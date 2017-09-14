Не та сумма, которую стоит обсуждать. Тем более, что "«Співпраця в межах проекту SURGE сприяє формуванню сучасної та ефективної державної політики у сфері управління публічними інвестиціями. Важливо, що у цьому процесі ми приділяємо особливу увагу гендерним і кліматичним аспектам, що дозволяє зробити політику більш інклюзивною та стійкою до майбутніх викликів."
alibob написав:Ну Ви ж знаєте чому в срср не було в магазинах ікри (не кабачкової чи баклажаннної)? Не користувалась попитом ("спросом"). Тобто ніхто її в магазинах не питав, тому і не було.😁
Простите, не очень понял мысль. Если не лень, объясните чуть подробнее.
З радянського анекдоту. Чому в магазинах немає червоної (чорної) ікри? Запитав іноземець (людина з високим положенням, яка ніколи сама не ходила по магазинам). Відповідь - не користується попитом (нет спроса, не спрашивают). Не повірив, простояв цілий день неподалік прилавка, дійсно жодного разу не спитали. Сорри за оффтоп.
andrijk777 написав:....... Все просто - вони просто фіксують перетин кордону і все. Тому кількість "перетину кордону" вони знають більш-менш точно, сумуючи дані усіх пунктів пропуску. Все інше - "вони не знають".
Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...
Да никакого "введения в заблуждение...". Просто надо внимательно читать. А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.
fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters. Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
Насколько наивным надо быть, чтобы поверить, что в 2017 26,4 млн чел. выезжали за границу. И при этом почти все (26,2 млн.) выезжали с частным визитом. Те, кто ездят на отдых в Египет-Турцию (а это точно большинство отдыхающих и просто путешествующих) практически все ездят по путёвкам, т.е. "organised tourism". Вот 26,2 млн. private visit это, скорее всего, многократные пересечения границы заробитчанами, "челноками", всякими "крутеликами", летающими на выходные "попить кофе с круассанами в Париже", ну и + какое-то количество людей, ездящих к родственникам или без путёвок по собственной программе. Хотя в РФ и Беларусь, возможно, таких побольше.
Думаю, что в 26 437 413 граждан Украины, съездивших за границу в 2017, может поверить только доктор наук.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 жов, 2025 15:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Да никакого "введения в заблуждение...". Просто надо внимательно читать. А если человек сам хочет "вводиться в заблуждение", то это его проблемы.
Так в этом-то и дело: погранцы в табличке пишут "число громадян" без единой сноски/описания методики. Что/где тут можно "внимательно прочитать"?
Хотя бы то, что: "source: the Administration of State Frontier Service of Ukraine", а погранцы 100 раз говорили, что они фиксируют только пересечение границы, а не персональные данные. ......
Так я source прочитал. И даже оригинальную табличку нашёл - в которой пишут "число громадян". Без единого пояснения. В результате что имеем - одна говорящая голова заявляет "мы фиксируем только пэрэтыны", вторая - из того же ведомства - "а нифига - считаем поголовье". И как понять - какая из двух голов понятия не имеет, что она говорит? 🤔
...... При этом вы всё же поняли правильно. ......
Это говорит только о том, что попытка введения в заблуждение была неудачной. Но само использование неоднозначных формулировок - там, где без проблем можно было использовать однозначные - говорит о том, что попытка таки была...
_hunter написав:.......... В результате что имеем - одна говорящая голова заявляет "мы фиксируем только пэрэтыны", вторая - из того же ведомства - "а нифига - считаем поголовье". И как понять - какая из двух голов понятия не имеет, что она говорит? 🤔