Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:16

Одна сторона медалі, негативна:- В бюджете 2025 года не хватает 300 млрд гривен. Это деньги для обеспечения военных. Сейчас правительство пытается вести переговоры, чтобы часть денег, которую выделяет ЕС, можно было направить на эти цели. Есть ли какая-то информация, чтобы оценить шансы такого решения проблемы и есть ли альтернативные варианты?- Финальную сумму сейчас подбивает Минфин. Сейчас есть верифицированная существенная потребность Министерства обороны и есть гораздо меньшие потребности Национальной гвардии, ГУР, СБУ и других силовых ведомств. Эти потребности надо объединить. Министерство финансов и правительство выйдут с проектом изменений в государственный бюджет в первых числах октября.Это станет возможным тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans (проценты от замороженных активов - ред.) на операционные военные нужды.- Сначала мы получаем согласие, а потом составляем сумму?- Это процессы параллельные. Сейчас идут политические переговоры с ЕС.- Когда возникли эти дополнительные бюджетные потребности? Это ошибка формирования бюджета или возникли другие причины в течение года?- Дополнительная потребность в деньгах начала накапливаться с начала года. Потому что, во-первых, была нехватка оружия от партнеров, которое нам приходилось покупать за собственные средства. Мы тратили ресурс, который был запланирован для денежного обеспечения военных, оставляя непокрытыми будущие периоды.Во-вторых, есть необходимость в социальном обеспечении военнослужащих и их семей. тогда. Когда мы принимали изменения в бюджет в июле, было понятно, что до конца года денег не хватит Но тогда не было ресурса. Правительство и так дотянуло доходы до максимума, а дальше было уже невозможно.- Но сейчас тоже нет ресурса?- Но сейчас ведутся переговоры с Европейской комиссией. И на самом деле эти переговоры продолжаются уже несколько месяцев.Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным- Тему о том, чтобы средства наших партнеров шли на финансирование Вооруженных сил, Минфин поднимал и раньше. Но до сих пор согласия не было. Что изменилось сейчас? Стало понятно, что от Штатов денег не будет и как-то надо поддержать Украину?- Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны действительно идут уже давно и на разных уровнях. Но я думаю, что самым большим катализатором к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, является то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону.И сейчас без какого-то радикального повышения налогов, за что сегодня нереалистично проголосовать в Раде, дополнительный собственный ресурс не появится.- Если не будет согласия до конца года от Европейского Союза, то какие альтернативные пути есть? Или их нет и придется резать бюджет?- Можно резать бюджет, но невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров, и что дальше делать? Все равно же собственных доходов не появится больше.- Сокращать расходы на какие-то другие программы?- Это можно делать только в пределах сектора безопасности и обороны. Если вы даже срежете социальные расходы на 300 млрд, хотя там нет столько чтоб резать, то это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров.- Тогда это замкнутый круг. А какой у нас дедлайн по решению от Еврокомиссии?- У нас дедлайн не от Еврокомиссии. Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября.- То есть деньги у нас есть только до 1 ноября?- После 1 ноября тоже есть, но недостаточно._____________________Позитив:- Повышения налогов не будет. Скажите, а как это объяснить людям, когда у нас, с одной стороны, каждый день новости о том, что 140 млрд евро придет в бюджет, а, с другой, мы должны сказать, а давайте еще налог повысим?- Возможно, мы сильно оптимистично смотрим на эти 140 млрд?- Лично я очень реалистично на это смотрю. Я уверена, что это будет до 140 млрд евро, и, соответственно, до наших насущных потребностей.- У нас может возникнуть временный разрыв в возможностях выплачивать зарплату военным?- Мы не допустим такой ситуации. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ.- Возможно, тогда у нас не все так плохо?- Однозначно лучше, чем в 2022 году.Ну і головне, що рішення по 6 млрд. на зп всл - це рішення буде Еврокомісії. Проблем з цим не повинно бути.________________________Зброя теж буде.Тому до або Перемоги, або до повного виснаження..Відповідно Китай буде намагатися не дати рфії ні виграти, ні програти.Колія.