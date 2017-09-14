Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:04

№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи

1 ___ Люксембург ______ 135 682 ______ ні

2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні

3 ___ Швейцарія ______ 93 457 ______ ні

4 ___ Норвегія ______ 89 202 ______ ні

5 ___ Сінгапур ______ 72 794 ______ так__________1950

6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні

7 ___ Ісландія ______ 68 383 ______ так_________щось там з переносом айті

8 ___ Данія ______ 67 803 ______ ні

9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні

10 ___ Швеція ______ 60 239 ______ ні

11 ___ Австралія ______ 59 934 ______ ні

12 ___ Нідерланди ______ 58 061 ______ ні

13 ___ Фінляндія ______ 53 982 ______ ні

14 ___ Австрія ______ 53 267 ______ ні

15 ___ Канада ______ 52 051 ______ ні

16 ___ Бельгія ______ 51 767 ______ ні

17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні

18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так_______Аденауер після Війни

19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні

20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні

21 ___ Франція ______ 43 518 ______ так____________Наполеон 200 років тому

22 ___ Японія ______ 39 285 ______ так_____________після війни

23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні

24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні

25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так_______після війни

26 ___ Багамські Острови ______ 34,003 ______ ні

27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні

28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні

29 ___ Кіпр ______ 30 798 ______ ні

30 ___ Іспанія ______ 30 115 ______ ні

Будь-хтоі на підставі цього написати докторську...Друге питання-чи потрібен цей опус?Тепер про іспаніюЯ привів 30 Перших країн по ВВПі погодився що вСингапуріПівденній Кореї в 1959 році, Франції (часів Наполеона тобто за 200 років до сьогодні)НімеччиніЯпонії..Ви додали Іспанію... після ФРАНКОі що ?Отримали таблицю з 30 країн в яких які за останні 200 років нехай в пяти на протязі 5 років проводились реформи і ці пять країн реформи були відразу ПІСЛЯ війни (наполеон, корея,німеччина, іспанія)І що Ви цим довели ?Що 30 країн *200 років = 6000 країно*роківв 5 країн по 5 років = 25 країно років проводились реформи...Так це ж 0,4%.... це навіть за межами математичної похибки..Ну проведете з ладом мозковий штурм і збільшите 0,4% до 4%.. і що ?Признаєте що лаханулись-чи заявите що змогли в 10 разів зменшити твердження Будівельника що реформи - це наслідок попереднього х****** керівництва державою , або світової війни....Так, можна висунути чергову фуфлофантазію що саме РЕФОРМИ проведені в Польщі 30 років тому - рухали поляків..Не сама праця поляківа реформи які погіршили життя поляків в 3 рази на протязі 2 років, потім повертали до попереднього рівня ще 5 років і тільки через 7 років після початку реформ показали якісь плоди..Якщо людина розуміє що її благополуччя залежить від неї - то цій людині не потрібні наглядачі з нагайками..Але якщо таких людей 5%, то вони не витягнуть країну, а тягнути 30%... то треба поставити ще 20% з нагайками.. а це вже не демократія.Тому для тих які хочуть нагайками по спині отримувати за те що вигулюючи собачок вони не будуть лайно від цих собачок збирати..Може краще прийняти інший алгоритма - відмовитись від собачокб - якщо відмовитись не можна то без спеціальної вказівки і наглядача з нагайкою - прости придбати кульочок і лопатку і САМОСТІЙНО лайно підбирати.