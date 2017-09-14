Флайман давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаний ним по рукам і ногам
Ти, як завжди, перекручуєш.
В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати, навіть порівнюючи ринкові реформи з реформами типу селян в колгоспи.
Що є предметом обговорення: моя пенсія, мої хотєлки стосовно моєї пенсії чи питання розвитку ринку-економіки країни?
То до чого ти тулиш мої хочу, пенсію тощо???
Ти знов підмінюєш предмети.
Ти не в стані допетрити, що свідомість змінюється через змін умов, в яких знаходиться населення.
Реформатори змінюють умови і через вплив цих нових умов з часом змінюється і свідомість.
За газ по кратно вищій ціні вже ніхто й не париться...
За медпослуги платять й не париться...
І т.д.
Загугли теорію розбитих вікон...
Це і є отой вплив умов на свідомість. І мер Ньо-йорку "застрелив вікна", а не чекав, коли "кожен сам" дозріє застрелити в себе, еволюціонує((
Тобто розвиток через реформи, зміна свідомості населення через вплив від рішень-дій влади це практика визнана і використовується.
А от від тебе чути тільки пісню --- якщо кожен змінить свідомість (інструментом --- підійде до дзеркала...). Це фантазія.
Бо розглядається реал --- ситуація, коли населення не бажає підходити до дзеркала, не бажає змінювати свою свідомість.
То про яку хфантастику ти співаєш?
А-ля "якщо люди всій Землі взятися за руки ...".
І гвіздок: твої пісні населення не чує, твого впливу МІЗЕР.
А дії-рішення можновладців-управлінців-регуляторів у вигляді реформ все населення відчує, вони впливатимуть на суспільство і принесуть зміни.
Як принесли в іспаніях, ірландіях, польщах і т.д.
Без оцих реформ від можновладців-управлінців-регуляторів ці суспільства еволюційно ще, як ти кажеш, років 100-150 рухались до рівня ..., якого досягли за 20-50 з реформами.
За цей час розвинуті втекли б ще далі від лазерів без реформ.
І відкинь з таблиці Бруней, Катар і Ко. Які досягли стрибка!!! збагачення завдяки нафті-газу...
Відсталі нересурсні країни наближаються до розвинутих шляхом РЕФОРМ.
Да і багато країн вирішують кризис в подальшому розвитку через реформи.
Про еволюційний шлях та кожен до дзеркала --- то пісні ні а чьом.
*Тому він по відношенню до себе - мазохіст
по відношенню до лада - садист*
Ти сплутав😁😁😁 і вчергове вийшов сам на себе.
Це "калорії від манки ..." мільйонеру та родиною на 1\2 від трьох мінімалок роками, а також 40 тис. поточних на трьох дорослих, серед яких ще й студентка, в наш час -- це тоді теж садо-мазо.
Нахиляєш сам себе та рідних...
Порція оптимізму((
*Кремль проиграл все. В шахматы...
КНР - это ловушка куда как в том анекдоте загнали...
А Иран - крышка... которую РФ сама подписала...
А Индия - просто будущий гегемон... и битва будет между КНР и Индией... за право вращаться вокруг США с Британией.
А Украина стала приманкой ((( на которую Кремль как собака Павлова прыгнул... и обратно уже пути нет...
И Козак это знал... как знают и Патрушев и мой любимый Методолог в МО... и другие...
Как знают на ЮК, который под Бритами...
Как знают все.
АМИНЬ.
И да свершится Перфокарта.* (С)
Не схотіли еліти рфії та Неньки!!! своєчасно!!! йти під свої центри тяжіння (Китай та Захід) добровільно-м'яко і в положеній для них формі!!!, то підуть вимушено ... ще й через отакий батіг, як війна. І у формі іншій.
І це не змова рептилоїдів, а наслідок об'єктивних факторів.
Найкращий партнер це той партнер, який залежить від тебе (тобто якому ти можеш висувати свої умови).
От і роль можновладців.
На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер
Банально нищать економічний потенціал
"час ще не настав" (для миру)
Партнер (точніше союзник)) допомагає.
Продовжувати.
Щоб ще сильніше рфія входила в залежність.
Когось мені оця допомога обом нагадує:
"За його словами, Китай та Україна є стратегічними партнерами й упродовж 33 років дипломатичних відносин послідовно дотримуються принципів взаємної поваги та взаємної вигоди.
“Китай залишається найбільшим торгівельним партнером України. Економіки Китаю та України чудово доповнюють одна одну», – додав Ма Шенкунь."
Ну і:
*– Китай чекає більш цікавих пропозицій. Тут важко сказати, коли це станеться. Просто, можна послатися на нашого міністра закордонних справ. Він сказав, що почув від китайських лідерів, що «час ще не настав».
На думку експерта, Китаю потрібна послаблена, але стабільна Росія, стабільний, але податливий режим.*
