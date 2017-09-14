fler написав:

ЛАД написав: chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей.

Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.

Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 =такі побували за кордоном.Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.