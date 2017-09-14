budivelnik написав:Для людини яка прогулювала всі логічні науки-ти ще добре тримаєшся...
1 Три рази писав
а - реформи потрібні у голові... бо відсутність реформованої голови = супротив реформам в суспільстві
б - найлегше кожному РЕФОРМУВАТИ свою голову , бо це навіть при відсутності реформ в суспільстві приведе до покращеного власного результату( в порівнянні з нереформованою власною головою)
в - реформатори мають всього 3-5-7 років ( і то як правило після війни або зміни суспільного стану) щоб реформувати ГОЛОВИ , бо якщо їм це не вдасться-то реформи проваляться
г - реформи потребують ресурсів, які реформатори ОТРИМУЮТЬ за рахунок погіршення життя тих хто вимагає реформ .
По якому колу-то?((
Яка проблема вирішується?
Отримати подальший розвиток чого-кого? -- ринку країни.
В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.
То навіщо ТИ ПІДМІЯЄШ ПРЕДМЕТи, які розглядаються?
Поки не надасиш чіткої відповіді, далі нема сенсу рушити.
Кеп-очевидності:
- спротив реформам відбувається у всіх країнах
- після уходу посадовців, які започаткували реформи, їх наступники продовжують діяти в даному напрямку.
- реформи в перші роки погіршують життя частини населення.
Це лише природні процеси під час реформ.
Розглядати відсоток часу реформ до загального часу існування країни --- це ні про що.
Спочатку ти рахував відсоток в країнах(((
Не вийшло.
То вигадав рахувати відсоток в часі.
Ще було про - після війни, революції.
І тим паче більшість-меншість ну аж ніяк не є аргументом-то.
________________________
Переконування в головах, кажеш.
Так і в даному випадку прискорити час для цього переконання можливо через кого? - через можновладців.
В них інструменти-важелі.
По пустелі єврєї ходили самі і просто еволюціонували? - чи може хтось (Моісей) прискорив цей процес реформування в їх головах. А не чекав, поки вони самі еволюціонують.
Да куди не ткни... все впирається в наявність володіння інструментами-важелями впливу на суспільство, ринок, культуру, освіту і т.д.
Тому й отака боротьба саме за владу.
Ти не можеш осягнути: якщо не буде ринкових, європейських реформ, то рано чи пізно країна скотиться до радикальних реформ а-ля гітлера, мао, пота і т.д.
Запобіжником може бути тільки інтеграція в ЄС..
І то не гарантованим. Бо місцева лє пен буде на порядки радикальнішою, ніж хфранцузька.
І тим, хто може думати, натякну --- саме тому Україну обтьосують до рівня ...
Це всіх влаштовує. Всіх.