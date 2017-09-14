Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:17

detroytred написав: В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого. В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.

Ти можеш закликати можновладців реформовувати чужі голови..Але тоді згідно з історичними прикладами твої заклики повинні звучати наступним чиномЯкщо САМІ не реформуєте то отримаємо вибір одного з багатьох варіантіва - корейський з чеболами ( корупційний розподіл на початку, де чітко регламентовано куди ти не маєш права лізти і як наслідок 70 років після реформ пройшло а президентів (практично кожного) після зняття з посади - садять... але це ще хороший варіантб - лікуань - посадив найближче оточення за корупцію ( хто мріє щоб кума посадили ?).. хоча і цей варіант не найгіршийв - ленін/сталін - реформували країну, перший знищив 10% населення (всіх розумних і багатих) , другий заради створення заводів знищив працьовитих селян ( хочеш щоб село де твої батьки було знищене? чи хочеш заради світового панування розпочати світову ? чи хочеш 70 років забивати мозок населення дурницями , які через 30 років після краху совка ще міцно тримаються в головах 70% українців?)... але і це не найстрашніший ,є ще дваг - мао... треба коментарі? хочеш бігати за горобцями і будувати домни в селах?д - пол-пот... - скільки там 30% населення знищено?є правда ще приклад Грузії з Саакашвілі... - хочеш президента в тюрму, країну назад в расейський мір?чи Бальцеровича - в 2 рази падіння рівня життя, потім 5 років викарабкуватись ... щоб ПОМІНЯТИ СВОЮ ГОЛОВУПокажи мені приклад реформ , який ПОЧАВСЯ з покращення життя?Не покажешА я тобі можу показати приклад реформ який почався з погіршення на 5 років, але погіршення контрольованого , без передачі ресурсів, і з самостійним визначенням як глибини падіння(чим глибше впадеш тим швидше розумнієш) так і часу реформ - я.ТомуЯ нічого не маю проти того, щоб хтось закликав реформувати Державу.Просто цей хтось -повинен закликати з врахуванням реальних історичних фактів а не власних фуфлофантазій..І тоді, населення побачивши що ніякий можновладець (1% населення країни) не зможе зробити когось багатим... без відданої праці цього самого когось.А раз можновладець працювати не буде і максимум може тільки сказати/підказати , або й гірше змісити... то може тоді простий пересічний вирішить що кращне ячк я ніж так як фантазуєш ти?Про інструменти-важелі-умовиЦі три слова - я від тебе чую постійно1 Опиши дію інструмента/важеля/умови - який буде діяти через 5 років після проведення реформи на людину в головій якої совок?2 Як тільки почнеш про пропаганду - то вона має бути тотальною і такою щоб повірили ? а хто купить час в ЗМІ , знайде Рібентропа і перепише під сьогоднішні умови+заткне рот опонентам?3 Якщо про силовий - то звідки візьмуться кошти на утримання силового блоку який нагне тих хто відігнав 2армію світу?Тому ще разсаме повторенняБоже поможи виграти в лотарею..без купівлі лотарейного квитка - тобі не допоможе.А от ця купівля і є розшифровка важелі/інструменти/умови.ПСБоїнг не прийде сюди розкидати гроші...Можу тобі описати як це відбувається..Йде засідання директорату Боїнгу - поступає пропозиція від уряду(можновладців ) України - зайти в УкраїнуПитання від директоратуа - чи є там ринок збуту для нашої продукції? ....---нема, бідні люди , країна маленька, літаками користуватись як правило не будуть бо дорого , є дешевші варіантиб - а нафіга нам туди входити,,,,, - можемо дати площадку щоб будувались боїнгив - а хто ці новозбудовані купить Ви _? , так ви ж бідні... - так у нас є титанг - так ми його й так купуємо і заплачені вами кошти назад отримуємо за рахунок передачі вам в оренду вживаних боїнгів...Тому ще раз - нафіга Боїнгу захід на наш ринок, якщо з таким самим успіхом він зайде в якусь східну європу де для нього є вигода бо Європейці мають гроші літати....