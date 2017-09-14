RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15338153391534015341>
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Автомобілі зробили тому що коні не встигали перевозити товари

В меморіз.
P.S.
На той час були вже кораблі-параходи і потяги-паравози

Перед компютерами - була рахівниця...

Були таблиці Брадіса і логарифмічна лінійка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:50

  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Частина М 18-22 просто почала носити 9999 евро разом с сестрою та мамою.
UA
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності.
Ланцюг наступний
Покупець який створює попит - продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.

Саме тому й показав фізичний закон ( який діє універсально , якщо його розуміти)
чим ближче до події - тим сильніший вплив події.

Звідси в покупця беруться гроші (щоб створити попит)?
Звідки?
Тобто звідки виникає можливість попиту?
Тобто звідки з'явився попит?
(Це одне і те ж саме питання на різний лад).

Відповідь на нього наявна --- з виробництва.
Покупцю потрібно спочатку було самому щось виробити, щоб отримати гроші.
Сам ринок з'явився з виробництва.
Ринокова економіка з'явилась з досягенння виробництва рівня товарного.

Тобто виробництво первинне.
_____________________________

Не обов'язково "продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.".
Бо також має місце - виробники напружуються і всіляко намагаються визначити-взнати, що потрібно покупцю. На що попит. Хоч самі, хоч через продавців (оптових, роздрібних торговців). Це ролі не відіграє.

На питання хто кого обслуговує (виробник торговця чи торговець виробника) відповіді не було.
А воно й показує хто первинний.
Очевидно, що саме торговець надає (продає) СВОЮ послугу виробнику.
А не навпаки(((
Тобто виробник первинний. Відносно торговця. Торговець ЛИШЕ допомагає-поліпшує реалізацію товару виробника. І то!!!! Здебільшого тільки тому, що є конкуренція виробників.
Сам виробник може взяти на себе функцію торговця. І залишиться виробником.
Якщо ж торговець візьме на себе ще й виробництво, то ... сам стане виробником.
Виробництво є початком, ісходніком наступної дії - торгівлі.
__________________
Торговець так само, як і виробнику, продає-надає своє послугу покупцю.
Тобто обслуговує і виробника, і покупця.
Тому вони є первиннимии для нього.
detroytred
 
Повідомлень: 25709
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:11

  UA написав:
  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Частина М 18-22 просто почала носити 9999 евро разом с сестрою та мамою.

Шоб шо? Де профіт?

❗️ МІЖНАРОДНІ ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ❗️
🇺🇦Працюємо по всій Україні
✅ ШВИДКО • НАДІЙНО • ВИГІДНО

•💶 ВИДАЧА ЄВРО
🇨🇿 Прага — лише 0,8%
•🇦🇹 Відень — всього 1%
•🇩🇪Франкфурт — топ ціна 0,7%

•💵 ВИДАЧА ДОЛАРІВ
Суперумова
•🇨🇿 Прага — синій 1,6%
•🇨🇿 Прага — білий 0,9%
•🇦🇹 Відень — білий 1,2%
•🇦🇹 Відень — синій 1,8%

•🇦🇪Дубай — 2,5%
видача в дірхам
курс уточнюйте у менеджера


✅ Мінімальні комісії
✅ Постійна підтримка 24/7
✅ Швидке оформлення переказу

📞 ЗВ’ЯЖИСЬ З НАМИ ПРЯМО ЗАРАЗ:


Hotab
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:22

  flyman написав:
  andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D

щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті"
ваш кеп

Ні. Спочатку виготовляються прототипи і робляться "перші пуски", потім передсерійні зразки і робляться "перші пуски".
Очевидно, що 50 в місяць це вже серійне виробництво. Вже давно "перші пуски" повинні бути зроблені.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:36

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D

щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті"
ваш кеп

Ні. Спочатку виготовляються прототипи і робляться "перші пуски", потім передсерійні зразки і робляться "перші пуски".
Очевидно, що 50 в місяць це вже серійне виробництво. Вже давно "перші пуски" повинні бути зроблені.

Ті "перші пуски", про які ви пишете, роблять на полігоні, а не по реальних цілях.
Перші пуски по ворогу роблять вже серійними зразками.
А випуск "50 ракет в місяць" могли порахувати іх розрахунку, що за останні 3 дні зробили 5 ракет, тобто за місять зроблять 50. А до того робили, можливо, 1 ракету на добу, тобто 30 на місяць.
По ворогу могли ще і зовсім не стріляти, щоб, наприклад, накопичити достатню кількість для масованого удару. І не надавати перелчасно ворогу набути досвіду боротьби з ними.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36531
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До теми вартості життя..
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 03 жов, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16542
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:53

Або Чаплигу занесло і банально інтригує, або знає ситуацію і попереду кардинальні принципові зміні в країні:

*Вы таки не поняли...
ИНФОРМИРУЮ...
Через 22 дня:
а) Канет в лету целый раздел КУ "Местное Самоуправление"...
б) ВСЕ депутаты и мэры уйдут "на пенсию"... От Киева до Шепетовки...
в) НИКАКИХ продлений полномочий ОМС не существует в природе...

Через 22 дня ВСЯ власть на местах переходит к ОВА. Будет как при Кучме было - прямое президентское правление. Абсолютная вертикаль власти от Банковой до Малодрищенской громады Мухобойного района...

Да... это ВНЕ КУ... но это уже напрочь не важно...
АМИНЬ.* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25709
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:06

  fler написав:
  ЛАД написав:chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей.
Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.

Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com
Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном.
Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.

Ясное дело, что глупость можно написать на любом языке.
Укрстат выдаёт данные по сводкам ДПС, а погранцы ведут учёт только количества пересечений границы, а не людей.
budivelnik привёл пример, по кот. вместо 26 млн. получается 20 млн человек, но соотношение может быть и похуже. Как писал UA,
Деякі українці з прикордонних районів по декілька раз на день ходять за кордон з 9999 евро. Назад дрібний товар несуть.
+ заробитчане, многие из которых пересекают границу по несколько раз в год, приезжая, например, на праздники (рождество, пасху).
Водители-дальнобойщики, например, пересекают границу явно не по одному разу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36531
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:16

Одна сторона медалі, негативна:

- В бюджете 2025 года не хватает 300 млрд гривен. Это деньги для обеспечения военных. Сейчас правительство пытается вести переговоры, чтобы часть денег, которую выделяет ЕС, можно было направить на эти цели. Есть ли какая-то информация, чтобы оценить шансы такого решения проблемы и есть ли альтернативные варианты?
- Финальную сумму сейчас подбивает Минфин. Сейчас есть верифицированная существенная потребность Министерства обороны и есть гораздо меньшие потребности Национальной гвардии, ГУР, СБУ и других силовых ведомств. Эти потребности надо объединить. Министерство финансов и правительство выйдут с проектом изменений в государственный бюджет в первых числах октября.
Это станет возможным тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans (проценты от замороженных активов - ред.) на операционные военные нужды.

- Сначала мы получаем согласие, а потом составляем сумму?
- Это процессы параллельные. Сейчас идут политические переговоры с ЕС.
- Когда возникли эти дополнительные бюджетные потребности? Это ошибка формирования бюджета или возникли другие причины в течение года?
- Дополнительная потребность в деньгах начала накапливаться с начала года. Потому что, во-первых, была нехватка оружия от партнеров, которое нам приходилось покупать за собственные средства. Мы тратили ресурс, который был запланирован для денежного обеспечения военных, оставляя непокрытыми будущие периоды.

Во-вторых, есть необходимость в социальном обеспечении военнослужащих и их семей. тогда. Когда мы принимали изменения в бюджет в июле, было понятно, что до конца года денег не хватит Но тогда не было ресурса. Правительство и так дотянуло доходы до максимума, а дальше было уже невозможно.

- Но сейчас тоже нет ресурса?
- Но сейчас ведутся переговоры с Европейской комиссией. И на самом деле эти переговоры продолжаются уже несколько месяцев.Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
- Тему о том, чтобы средства наших партнеров шли на финансирование Вооруженных сил, Минфин поднимал и раньше. Но до сих пор согласия не было. Что изменилось сейчас? Стало понятно, что от Штатов денег не будет и как-то надо поддержать Украину?
- Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны действительно идут уже давно и на разных уровнях. Но я думаю, что самым большим катализатором к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, является то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону.

И сейчас без какого-то радикального повышения налогов, за что сегодня нереалистично проголосовать в Раде, дополнительный собственный ресурс не появится.

- Если не будет согласия до конца года от Европейского Союза, то какие альтернативные пути есть? Или их нет и придется резать бюджет?
- Можно резать бюджет, но невоенные расходы покрываются за счет международных партнеров, и что дальше делать? Все равно же собственных доходов не появится больше.
- Сокращать расходы на какие-то другие программы?
- Это можно делать только в пределах сектора безопасности и обороны. Если вы даже срежете социальные расходы на 300 млрд, хотя там нет столько чтоб резать, то это все равно нельзя передать на нужды обороны, потому что социалка финансируется из денег международных партнеров.
- Тогда это замкнутый круг. А какой у нас дедлайн по решению от Еврокомиссии?
- У нас дедлайн не от Еврокомиссии. Наш дедлайн продиктован необходимостью выплат военным с 1 ноября.
- То есть деньги у нас есть только до 1 ноября?
- После 1 ноября тоже есть, но недостаточно.
_____________________
Позитив:
- Повышения налогов не будет. Скажите, а как это объяснить людям, когда у нас, с одной стороны, каждый день новости о том, что 140 млрд евро придет в бюджет, а, с другой, мы должны сказать, а давайте еще налог повысим?
- Возможно, мы сильно оптимистично смотрим на эти 140 млрд?
- Лично я очень реалистично на это смотрю. Я уверена, что это будет до 140 млрд евро, и, соответственно, до наших насущных потребностей.
- У нас может возникнуть временный разрыв в возможностях выплачивать зарплату военным?
- Мы не допустим такой ситуации. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ.
- Возможно, тогда у нас не все так плохо?
- Однозначно лучше, чем в 2022 году.
https://www.rbc.ua/ukr/news/roksolana-p ... 36949.html
Ну і головне, що рішення по 6 млрд. на зп всл - це рішення буде Еврокомісії. Проблем з цим не повинно бути.
________________________
Зброя теж буде.
Тому до або Перемоги, або до повного виснаження..

Відповідно Китай буде намагатися не дати рфії ні виграти, ні програти.

Колія.
detroytred
 
Повідомлень: 25709
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15338153391534015341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128449
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314578
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3624)
03.10.2025 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.