А ти співаєш, що ринковим та іншим реформам буде прям неймовірний спротив. Ще раз: населення легко нагнули платити за газ в рази; легко заборонили коммі...А ти співаєш, що ринковим та іншим реформам буде прям неймовірний спротив. Я тобі про те що в тебе в голові одночасно

Реформи це легко

і

Населення нагнути....



Тому й пишу

Якщо ти дійсно за реформи і мрієш щоб твоя пенсія впала за рахунок інфляції в разі за рік, а потім 5 років піднімаючись так і не стала більшою в 2 рази від середньої ( як в тебе запраз) - то так і пиши

я мазохіст і хочу щоб всім стало гірше на 10 років... а там як вийде, якщо успішно то тоді полегшає ,а якщо не успішно то зайдемо на чергове коло...

І з такою постановкою -я погоджуюсь , реформи саме так і йдуть....

Тому й пропоную тутешнім розглянути альтернативний варіант...

Якщо не хочете щоб вас нагнули - нагніть себе самостійно ТАК як хочете і туди куди хочете і настільки наскільки хочете....

БО все одно чи еволюційно чи реформаційно -а суть рефром -змінити свідомість..( а не створити якісь міфічні умови)

Ти, як завжди, перекручуєш.В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати, навіть порівнюючи ринкові реформи з реформами типу селян в колгоспи.Що є предметом обговорення: моя пенсія, мої хотєлки стосовно моєї пенсії чи питання розвитку ринку-економіки країни?То до чого ти тулиш мої хочу, пенсію тощо???Ти знов підмінюєш предмети.Ти не в стані допетрити, що свідомість змінюється через змін умов, в яких знаходиться населення.Реформатори змінюють умови і через вплив цих нових умов з часом змінюється і свідомість.За газ по кратно вищій ціні вже ніхто й не париться...За медпослуги платять й не париться...І т.д.Загугли теорію розбитих вікон...Це і є отой вплив умов на свідомість. І мер Ньо-йорку "застрелив вікна", а не чекав, коли "кожен сам" дозріє застрелити в себе, еволюціонує((Тобто розвиток через реформи, зміна свідомості населення через вплив від рішень-дій влади це практика визнана і використовується.А от від тебе чути тільки пісню --- якщо кожен змінить свідомість (інструментом --- підійде до дзеркала...). Це фантазія.Бо розглядається реал --- ситуація, коли населення не бажає підходити до дзеркала, не бажає змінювати свою свідомість.То про яку хфантастику ти співаєш?А-ля "якщо люди всій Землі взятися за руки ..."._________________І гвіздок: твої пісні населення не чує, твого впливу МІЗЕР.А дії-рішення можновладців-управлінців-регуляторів у вигляді реформ все населення відчує, вони впливатимуть на суспільство і принесуть зміни.Як принесли в іспаніях, ірландіях, польщах і т.д.Без оцих реформ від можновладців-управлінців-регуляторів ці суспільства еволюційно ще, як ти кажеш, років 100-150 рухались до рівня ..., якого досягли за 20-50 з реформами.За цей час розвинуті втекли б ще далі від лазерів без реформ.І відкинь з таблиці Бруней, Катар і Ко. Які досягли стрибка!!! збагачення завдяки нафті-газу...Відсталі нересурсні країни наближаються до розвинутих шляхом РЕФОРМ.Да і багато країн вирішують кризис в подальшому розвитку через реформи.Про еволюційний шлях та кожен до дзеркала --- то пісні ні а чьом.______________*Тому він по відношенню до себе - мазохістпо відношенню до лада - садист*Ти сплутав😁😁😁 і вчергове вийшов сам на себе.Це "калорії від манки ..." мільйонеру та родиною на 1\2 від трьох мінімалок роками, а також 40 тис. поточних на трьох дорослих, серед яких ще й студентка, в наш час -- це тоді теж садо-мазо.Нахиляєш сам себе та рідних...