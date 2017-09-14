RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15341153421534315344
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:56

  ЛАД написав:Насколько наивным надо быть, чтобы поверить, что в 2017 26,4 млн чел. выезжали за границу. И при этом почти все (26,2 млн.) выезжали с частным визитом. :)

Ось fler повірила. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 15:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
В результате что имеем - одна говорящая голова заявляет "мы фиксируем только пэрэтыны", вторая - из того же ведомства - "а нифига - считаем поголовье".
И как понять - какая из двух голов понятия не имеет, что она говорит? 🤔

А где вы такое увидели?

Ну вот прямо в табличке от погранцов - "Citizens of Ukraine"
_hunter
 
Повідомлень: 10666
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:04

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності.
Ланцюг наступний
Покупець який створює попит - продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.

Саме тому й показав фізичний закон ( який діє універсально , якщо його розуміти)
чим ближче до події - тим сильніший вплив події.
Звідси в покупця беруться гроші (щоб створити попит)?
Звідки?
Тобто звідки виникає можливість попиту?
Тобто звідки з'явився попит?
(Це одне і те ж саме питання на різний лад).
Відповідь на нього наявна --- з виробництва.
Покупцю потрібно спочатку було самому щось виробити, щоб отримати гроші.
Сам ринок з'явився з виробництва.
Ринокова економіка з'явилась з досягенння виробництва рівня товарного.
Тобто виробництво первинне.
Дивимось
За карла маркса - може й виробництво
Але сьогодні 70% ВВП -послуги , а виробництво -30%
При цьому пенсіонери і інші бюджетники - отримують гроші з податків.. а податки прямо пропорційні обєму виробництва...
І ще приклад
Випустили педераційники 300000 лад гранта, працівники зарплату отримали , ринок можновладці утильзбором на іноземні автівки-захистили... а покупці не купують...
і що робить виробник? правильно скорочує робочий тиждень і звільнює працівників... але виплачені гроші за ту партію з 200 000 автомобілів він же у працівника не забирає

Тому й виходить
Ви спочатку малюєте в голові фантазію... потім щоб не виглядати дурнем на цю фантазію натягуєте термінологію і виходить пшик...
Що там наприклад з реформами?
Як прокоментуєте табличку яку лад старається ігнорувати?
чому в тридцятці найрозвинутіших країн - 25 реформи в очі не бачили ?
а як прокоментуєте реформатора Мілея з його 2600% інфляції песо?
реформатора Гітлера з його концтаборами для всіх... особливо для євреїв?
реформатора Мао-дзедуна з його горобцями/домнами
я вже мовчу про реформатора йоську кривавого і пол-пота... ще ті реформи провели....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27111
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:04

  ЛАД написав:Но согласен, что название, скажем так, "неаккуратное". :)
При этом вы всё же поняли правильно.
Но бывает и так:
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

Я зрозумів правильно бо логічно що при населенні умовно 36 лямів, не можуть 26 лямів виїжджати за кордон. Тут це очевидно!
Але якщо б це стосувалось якихось інших статистичних даних, то я б напевно повірив назві таблиці, чому ж не вірити.
Я не маю ні можливості ні бажання перевіряти дані Укрстату. Це 100% введення в оману і це сильно підірвало мою довіру до даних Укрстату.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:13

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
В результате что имеем - одна говорящая голова заявляет "мы фиксируем только пэрэтыны", вторая - из того же ведомства - "а нифига - считаем поголовье".
И как понять - какая из двух голов понятия не имеет, что она говорит? 🤔

А где вы такое увидели?

Ну вот прямо в табличке от погранцов - "Citizens of Ukraine"

Ссылку, пожалуйста.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36543
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:21

  budivelnik написав:.............
чому в тридцятці найрозвинутіших країн - 25 реформи в очі не бачили ?
Ещё раз.
Если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого не было.
detroytred приводил пример реформ в Испании, о которой вы писали, что там реформ не было.

а як прокоментуєте реформатора Мілея з його 2600% інфляції песо?
Прокоментую, что врать не надо. Очень интересно, где вы такое увидели?
Тоже "з довідника стеля"?
Ежемесячный уровень инфляции в Аргентине упал ниже 2% впервые за пять лет - это победа для либертарианского президента Хавьера Милея в его борьбе с хроническим ростом цен в стране.

Об этом сообщает газета Financial Times.
https://epravda.com.ua/rus/finances/miley-snizil-inflyaciyu-v-argentine-do-minimuma-za-5-let-807944/
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 жов, 2025 16:33, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36543
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:28

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Но согласен, что название, скажем так, "неаккуратное". :)
При этом вы всё же поняли правильно.
Но бывает и так:
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

Я зрозумів правильно бо логічно що при населенні умовно 36 лямів, не можуть 26 лямів виїжджати за кордон. Тут це очевидно!
Але якщо б це стосувалось якихось інших статистичних даних, то я б напевно повірив назві таблиці, чому ж не вірити.
Я не маю ні можливості ні бажання перевіряти дані Укрстату. Це 100% введення в оману і це сильно підірвало мою довіру до даних Укрстату.

Не жили вы в СССР. :)
Доверяй, но проверяй.
Особого доверия к данным Госстата я не испытываю, поэтому обращаю внимания на всё, что написано мелким шрифтом. А тут есть отсылка к данным погранслужбы, которая много раз говорила, что у них данные только по количеству пересечений границы.
Кстати, к вопросу о доверии, вы и сами пишете о населении "умовно 36 лямів", а не оперируете цифрой Госстата. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36543
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 16:49

  alibob написав:
  ЛАД написав:
  alibob написав:Ну Ви ж знаєте чому в срср не було в магазинах ікри (не кабачкової чи баклажаннної)?
Не користувалась попитом ("спросом"). Тобто ніхто її в магазинах не питав, тому і не було.😁

Простите, не очень понял мысль.
Если не лень, объясните чуть подробнее.


З радянського анекдоту. Чому в магазинах немає червоної (чорної) ікри? Запитав іноземець (людина з високим положенням, яка ніколи сама не ходила по магазинам).
Відповідь - не користується попитом (нет спроса, не спрашивают).
Не повірив, простояв цілий день неподалік прилавка, дійсно жодного разу не спитали.
Сорри за оффтоп.
Спасибо, анекдот я знаю.
Но не очень понял связь с разговором о том, что первично - производство или торговля.
Хотя термин первичность мне не нравится, но не могу сообразить, как сформулировать правильно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36543
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:04

  Vadim_ написав:
  fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.
Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?

А где об этом почитать?

"У першому півріччі 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (також лігроїн, продукт нафтопереробки, який отримують при перегонці нафти) на суму 1,3 млрд доларів та став найбільшим у світі її імпортером.
Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
Середньомісячний імпорт російської нафти у Тайвань зріс майже в шість разів у період з 2022 року по перше півріччя 2025 року."
Також з початку повномасштабного вторгнення до кінця червня 2025 року Тайвань посів п’яте місце серед найбільших покупців російського вугілля у світі, імпортувавши його на суму 4,4 млрд доларів, хоча обсяги впали на 67% у першій половині 2025 року порівняно з 2024 роком.
https://biz.nv.ua/ukr/markets/u-rf-z-ya ... 49470.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5880
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хантеру зняти шору

❗️95% українських полонених пройшли через тортури: як Росія легалізувала насилля та катування, і що це означає для світу

29 вересня – як офіційне визнання насилля та тортур в тюрмах та таборах Росії (які вже давно стали системою!). Саме тоді путін підписав закон про вихід РФ з Європейської конвенції проти тортур. Тоді ж український омбудсмен Лубінець назвав тортури елементом державної політики Кремля.

– Системність тортур доведена ще до повномасштабної війни: витік “архіву ФСІН” довів, що в багатьох регіонах РФ були масовими побиття, знущання, використання медзакладів для катувань.
– Після 2022 року катували також українських військовополонених та цивільних, серед яких — жінки й літні люди. За даними ООН, понад 95% українських полонених зазнали катувань — це і побиття, і електрошок, і сексуальне насильство. Багато хто після повернення помирає від страшних наслідків.
– Міжнародні організації мовчать та практично нічого не роблять: Червоний Хрест теж обмежений у доступі до полонених і діє лише через «закриті» переговори.

З полону вдалося повернути 6235 людей, з яких 372 – цивільні. Кількість незаконно утримуваних цивільних може бути більше 16 тисяч. Понад 200 українських військовополонених загинули у тюрмах РФ.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись
Hotab
 
Повідомлень: 16544
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15341153421534315344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999719
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14968)
03.10.2025 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.