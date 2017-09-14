RSS
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Спробуй хоча б в математику.
В тебе, тільки в тебе в табличці - 6 країн.
Додай-виправ ще Іспанію та США (новий план Рузвельта).
Буде 8.
В мене було 5, ти додав Іспанію -я не погоджуюсь -але це 6
Ти хочеш США - це маразм .. але хай буде 7....
А є 30 і 200 років
а ти хочеш 7 і 5 років
Ти читати вмієш?
Навіть якщо ти , знайдеш 15 країн по 5 років... це все одно буде говорити про те що 99% часу країни розвивались ЕВОЛЮЦІЙНО і без реформ з реформаторами...
А що таке 1% часу в порівнянні з 99% часу..
Ти хочеш заявити що дорстатньо 1 протестанському священнику рік побукти реформатором в Африці і цього буде достатньо щоб 100 років якась країна жила забувши своїх божків?
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ще додам: в Україні вже 2 дві ДВІ! революції по суті за життя по-європейські...
А чудак вважає, що підгрунтя для реформ нема.
Населення спокійнісінько схавало підняття, наприклад, ціни на газ в декілька разів.
Запросто схавало заборону комуняк...

Да з такого населення можна ліпити, що завгодно в напрямку ринку, в напрямку євростандартів.
Ти не плутай
Підгрунтя - є
Достатньої кількості населення ГОТОВОГО зробити РЕФОРМИ над собою в першу чергу - нема
А те що більшість хоче варіанту за який ти тут агітуєш - прийде можновладець і все зробить що буде всім легко і добре - більшість..
Так саме в цьому (розповсюдженні фантазій які заважають проведенню реформ) - я тебе й звинувачую.

Стосовно звинувачення когось в своїх (чиїхсь) негараздах --- ти казав "одразу стріляйте на голос".
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Реформи закладають фундамент...для єралашика це складно для розуміння ((
Сто разів тебе питав
Що таке ФУНДАМЕНТ ?
Для мене щось близьке по терміну - ЗАКОН
Тому розглянемо
1 Придумали Закон (найкращі можновладці-найкращий Закон)
2 А неселення каже - пішли на три веселих...
3 Тоді ти з своїм
В можновладців інструменти важелі..
Я тебе знову питаю - які?
Пропоганда -Силовики...
А вчителі в школі в дупі бачили вказівки пропогандистів
А ти не хочеш лайно за собачкою прибирати бо звик взагалі своє накладати під дверима в сусіда... і що з того що поверхом вище професор, а поверхом нижче-оліграх.. якщо таких як ти 95% ?
як можновладцям за короткий проміжок часу прити переконань більшості-довести цій більшості що їх майбутнє в їх руках... якщо ТИ розповідаєш що проблема не в світогляді більшості а в діях можновладців( які становлять 0,5% від загальної кількості)
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Спробуй хоча б в математику.
В тебе, тільки в тебе в табличці - 6 країн.
Додай-виправ ще Іспанію та США (новий план Рузвельта).
Буде 8.
В мене було 5, ти додав Іспанію -я не погоджуюсь -але це 6
Ти хочеш США - це маразм .. але хай буде 7....
А є 30 і 200 років
а ти хочеш 7 і 5 років
Ти читати вмієш?
Навіть якщо ти , знайдеш 15 країн по 5 років... це все одно буде говорити про те що 99% часу країни розвивались ЕВОЛЮЦІЙНО і без реформ з реформаторами...
А що таке 1% часу в порівнянні з 99% часу..
Ти хочеш заявити що дорстатньо 1 протестанському священнику рік побукти реформатором в Африці і цього буде достатньо щоб 100 років якась країна жила забувши своїх божків?

Тобто ти в своїй же таблиці до 6 не в стані порахувати.
То про з тобою вести..
Спробуй пальчиком водити і губами ворочати.

Про реформи і через 5 років одразу збагачення населення мови ніколи і близько не було. Не будуй на вигадках.
Кажу ж: зрозуміти тобі, що реформи закладають фундамент для якісних перетворень, результат яких буде видний через 10+ років, то тобі тим паче складно.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:54

Лови гвіздок:
*Як Ірландія стала економічним тигром: 3 уроки для України
Економічний ривок Ірландії, яку назвали Кельтським тигром, — яскравий приклад для України, як досягти розвитку у зрілій Європі. Завдяки чому одна з найбідніших країн Європи змогла змінитись, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
1. Кельтський Тигр — це термін, який використовувався для опису Ірландії у період із середини 1990-х до кінця 2000-х років, коли країна зазнала швидкого економічного зростання.*
https://minfin.com.ua/ua/2023/06/13/107438118/

І це я навскидку взяв ще й Ірландію.
Можна не погодитись, що дані реформи підійдуть Україні.
Мова про факт --- розвиток саме через Реформи ще однієї країни.
Для України підійдуть інші реформи.

Ще подивитися інші країни?
Чи 9 з 30 достатньо, щоб ти не співав про виключення --- точніше скльопав таблицю, яка не відповідає реальності.
І на цій брехні побудував ... висновки, ще й єралашні.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І це я навскидку взяв ще й Ірландію.
Тоді викинь з мого списку Ісландію , бо я її переплутав з Ірландією..
Але надалі...
Зроби простіше
Переглянь весь список
Знайди по кожній країні коли і скільки проводились реформи
Потім порівняй загальний час існування країн БЕЗ реформ і з Реформами.
Поки твій список не дійде хоча б до 5% - то не висовуйся, тиж цим тільки глибше себе закопуєш.
А по одній країні - це ж маразм..
Так для загального розвитку
1країна*1реформа =0,1%
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:02

  Hotab написав:Хантеру зняти шору
......
За даними ООН, понад 95% українських полонених зазнали катувань
......

Вот этой цифры - в отчете нет.
Очень похоже, что "перепечатник" тг-канала решил чуть "от себя" добавить.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:06

  fler написав:
  Vadim_ написав:
  fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.
Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?

А где об этом почитать?

"У першому півріччі 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (також лігроїн, продукт нафтопереробки, який отримують при перегонці нафти) на суму 1,3 млрд доларів та став найбільшим у світі її імпортером.
Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
Середньомісячний імпорт російської нафти у Тайвань зріс майже в шість разів у період з 2022 року по перше півріччя 2025 року."
Також з початку повномасштабного вторгнення до кінця червня 2025 року Тайвань посів п’яте місце серед найбільших покупців російського вугілля у світі, імпортувавши його на суму 4,4 млрд доларів, хоча обсяги впали на 67% у першій половині 2025 року порівняно з 2024 роком.
https://biz.nv.ua/ukr/markets/u-rf-z-ya ... 49470.html

Схема ... или цена
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 03 жов, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І це я навскидку взяв ще й Ірландію.
Тоді викинь з мого списку Ісландію , бо я її переплутав з Ірландією..
Але надалі...
Зроби простіше
Переглянь весь список
Знайди по кожній країні коли і скільки проводились реформи
Потім порівняй загальний час існування країн БЕЗ реформ і з Реформами.
Поки твій список не дійде хоча б до 5% - то не висовуйся, тиж цим тільки глибше себе закопуєш.
А по одній країні - це ж маразм..
Так для загального розвитку
1країна*1реформа =0,1%

Маразм це оцей твій критерій - "Потім порівняй загальний час існування країн БЕЗ реформ і з Реформами."

Це і є єралашиком.
На факти: 8 країн з 30 вирішували питання свого подальшого розвитку таким інструментом, як реформи.
Реформи від можновладців-управлінців-регуляторів.
Це факт.
Який спростовує твої "висновки"((((

І це я інші країни не переглядав. Стосовно використання їми реформування, як інструменту подальшого розвитку.

Кльопай єралашики...
Вигадуючи дурниці про після війни, революції, час реформ відносно загального часу.
Подивись кіножурнал, там саме на додаванні отаких вигадок все побудовано (((
Навіть а-ля як ти в таблиці рахував-впустив є номер --- про тройняшек, які вважалися двійнятами...бо пісять третій ходив.
Повна копія.
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На факти: 8 країн з 30 вирішували питання свого подальшого розвитку таким інструментом, як реформи.
Це факт.
Який спростовує твої "висновки"((((

І це я інші країни не переглядав. Стосовно використання їми реформування, як інструменту подальшого розвитку.
Для людини яка прогулювала всі логічні науки-ти ще добре тримаєшся...
1 Три рази писав
а - реформи потрібні у голові... бо відсутність реформованої голови = супротив реформам в суспільстві
б - найлегше кожному РЕФОРМУВАТИ свою голову , бо це навіть при відсутності реформ в суспільстві приведе до покращеного власного результату( в порівнянні з нереформованою власною головою)
в - реформатори мають всього 3-5-7 років ( і то як правило після війни або зміни суспільного стану) щоб реформувати ГОЛОВИ , бо якщо їм це не вдасться-то реформи проваляться
г - реформи потребують ресурсів, які реформатори ОТРИМУЮТЬ за рахунок погіршення життя тих хто вимагає реформ .
2 Покажи мені приклад коли реформатори не реформувавши голови на протязі десятків років ПІСЛЯ того як їх вигнали й проклали - ще впливають на суспільство ( якщо впливають то якими методами/важілями)
Бо якщо вони ПЕРЕКОНАЛИ суспільство ЗМІНИТИ голови - то в силу вступає пА -люди живуть внаслідок СВОЇХ реформованих голів.
3 Навіть 8 країн з 30 - це 27% що є меншістю... а з урахуванням
а - часу реформ
б - часу успішного існування Держави....
то 8 країн *5років реформ=40 країно років
30 країн *200 років існування=6000 країно*років
40 це 0,66%
тобто
99,34% країни існували БЕЗ реформ і реформаторів а виключно за рахунок своїх власних переконань.
