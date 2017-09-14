RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1534615347153481534915350>
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 09:25

  flyman написав:
  budivelnik написав:я мазохіст і хочу щоб всім стало гірше на 10 років... а там як вийде

мазо це собі, а всім це садо

Флайман давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаний ним по рукам і ногам
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 09:36

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ще раз: населення легко нагнули платити за газ в рази; легко заборонили коммі...
А ти співаєш, що ринковим та іншим реформам буде прям неймовірний спротив.
Я тобі про те що в тебе в голові одночасно
Реформи це легко
і
Населення нагнути....

Тому й пишу
Якщо ти дійсно за реформи і мрієш щоб твоя пенсія впала за рахунок інфляції в разі за рік, а потім 5 років піднімаючись так і не стала більшою в 2 рази від середньої ( як в тебе запраз) - то так і пиши
я мазохіст і хочу щоб всім стало гірше на 10 років... а там як вийде, якщо успішно то тоді полегшає ,а якщо не успішно то зайдемо на чергове коло...
І з такою постановкою -я погоджуюсь , реформи саме так і йдуть....
Тому й пропоную тутешнім розглянути альтернативний варіант...
Якщо не хочете щоб вас нагнули - нагніть себе самостійно ТАК як хочете і туди куди хочете і настільки наскільки хочете....
БО все одно чи еволюційно чи реформаційно -а суть рефром -змінити свідомість..( а не створити якісь міфічні умови)
Умови створені - свідомість виконувати це створене-не дає.


Ти, як завжди, перекручуєш.
В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати, навіть порівнюючи ринкові реформи з реформами типу селян в колгоспи.

Що є предметом обговорення: моя пенсія, мої хотєлки стосовно моєї пенсії чи питання розвитку ринку-економіки країни?
То до чого ти тулиш мої хочу, пенсію тощо???
Ти знов підмінюєш предмети.

Ти не в стані допетрити, що свідомість змінюється через змін умов, в яких знаходиться населення.
Реформатори змінюють умови і через вплив цих нових умов з часом змінюється і свідомість.
За газ по кратно вищій ціні вже ніхто й не париться...
За медпослуги платять й не париться...
І т.д.
Загугли теорію розбитих вікон...
Це і є отой вплив умов на свідомість. І мер Ньо-йорку "застрелив вікна", а не чекав, коли "кожен сам" дозріє застрелити в себе, еволюціонує((

Тобто розвиток через реформи, зміна свідомості населення через вплив від рішень-дій влади це практика визнана і використовується.
А от від тебе чути тільки пісню --- якщо кожен змінить свідомість (інструментом --- підійде до дзеркала...). Це фантазія.
Бо розглядається реал --- ситуація, коли населення не бажає підходити до дзеркала, не бажає змінювати свою свідомість.
То про яку хфантастику ти співаєш?
А-ля "якщо люди всій Землі взятися за руки ...".
_________________
І гвіздок: твої пісні населення не чує, твого впливу МІЗЕР.
А дії-рішення можновладців-управлінців-регуляторів у вигляді реформ все населення відчує, вони впливатимуть на суспільство і принесуть зміни.
Як принесли в іспаніях, ірландіях, польщах і т.д.
Без оцих реформ від можновладців-управлінців-регуляторів ці суспільства еволюційно ще, як ти кажеш, років 100-150 рухались до рівня ..., якого досягли за 20-50 з реформами.
За цей час розвинуті втекли б ще далі від лазерів без реформ.

І відкинь з таблиці Бруней, Катар і Ко. Які досягли стрибка!!! збагачення завдяки нафті-газу...

Відсталі нересурсні країни наближаються до розвинутих шляхом РЕФОРМ.
Да і багато країн вирішують кризис в подальшому розвитку через реформи.
Про еволюційний шлях та кожен до дзеркала --- то пісні ні а чьом.
______________
*Тому він по відношенню до себе - мазохіст
по відношенню до лада - садист*

Ти сплутав😁😁😁 і вчергове вийшов сам на себе.
Це "калорії від манки ..." мільйонеру та родиною на 1\2 від трьох мінімалок роками, а також 40 тис. поточних на трьох дорослих, серед яких ще й студентка, в наш час -- це тоді теж садо-мазо.
Нахиляєш сам себе та рідних...
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 09:58

Порція оптимізму((

*Кремль проиграл все. В шахматы...
КНР - это ловушка куда как в том анекдоте загнали...
А Иран - крышка... которую РФ сама подписала...
А Индия - просто будущий гегемон... и битва будет между КНР и Индией... за право вращаться вокруг США с Британией.
А Украина стала приманкой ((( на которую Кремль как собака Павлова прыгнул... и обратно уже пути нет...
И Козак это знал... как знают и Патрушев и мой любимый Методолог в МО... и другие...
Как знают на ЮК, который под Бритами...
Как знают все.
АМИНЬ.

И да свершится Перфокарта.* (С)
_______________________
Не схотіли еліти рфії та Неньки!!! своєчасно!!! йти під свої центри тяжіння (Китай та Захід) добровільно-м'яко і в положеній для них формі!!!, то підуть вимушено ... ще й через отакий батіг, як війна. І у формі іншій.
І це не змова рептилоїдів, а наслідок об'єктивних факторів.
Найкращий партнер це той партнер, який залежить від тебе (тобто якому ти можеш висувати свої умови).

От і роль можновладців.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:Порція оптимізму((

*Кремль проиграл все. В шахматы...
КНР - это ловушка....




https://censor.net/ua/n3577793
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1663
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер

Банально нищать економічний потенціал
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На Харківщині свиноферму на тисячі свиней.
На Чернігівщині давньо відому корюківську фабрику шпалер

Банально нищать економічний потенціал


Інше пояснення і не придумати
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10812
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:02

Недільне

  Hotab написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:я мазохіст і хочу щоб всім стало гірше на 10 років... а там як вийде

мазо це собі, а всім це садо

Флайман давно хотів відмовитись від БДСМ, але він звʼязаний ним по рукам і ногам

Флайман був настільки економним, що в осінньому парку ходив в пальто на голе тіло .. :oops:
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Флайман був настільки економним, що в осінньому парку ходив в пальто на голе тіло ..


Без білизни?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10812
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:06

"час ще не настав" (для миру)

  GALeon написав:
detroytred написав:Порція оптимізму((

*Кремль проиграл все. В шахматы...
КНР - это ловушка....




https://censor.net/ua/n3577793

Партнер (точніше союзник)) допомагає.
Продовжувати.
Щоб ще сильніше рфія входила в залежність.

Когось мені оця допомога обом нагадує:
"За його словами, Китай та Україна є стратегічними партнерами й упродовж 33 років дипломатичних відносин послідовно дотримуються принципів взаємної поваги та взаємної вигоди.
“Китай залишається найбільшим торгівельним партнером України. Економіки Китаю та України чудово доповнюють одна одну», – додав Ма Шенкунь."
https://www.prcenter.info/kytaj-zayavyv ... hodo-myru/

Ну і:
*– Китай чекає більш цікавих пропозицій. Тут важко сказати, коли це станеться. Просто, можна послатися на нашого міністра закордонних справ. Він сказав, що почув від китайських лідерів, що «час ще не настав».
На думку експерта, Китаю потрібна послаблена, але стабільна Росія, стабільний, але податливий режим.*
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-p ... 68193.html
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:24

  Hotab написав:Банально нищать економічний потенціал

Видбудуем! - недели за две, три максимум.
_hunter
 
Повідомлень: 10669
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1534615347153481534915350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314685
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14981)
04.10.2025 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.