Я зрозумів правильно бо логічно що при населенні умовно 36 лямів, не можуть 26 лямів виїжджати за кордон. Тут це очевидно! Але якщо б це стосувалось якихось інших статистичних даних, то я б напевно повірив назві таблиці, чому ж не вірити. Я не маю ні можливості ні бажання перевіряти дані Укрстату. Це 100% введення в оману і це сильно підірвало мою довіру до даних Укрстату.
Те, кто ездят на отдых в Египет-Турцию (а это точно большинство отдыхающих и просто путешествующих) практически все ездят по путёвкам, т.е. "organised tourism".
Ха-ха, канешна))) У ЛАДа більшість виїжджаючих вже різко вмістилася у 120 887 осіб. Звідки тоді взялося: "У 2017 році ≈ 662 000 громадянам України видали вид на проживання (first residence permits) у країнах Європейського Союзу." (Зокрема, у 2013 році таке право отримало 236,7 тис. громадян України, у 2014 році така цифра становила 302,8 тис., а у 2015 році - 500 тис. При цьому у 2013 та у 2015 роках громадяни України лідирували за цим показником.) ЛАД, "чаво уж там", подивимось на сусідів, ви ж усвідомлено занижували кількість українців, що виїжджали за кордон, щоб вкотре їх принизити (це читається поміж строк у ваших постах): "У статті про ФСБ йдеться, що у 2017 році громадяни Росії здійснили 41 987 245 поїздок за межі РФ. dialogorg.ru Отже, враховуючи, що "За різними джерелами, чисельність населення Росії у 2017 році оцінюється приблизно в 146 мільйонів осіб", маємо, що у 2017 році виїжджали за кордон лише 42/146 = 28,7% росіян, тобто навіть менше 31% українців згідно ЛАДа.
fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters. Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
А где об этом почитать?
"У першому півріччі 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (також лігроїн, продукт нафтопереробки, який отримують при перегонці нафти) на суму 1,3 млрд доларів та став найбільшим у світі її імпортером. Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Середньомісячний імпорт російської нафти у Тайвань зріс майже в шість разів у період з 2022 року по перше півріччя 2025 року." Також з початку повномасштабного вторгнення до кінця червня 2025 року Тайвань посів п’яте місце серед найбільших покупців російського вугілля у світі, імпортувавши його на суму 4,4 млрд доларів, хоча обсяги впали на 67% у першій половині 2025 року порівняно з 2024 роком. https://biz.nv.ua/ukr/markets/u-rf-z-ya ... 49470.html
ще вчора чи позавчора пані збиралась рятувати Тайвань всіми кинутий напризволяще на анекцію КНР
budivelnik написав:[quote="5895009:detroytred"Ланцюг наступний: попит-виробник-торговець. Саме з точки зору первинності.[/quoteЛанцюг наступний Покупець який створює попит - продавець який реагує на попит і створює запит оптовику-оптовик який реагує на попит роздрібу і створює запит виробнику.
Саме тому й показав фізичний закон ( який діє універсально , якщо його розуміти) чим ближче до події - тим сильніший вплив події.
Звідси в покупця беруться гроші (щоб створити попит)? Звідки? Тобто звідки виникає можливість попиту? Тобто звідки з'явився попит? (Це одне і те ж саме питання на різний лад). Відповідь на нього наявна --- з виробництва. Покупцю потрібно спочатку було самому щось виробити, щоб отримати гроші. Сам ринок з'явився з виробництва. Ринокова економіка з'явилась з досягенння виробництва рівня товарного. Тобто виробництво первинне.
Дивимось За карла маркса - може й виробництво Але сьогодні 70% ВВП -послуги , а виробництво -30% При цьому пенсіонери і інші бюджетники - отримують гроші з податків.. а податки прямо пропорційні обєму виробництва... І ще приклад Випустили педераційники 300000 лад гранта, працівники зарплату отримали , ринок можновладці утильзбором на іноземні автівки-захистили... а покупці не купують... і що робить виробник? правильно скорочує робочий тиждень і звільнює працівників... але виплачені гроші за ту партію з 200 000 автомобілів він же у працівника не забирає
Тому й виходить Ви спочатку малюєте в голові фантазію... потім щоб не виглядати дурнем на цю фантазію натягуєте термінологію і виходить пшик... Що там наприклад з реформами? Як прокоментуєте табличку яку лад старається ігнорувати? чому в тридцятці найрозвинутіших країн - 25 реформи в очі не бачили ? а як прокоментуєте реформатора Мілея з його 2600% інфляції песо? реформатора Гітлера з його концтаборами для всіх... особливо для євреїв? реформатора Мао-дзедуна з його горобцями/домнами я вже мовчу про реформатора йоську кривавого і пол-пота... ще ті реформи провели....
1. Маркс тут ні до чого. І відсотки 70-30 теж ні до чого. До первинності. До важливості - да, а до первинності - ну ніяким боком. І так звані послуги в багатьох випадках зараз лише формально відокремлені від виробництва. Виконала фірма НІОКР для виробника Боінга чи БМВ - наче послуга. А по суті відокремлене звено виробництва літака, авто.
Де по буквах тобі на прикладі Іспанії показана роль реформ. А також США. І це тільки ті країни, які я глянув. Додай до них позначені тобою і побачиш, яку дурню ти склав. Да кеп-очевидність -- реформи є не розповсюдженим правилом Але й не таким вже й рідкісним виключенням, як ти хочеш виставити.
Про те і мова, що саме завдяки реформам, як нечастому явищу в загальних правилах (саме еволюційного розвитку), досягають виходу на вищий рівень розвитку ринку за короткий час. І не обов'язково після війн, революцій. Приклад тобі Іспанія та США, Сінгапур, Польща. І тим паче, що в нас і так було вже дві революції --- Помаранчева і Гідності. Але замість глибинних реформ можновладці зробили лише косметичні рехформи... ___________________
*«Економічне диво» було спричинено реформами, які просували так звані «технократи», які, за згоди Франко, розробили та здійснювали політику розвитку іспанської економіки під керівництвом Міжнародного валютного фонду. Технократи стали для Іспанії новим класом політиків, які замінили стару фалангістську гвардію. Реалізація стратегії, розробленої технократами, набувала форми планів розвитку та мала значний успіх: у 1960-их роках Іспанія стала другою в світі за темпами економічного зростання, дещо відстаючи від Японії, ставши в результаті дев'ятою за величиною економікою світу. Завдяки успішній політиці технократів Іспанія приєдналась до промислово розвинених країн, залишивши в минулому злидні й відсталість* https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Іспанське_економічне_диво А також новий курс Рузвельта. І точніше буде так --- реформи це інструмент. Можновладці не часто вдаються до його застосування. Чому? Бо для цього можновладцям потрібно мати оту мету - досягнути результату за стислий термін; зменшити відставання від інших країн-кгнкурентів. А те що реформи, ЯК І БУДЬ-ЯКИЙ ІНСТРУМЕНТ, можна використовувати по різному --- і як Рузвельт, і як сралін --- це кеп-очевидність. Так само, як і ніж (нож), злодієм, і хірургом. Також є різниця між ножем в руках фахового хірурга і нікчемного хірурга.
ЛАД написав:Жизнь сегодня за 192,15 долл. (8 тыс. грн) далеко не эквивалентна жизни за 76,86 долл (143,09 грн) в 1997. Хотя да, количество кг хлеба, которые можно купить в 2023 за эти деньги примерно то же, что и в 1997 (по той же ссылке). И тогда тоже далеко не все так жили. Думаю, жизнь за среднюю зарплату сегодня не сильно отличается от жизни за среднюю зарплату в 1997. Возможно, немного лучше. Но спорить не буду.
Ну 76,86 долл вийшло 8000 на сьогодні, враховуючи що послуги подорожчали вище, припустимо 76,86 долл еквівалентно сьогоднішнім 12000. Середня зарплата сьогодні 24000. Ні, сильно відрізняється(жизнь за среднюю зарплату). Приблизно в 2 рази відрізняється. І це ще не враховуючи того що отримати середню зарплату зараз набагато-набагато простіше ніж тоді. Зараз студент може без проблем отримати 24000.
Не знаю, как студент. Сегодня в Харькове средняя, по-моему, чуть ниже. Не помню точно, недавно тут выкладывал. Студент может сходу получить ср. зарплату? Работать для этого придётся полный день? А заниматься не нужно вообще? И учтите, вы привели цены 2020 года. Тогда ср. зарплата была по вашей же таблице не 24 тыс., а вдвое меньше - 11591 грн. Так что или не говорите о 24000 или не сравнивайте с ценами 2020 года. И я вам приводил собственный пример. За 250 долл сегодня я не проживу так, как в 1997 за 100.
В 1999-2000 р. девальвація уже відбулась, а повнорозмірна хлібина коштувала 0,5 грн, тобто 0,1 долара. https://www.slovoidilo.ua/2017/07/31/in ... alezhnosti Зараз подібна щонайменше 0,7$. Продукти попростіше десь так і в доларовому еквіваленті за ці роки і подорожчали. Не продукти, наприклад, золото то взагалі в 13 раз. Тобто якщо перераховувати на золоті монети, то що тоді пересічний заробляв 0,1 унції, що зараз без змін. Менше ніж батраки в ХІХ ст.
detroytred Будь-хто що первинність це більше важливості і обємності і на підставі цього написати докторську... Друге питання-чи потрібен цей опус? Тепер про іспанію Я привів 30 Перших країн по ВВП
№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи 1 ___ Люксембург ______ 135 682 ______ ні 2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні 3 ___ Швейцарія ______ 93 457 ______ ні 4 ___ Норвегія ______ 89 202 ______ ні 5 ___ Сінгапур ______ 72 794 ______ так__________1950 6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні 7 ___ Ісландія ______ 68 383 ______ так_________щось там з переносом айті 8 ___ Данія ______ 67 803 ______ ні 9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні 10 ___ Швеція ______ 60 239 ______ ні 11 ___ Австралія ______ 59 934 ______ ні 12 ___ Нідерланди ______ 58 061 ______ ні 13 ___ Фінляндія ______ 53 982 ______ ні 14 ___ Австрія ______ 53 267 ______ ні 15 ___ Канада ______ 52 051 ______ ні 16 ___ Бельгія ______ 51 767 ______ ні 17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні 18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так_______Аденауер після Війни 19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні 20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні 21 ___ Франція ______ 43 518 ______ так____________Наполеон 200 років тому 22 ___ Японія ______ 39 285 ______ так_____________після війни 23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні 24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні 25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так_______після війни 26 ___ Багамські Острови ______ 34,003 ______ ні 27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні 28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні 29 ___ Кіпр ______ 30 798 ______ ні 30 ___ Іспанія ______ 30 115 ______ ні
і погодився що в Сингапурі Південній Кореї в 1959 році , Франції (часів Наполеона тобто за 200 років до сьогодні) Німеччині Японії..
Ви додали Іспанію... після ФРАНКО
і що ? Отримали таблицю з 30 країн в яких які за останні 200 років нехай в пяти на протязі 5 років проводились реформи і ці пять країн реформи були відразу ПІСЛЯ війни (наполеон, корея,німеччина, іспанія) І що Ви цим довели ? Що 30 країн *200 років = 6000 країно*років в 5 країн по 5 років = 25 країно років проводились реформи... Так це ж 0,4%.... це навіть за межами математичної похибки.. Ну проведете з ладом мозковий штурм і збільшите 0,4% до 4%.. і що ? Признаєте що лаханулись-чи заявите що змогли в 10 разів зменшити твердження Будівельника що реформи - це наслідок попереднього х****** керівництва державою , або світової війни....
Так, можна висунути чергову фуфлофантазію що саме РЕФОРМИ проведені в Польщі 30 років тому - рухали поляків.. Не сама праця поляків а реформи які погіршили життя поляків в 3 рази на протязі 2 років, потім повертали до попереднього рівня ще 5 років і тільки через 7 років після початку реформ показали якісь плоди..
Якщо людина розуміє що її благополуччя залежить від неї - то цій людині не потрібні наглядачі з нагайками.. Але якщо таких людей 5%, то вони не витягнуть країну, а тягнути 30%... то треба поставити ще 20% з нагайками.. а це вже не демократія. Тому для тих які хочуть нагайками по спині отримувати за те що вигулюючи собачок вони не будуть лайно від цих собачок збирати.. Може краще прийняти інший алгоритм а - відмовитись від собачок б - якщо відмовитись не можна то без спеціальної вказівки і наглядача з нагайкою - прости придбати кульочок і лопатку і САМОСТІЙНО лайно підбирати.
Ще додам: в Україні вже 2 дві ДВІ! революції по суті за життя по-європейські... А чудак вважає, що підгрунтя для реформ нема. Населення спокійнісінько схавало підняття, наприклад, ціни на газ в декілька разів. Запросто схавало заборону комуняк...
Да з такого населення можна ліпити, що завгодно в напрямку ринку, в напрямку євростандартів.
detroytred написав:Ще додам: в Україні вже 2 дві ДВІ! революції по суті за життя по-європейські... А чудак вважає, що підгрунтя для реформ нема. Населення спокійнісінько схавало підняття, наприклад, ціни на газ в декілька разів. Запросто схавало заборону комуняк...
Да з такого населення можна ліпити, що завгодно в напрямку ринку, в напрямку євростандартів.
Ти не плутай Підгрунтя - є Достатньої кількості населення ГОТОВОГО зробити РЕФОРМИ над собою в першу чергу - нема А те що більшість хоче варіанту за який ти тут агітуєш - прийде можновладець і все зробить що буде всім легко і добре - більшість.. Так саме в цьому (розповсюдженні фантазій які заважають проведенню реформ) - я тебе й звинувачую.
detroytred написав:А те що реформи, ЯК І БУДЬ-ЯКИЙ ІНСТРУМЕНТ, можна використовувати по різному --- і як Рузвельт, і як сралін --- це кеп-очевидність.
тобто до тебе не доходить Якщо Мао відсутній-то Денсяопін не потрібний? якщо Гітлер відсутній - то Аденауер з планом Маршала не потрібен Якщо сталін відсутній - то Бальцерович для України не потрібен ? Якщо наполеона немає - то ріст призовників французів через 200 років буде такий самий як і ріст призовників німців а не на 15 см нижчий
Так само і з людьми Якщо совок засрав мозок тезою про поганих капіталістів... то навіть через 30 років після розвалу совка цією тезою хворі 70% населення, а тому в цього населення викривлено розуміння того що ЙОМУ потрібно робити. І виступи на Майданах - показу потребу змін... і не показує що основна маса виступивших не знає що зміни спочатку повинні пройти в головах і тільки після того пройдуть зміни в Державі. Навпаки - не вийде.. якщо ти не пол-пот , або ленін