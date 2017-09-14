RSS
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 14:50

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна отримала $133 млн від Світового банку

Не та сумма, которую стоит обсуждать.
Тем более, что "«Співпраця в межах проекту SURGE сприяє формуванню сучасної та ефективної державної політики у сфері управління публічними інвестиціями. Важливо, що у цьому процесі ми приділяємо особливу увагу гендерним і кліматичним аспектам, що дозволяє зробити політику більш інклюзивною та стійкою до майбутніх викликів."
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:02

  ЛАД написав:
  alibob написав:Ну Ви ж знаєте чому в срср не було в магазинах ікри (не кабачкової чи баклажаннної)?
Не користувалась попитом ("спросом"). Тобто ніхто її в магазинах не питав, тому і не було.😁

Простите, не очень понял мысль.
Если не лень, объясните чуть подробнее.


З радянського анекдоту. Чому в магазинах немає червоної (чорної) ікри? Запитав іноземець (людина з високим положенням, яка ніколи сама не ходила по магазинам).
Відповідь - не користується попитом (нет спроса, не спрашивают).
Не повірив, простояв цілий день неподалік прилавка, дійсно жодного разу не спитали.
Сорри за оффтоп.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:07

  andrijk777 написав:Держстат фіксує перетини кордону, а не кількість різних українців.


Держстат тільки обробляє інформацію надану йому від погранцов і інших юрособ які згідно закону повинні здавати звіти...
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:12

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:.......
Все просто - вони просто фіксують перетин кордону і все.
Тому кількість "перетину кордону" вони знають більш-менш точно, сумуючи дані усіх пунктів пропуску.
Все інше - "вони не знають".

Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...

Да никакого "введения в заблуждение...".
Просто надо внимательно читать.
А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.

А як можна "внимательно" прочитати фразу: "Citizens of Ukraine who travelled abroad in 2017 year, by countries"?
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/tyr/tyr_e/vigw2017_e.htm
Це 100% введення в оману.
Немає жодної примітки що громадян може декілька разів перетинати кордон і в таблиці це враховано декілька разів.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:15

  Vadim_ написав:
  fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.
Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?

А где об этом почитать?

Так пробували?

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:20

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...

Да никакого "введения в заблуждение...".
Просто надо внимательно читать.
А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.

Так в этом-то и дело: погранцы в табличке пишут "число громадян" без единой сноски/описания методики. Что/где тут можно "внимательно прочитать"?

Хотя бы то, что: "source: the Administration of State Frontier Service of Ukraine", а погранцы 100 раз говорили, что они фиксируют только пересечение границы, а не персональные данные.
И такое (по ссылке fler https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/tyr/tyr_e/vigw2017_e.htm?)utm_source=chatgpt.com):
Total - 26 437 413
business trip - 97 271
organised tourism - 120 887
private visit - 26 219 255

Насколько наивным надо быть, чтобы поверить, что в 2017 26,4 млн чел. выезжали за границу. И при этом почти все (26,2 млн.) выезжали с частным визитом. :)
Те, кто ездят на отдых в Египет-Турцию (а это точно большинство отдыхающих и просто путешествующих) практически все ездят по путёвкам, т.е. "organised tourism".
Вот 26,2 млн. private visit это, скорее всего, многократные пересечения границы заробитчанами, "челноками", всякими "крутеликами", летающими на выходные "попить кофе с круассанами в Париже", ну и + какое-то количество людей, ездящих к родственникам или без путёвок по собственной программе.
Хотя в РФ и Беларусь, возможно, таких побольше.

Думаю, что в 26 437 413 граждан Украины, съездивших за границу в 2017, может поверить только доктор наук.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:28

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...

Да никакого "введения в заблуждение...".
Просто надо внимательно читать.
А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.

А як можна "внимательно" прочитати фразу: "Citizens of Ukraine who travelled abroad in 2017 year, by countries"?
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/tyr/tyr_e/vigw2017_e.htm
Це 100% введення в оману.
Немає жодної примітки що громадян може декілька разів перетинати кордон і в таблиці це враховано декілька разів.
Уже ответил.
Но согласен, что название, скажем так, "неаккуратное". :)
При этом вы всё же поняли правильно.
Но бывает и так:
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:33

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Да никакого "введения в заблуждение...".
Просто надо внимательно читать.
А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.

Так в этом-то и дело: погранцы в табличке пишут "число громадян" без единой сноски/описания методики. Что/где тут можно "внимательно прочитать"?

Хотя бы то, что: "source: the Administration of State Frontier Service of Ukraine", а погранцы 100 раз говорили, что они фиксируют только пересечение границы, а не персональные данные.
......

Так я source прочитал. И даже оригинальную табличку нашёл - в которой пишут "число громадян". Без единого пояснения.
В результате что имеем - одна говорящая голова заявляет "мы фиксируем только пэрэтыны", вторая - из того же ведомства - "а нифига - считаем поголовье".
И как понять - какая из двух голов понятия не имеет, что она говорит? 🤔
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:38

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Да никакого "введения в заблуждение...".
Просто надо внимательно читать.
А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.

А як можна "внимательно" прочитати фразу: "Citizens of Ukraine who travelled abroad in 2017 year, by countries"?
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/tyr/tyr_e/vigw2017_e.htm
Це 100% введення в оману.
Немає жодної примітки що громадян може декілька разів перетинати кордон і в таблиці це враховано декілька разів.

......
При этом вы всё же поняли правильно.
......

Это говорит только о том, что попытка введения в заблуждение была неудачной.
Но само использование неоднозначных формулировок - там, где без проблем можно было использовать однозначные - говорит о том, что попытка таки была...
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:44

  _hunter написав:..........
В результате что имеем - одна говорящая голова заявляет "мы фиксируем только пэрэтыны", вторая - из того же ведомства - "а нифига - считаем поголовье".
И как понять - какая из двух голов понятия не имеет, что она говорит? 🤔

А где вы такое увидели?
