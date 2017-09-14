budivelnik написав:Для людини яка прогулювала всі логічні науки-ти ще добре тримаєшся... 1 Три рази писав а - реформи потрібні у голові... бо відсутність реформованої голови = супротив реформам в суспільстві б - найлегше кожному РЕФОРМУВАТИ свою голову , бо це навіть при відсутності реформ в суспільстві приведе до покращеного власного результату( в порівнянні з нереформованою власною головою) в - реформатори мають всього 3-5-7 років ( і то як правило після війни або зміни суспільного стану) щоб реформувати ГОЛОВИ , бо якщо їм це не вдасться-то реформи проваляться г - реформи потребують ресурсів, які реформатори ОТРИМУЮТЬ за рахунок погіршення життя тих хто вимагає реформ .
По якому колу-то?((
Яка проблема вирішується? Отримати подальший розвиток чого-кого? -- ринку країни. В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого. То навіщо ТИ ПІДМІЯЄШ ПРЕДМЕТи, які розглядаються?
Поки не надасиш чіткої відповіді, далі нема сенсу рушити.
Кеп-очевидності: - спротив реформам відбувається у всіх країнах - після уходу посадовців, які започаткували реформи, їх наступники продовжують діяти в даному напрямку. - реформи в перші роки погіршують життя частини населення. Це лише природні процеси під час реформ.
Розглядати відсоток часу реформ до загального часу існування країни --- це ні про що. Спочатку ти рахував відсоток в країнах((( Не вийшло. То вигадав рахувати відсоток в часі. Ще було про - після війни, революції.
І тим паче більшість-меншість ну аж ніяк не є аргументом-то. ________________________ Переконування в головах, кажеш. Так і в даному випадку прискорити час для цього переконання можливо через кого? - через можновладців. В них інструменти-важелі. По пустелі єврєї ходили самі і просто еволюціонували? - чи може хтось (Моісей) прискорив цей процес реформування в їх головах. А не чекав, поки вони самі еволюціонують.
Да куди не ткни... все впирається в наявність володіння інструментами-важелями впливу на суспільство, ринок, культуру, освіту і т.д. Тому й отака боротьба саме за владу.
Ти не можеш осягнути: якщо не буде ринкових, європейських реформ, то рано чи пізно країна скотиться до радикальних реформ а-ля гітлера, мао, пота і т.д. Запобіжником може бути тільки інтеграція в ЄС.. І то не гарантованим. Бо місцева лє пен буде на порядки радикальнішою, ніж хфранцузька.
І тим, хто може думати, натякну --- саме тому Україну обтьосують до рівня ... Це всіх влаштовує. Всіх.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 жов, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.
Ти можеш закликати можновладців реформовувати чужі голови.. Але тоді згідно з історичними прикладами твої заклики повинні звучати наступним чином Якщо САМІ не реформуєте то отримаємо вибір одного з багатьох варіантів а - корейський з чеболами ( корупційний розподіл на початку, де чітко регламентовано куди ти не маєш права лізти і як наслідок 70 років після реформ пройшло а президентів (практично кожного) після зняття з посади - садять... але це ще хороший варіант б - лікуань - посадив найближче оточення за корупцію ( хто мріє щоб кума посадили ?).. хоча і цей варіант не найгірший в - ленін/сталін - реформували країну, перший знищив 10% населення (всіх розумних і багатих) , другий заради створення заводів знищив працьовитих селян ( хочеш щоб село де твої батьки було знищене? чи хочеш заради світового панування розпочати світову ? чи хочеш 70 років забивати мозок населення дурницями , які через 30 років після краху совка ще міцно тримаються в головах 70% українців?)... але і це не найстрашніший , є ще два г - мао... треба коментарі? хочеш бігати за горобцями і будувати домни в селах? д - пол-пот... - скільки там 30% населення знищено? є правда ще приклад Грузії з Саакашвілі... - хочеш президента в тюрму, країну назад в расейський мір? чи Бальцеровича - в 2 рази падіння рівня життя, потім 5 років викарабкуватись ... щоб ПОМІНЯТИ СВОЮ ГОЛОВУ
Покажи мені приклад реформ , який ПОЧАВСЯ з покращення життя? Не покажеш А я тобі можу показати приклад реформ який почався з погіршення на 5 років, але погіршення контрольованого , без передачі ресурсів, і з самостійним визначенням як глибини падіння(чим глибше впадеш тим швидше розумнієш) так і часу реформ - я.
Тому Я нічого не маю проти того, щоб хтось закликав реформувати Державу. Просто цей хтось -повинен закликати з врахуванням реальних історичних фактів а не власних фуфлофантазій..
І тоді, населення побачивши що ніякий можновладець (1% населення країни) не зможе зробити когось багатим... без відданої праці цього самого когось. А раз можновладець працювати не буде і максимум може тільки сказати/підказати , або й гірше змісити... то може тоді простий пересічний вирішить що кращне ячк я ніж так як фантазуєш ти?
Про інструменти-важелі-умови Ці три слова - я від тебе чую постійно 1 Опиши дію інструмента/важеля/умови - який буде діяти через 5 років після проведення реформи на людину в головій якої совок? 2 Як тільки почнеш про пропаганду - то вона має бути тотальною і такою щоб повірили ? а хто купить час в ЗМІ , знайде Рібентропа і перепише під сьогоднішні умови+заткне рот опонентам? 3 Якщо про силовий - то звідки візьмуться кошти на утримання силового блоку який нагне тих хто відігнав 2армію світу?
Тому ще раз саме повторення Боже поможи виграти в лотарею.. без купівлі лотарейного квитка - тобі не допоможе.
А от ця купівля і є розшифровка важелі/інструменти/умови.
ПС Боїнг не прийде сюди розкидати гроші... Можу тобі описати як це відбувається.. Йде засідання директорату Боїнгу - поступає пропозиція від уряду(можновладців ) України - зайти в Україну Питання від директорату а - чи є там ринок збуту для нашої продукції? ....---нема, бідні люди , країна маленька, літаками користуватись як правило не будуть бо дорого , є дешевші варіанти б - а нафіга нам туди входити,,,,, - можемо дати площадку щоб будувались боїнги в - а хто ці новозбудовані купить Ви _? , так ви ж бідні... - так у нас є титан г - так ми його й так купуємо і заплачені вами кошти назад отримуємо за рахунок передачі вам в оренду вживаних боїнгів...
Тому ще раз - нафіга Боїнгу захід на наш ринок, якщо з таким самим успіхом він зайде в якусь східну європу де для нього є вигода бо Європейці мають гроші літати....
detroytred написав:В яких умовах? -- коли кожен не реформує в себе в голові. Коли нема оцього твого найлегшого.
Ти можеш закликати можновладців реформовувати чужі голови.. Але тоді згідно з історичними прикладами твої заклики повинні звучати наступним чином Якщо САМІ не реформуєте то отримаємо вибір одного з багатьох варіантів а - корейський з чеболами ( корупційний розподіл на початку, де чітко регламентовано куди ти не маєш права лізти і як наслідок 70 років після реформ пройшло а президентів (практично кожного) після зняття з посади - садять... але це ще хороший варіант б - лікуань - посадив найближче оточення за корупцію ( хто мріє щоб кума посадили ?).. хоча і цей варіант не найгірший в - ленін/сталін - реформували країну, перший знищив 10% населення (всіх розумних і багатих) , другий заради створення заводів знищив працьовитих селян ( хочеш щоб село де твої батьки було знищене? чи хочеш заради світового панування розпочати світову ? чи хочеш 70 років забивати мозок населення дурницями , які через 30 років після краху совка ще міцно тримаються в головах 70% українців?)... але і це не найстрашніший , є ще два г - мао... треба коментарі? хочеш бігати за горобцями і будувати домни в селах? д - пол-пот... - скільки там 30% населення знищено? є правда ще приклад Грузії з Саакашвілі... - хочеш президента в тюрму, країну назад в расейський мір? чи Бальцеровича - в 2 рази падіння рівня життя, потім 5 років викарабкуватись ... щоб ПОМІНЯТИ СВОЮ ГОЛОВУ
Покажи мені приклад реформ , який ПОЧАВСЯ з покращення життя? Не покажеш А я тобі можу показати приклад реформ який почався з погіршення на 5 років, але погіршення контрольованого , без передачі ресурсів, і з самостійним визначенням як глибини падіння(чим глибше впадеш тим швидше розумнієш) так і часу реформ - я.
Тому Я нічого не маю проти того, щоб хтось закликав реформувати Державу. Просто цей хтось -повинен закликати з врахуванням реальних історичних фактів а не власних фуфлофантазій..
І тоді, населення побачивши що ніякий можновладець (1% населення країни) не зможе зробити когось багатим... без відданої праці цього самого когось. А раз можновладець працювати не буде і максимум може тільки сказати/підказати , або й гірше змісити... то може тоді простий пересічний вирішить що кращне ячк я ніж так як фантазуєш ти?
Про інструменти-важелі-умови Ці три слова - я від тебе чую постійно 1 Опиши дію інструмента/важеля/умови - який буде діяти через 5 років після проведення реформи на людину в головій якої совок? 2 Як тільки почнеш про пропаганду - то вона має бути тотальною і такою щоб повірили ? а хто купить час в ЗМІ , знайде Рібентропа і перепише під сьогоднішні умови+заткне рот опонентам? 3 Якщо про силовий - то звідки візьмуться кошти на утримання силового блоку який нагне тих хто відігнав 2армію світу?
Тому ще раз саме повторення Боже поможи виграти в лотарею.. без купівлі лотарейного квитка - тобі не допоможе.
А от ця купівля і є розшифровка важелі/інструменти/умови.
ПС Боїнг не прийде сюди розкидати гроші... Можу тобі описати як це відбувається.. Йде засідання директорату Боїнгу - поступає пропозиція від уряду(можновладців ) України - зайти в Україну Питання від директорату а - чи є там ринок збуту для нашої продукції? ....---нема, бідні люди , країна маленька, літаками користуватись як правило не будуть бо дорого , є дешевші варіанти б - а нафіга нам туди входити,,,,, - можемо дати площадку щоб будувались боїнги в - а хто ці новозбудовані купить Ви _? , так ви ж бідні... - так у нас є титан г - так ми його й так купуємо і заплачені вами кошти назад отримуємо за рахунок передачі вам в оренду вживаних боїнгів...
Тому ще раз - нафіга Боїнгу захід на наш ринок, якщо з таким самим успіхом він зайде в якусь східну європу де для нього є вигода бо Європейці мають гроші літати....
Чим тебе не влаштовує польський, корейсьий, сінгапурський, іспанський, ірландський варіанти? Або мікс з деяких з них, з додаванням ще чогось. На те і фахівці-реформатори -- щоб визначити-створити підходящу модель реформ. А не я буду щось фантазувати. Навіщо ти тулиш полтпота, мао, леніна і т.д.???
В Кореї створювали свої умовні Боїнги. Завдяки реформам. То до чого ти тулиш саме про захід Боїнга? Я тобі про Боїнги-Бмв в якості чого показував? В якості моделі розвитку до Боїнга-Бмв з рівня курей-зерна, а не до курей-зерна з рівня курей-зерна. А зовнішні інвестиції за сприятливих умов в ринку в якісь сфери економіки зайдуть.. Не сумнівайся. Тільки треба щоб інвест-няні були не тільки на папері.
Ще раз: населення легко нагнули платити за газ в рази; легко заборонили коммі... А ти співаєш, що ринковим та іншим реформам буде прям неймовірний спротив. В армії зараз оті бійці нахилені теж достатньо і не тільки бійці... Нічого не вимагають... і максимум спротиву - сзч.
Ти фантазуєш-прирівнюєш ринкові реформи до реформ а-ля загону с селян в колгосп. Або пропаганду здорових ринкових реформ до пропаганди гебельса, коммі. І на цій дурній фантазії будуєш про неможливість реформ в Україні.
Да, і з іншими можновладцями у реформаторів проблем не буде. Дивись: навіть Зе і Ко лехго(((((( садить Беню і знімає народного героя-рятівника Залужного. Навіть не напружившись....
Спробуй моделювати не на фантазіях, а на реалі. В реалі країни реформуються. ______________________________ А в тебе заперечення побудовані на: Ти фантазуєш-прирівнюєш ринкові реформи до реформ а-ля загону с селян в колгосп. Або пропаганду здорових ринкових реформ до пропаганди гебельса, коммі. І на цій дурній фантазії будуєш про неможливість реформ в Україні. А також недотичне про відсотки часу, меншість-більшість, після війни революцій. ____________________ В скільки ти про совок отой в голові населення будеш співати? Совок в голові може лише в а-ля пенсів, предпенсів, які його бачили-знають. І то вже мало в кого... а-ля шоколадку лікарю ніхто вже не несе((( А основна рушійна сила в суспільстві - це вже люди, які "крутяться", мислять по ринковому. Навіть дуже по ринковому.. Навіть захищати країну --- гроші і чималі вперед, а не за копійки та потім пільгами((( Скільки ти про совок в головах ще співати будеш? За віконцем ринок вже давно... Потрібно лише сприятливі умови для його подальшого розвитку створювати. Можновладцям.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 03 жов, 2025 22:20, всього редагувалось 4 разів.
Железняк... (почти матрос)... «Слуг народа» во второй раз за месяц собирают на встречу с Зеленским, сообщает нардеп Железняк. «Это в первый раз, когда не они вымаливают провести встречу, а сам Зеленский просит ее провести. Сейчас всех просят заранее предоставить свои вопросы президенту» (с) _________________________ В ріфляндії: И в качестве решения этой проблемы вице-премьер Александр Новак предложил ранее немыслимые вещи 🤯🤯🤯 - обнулить ввозные таможенные пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. ________________________ ? *Зеркальная ошибка... Морская Цивилизация решила давить на Континентальную... баблом... Смешно. В ответ Континентальная решила махать перед Морской "Ярсами" и "Орешниками"... Смешно... Два дЫбила - это сила... )* (С)
Vadim_ написав:[quote="5894826:fler"]Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters. Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
А где об этом почитать?
"У першому півріччі 2025 року Тайвань імпортував російську нафту (також лігроїн, продукт нафтопереробки, який отримують при перегонці нафти) на суму 1,3 млрд доларів та став найбільшим у світі її імпортером. Про це йдеться у звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Середньомісячний імпорт російської нафти у Тайвань зріс майже в шість разів у період з 2022 року по перше півріччя 2025 року." Також з початку повномасштабного вторгнення до кінця червня 2025 року Тайвань посів п’яте місце серед найбільших покупців російського вугілля у світі, імпортувавши його на суму 4,4 млрд доларів, хоча обсяги впали на 67% у першій половині 2025 року порівняно з 2024 роком. https://biz.nv.ua/ukr/markets/u-rf-z-ya ... 49470.html
ще вчора чи позавчора пані збиралась рятувати Тайвань всіми кинутий напризволяще на анекцію КНР[/quote]
Ізраїль продає РЛС Росії – український командир назвав причину невдач.
Про це в ефірі каналу «Мілітарний» заявив Олег Гуйт, командир 427-го полку безпілотних систем ЗСУ.
️Увага! Справедливості ради повідомляємо. Ніде в мережі ми не знайшли підтвердження слів військового. Більш того, взагалі не знайшли інформації, що Ізраїль продавав якусь військову техніку після початку повномаштабного вторгнення.
Джерел отримання такої інформації військовий командир не повідомляє.
detroytred написав:Ще раз: населення легко нагнули платити за газ в рази; легко заборонили коммі... А ти співаєш, що ринковим та іншим реформам буде прям неймовірний спротив.
Я тобі про те що в тебе в голові одночасно Реформи це легко і відразу покращує і Населення нагнути.... Труси-хрестик Якщо відразу покращиться - то навіщо нагинати? , а якщо так як я пишу-погіршиться на 10 років - то чому мій варіант самостійного свідомого регульованого власного погіршення
Тому й пишу Якщо ти дійсно за реформи і мрієш щоб твоя пенсія впала за рахунок інфляції в рази за рік, а потім 5 років піднімаючись так і не стала більшою в 2 рази від середньої ( як в тебе запраз) - то так і пиши я мазохіст і хочу щоб всім стало гірше на 10 років... а там як вийде, якщо успішно то тоді полегшає ,а якщо не успішно то зайдемо на чергове коло... І з такою постановкою -я погоджуюсь , реформи саме так і йдуть.... Тому й пропоную тутешнім розглянути альтернативний варіант... Якщо не хочете щоб вас нагнули - нагніть себе самостійно ТАК як хочете і туди куди хочете і настільки наскільки хочете.... БО все одно чи еволюційно чи реформаційно -а суть рефром -змінити свідомість..( а не створити якісь міфічні умови) Умови створені - свідомість виконувати це створене-не дає.
detroytred написав:В скільки ти про совок отой в голові населення будеш співати? Совок в голові може лише в а-ля пенсів, предпенсів, які його бачили-знають.
Тих 8 млн працездатного , яке податки не платить ти куди припишеш? - до пенсів? Це по твоєму не совок і це по твоєму не ЇХ свідомість треба змінювати? а 8 млн совків працездатного віку+11 млн пенсів=50% громадян в державі з совковою вавкою популізму в голові.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 04 жов, 2025 09:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тому й пишу Якщо ти дійсно за реформи і мрієш щоб твоя пенсія впала за рахунок інфляції в рази за рік, а потім 5 років піднімаючись так і не стала більшою в 2 рази від середньої ( як в тебе запраз) - то так і пиши я мазохіст і хочу щоб всім стало гірше на 10 років... а там як вийде, якщо успішно то тоді полегшає ,а якщо не успішно то зайдемо на чергове коло...
мазо це собі, а всім це садо
Так він якраз себе і лада прирікає на паперть під церквою Зараз в них пенсії - напевно в рази перевищують середні... А як почнуться реформи ..які ЗАВЖДИ відбуваються з інфляцією( реформатори таким чином зменншують зобовязання Держави перед пенсіонерами/бюджетниками і обнулює накопичення(бо накопичення це також відповідальність), то інфляція в першу чергу бє по тиим хто має малі пенсії... їх починають вирівнювати , але чим більша була пенсія тим менше додають і на кінець інфляції, пенсійні зобовязання держави для всіх пенсіонерів на мінімумі, тобто програють в першу чергу ті чия пенсія була вищою від мінімалки. Тому він по відношенню до себе - мазохіст по відношенню до лада - садист