч самі, хоч через продавців (оптових, роздрібних торговців). Це ролі не відіграє.На питання хто кого обслуговує (виробник торговця чи торговець виробника) відповіді не було.А воно й показує хто первинний.Очевидно, що саме торговець надає (продає) СВОЮ послугу виробнику.А не навпаки(((Тобто виробник первинний. Відносно торговця. Торговець ЛИШЕ допомагає-поліпшує реалізацію товару виробника. І то!!!! Здебільшого тільки тому, що є конкуренція виробників.Сам виробник може взяти на себе функцію торговця. І залишиться виробником.Якщо ж торговець візьме на себе ще й виробництво, то ... сам стане виробником.Виробництво є початком, ісходніком наступної дії - торгівлі.__________________Торговець так само, як і виробнику, продає-надає своє послугу покупцю.Тобто обслуговує і виробника, і покупця.Тому вони є первиннимии для нього.