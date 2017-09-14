RSS
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:28

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Флайман був настільки економним, що в осінньому парку ходив в пальто на голе тіло ..


Без білизни?

Сходіть на зустріч. Має показати
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:29

  _hunter написав:
  Hotab написав:Банально нищать економічний потенціал

Видбудуем! - недели за две, три максимум.

Гірше те, що це ознака -- засобів ураження в них вистачає не тільки на БД та об'єкти критичної інфраструктури, але й на свиноферми та меблеві фабрики.

Хоча є ще нюанс.. як таємниця Полішинеля.
Але про нього мовчать, як риби. Хоч він є природнім для війни. Тим паче екзистенційної. То й я не рудий.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:43

  _hunter написав:на крайняк и в Палатках Нэзламности перезимует 👍

Рфія зробила більше, ніж злочин, помилку.
Про це волгарь тут наголошував ще в 2014.
А повномасштабка, то й зовсім помилка в кубі.

Гадала зустріч з квітами ... але українці спроможні зустріти не те, що в палатках незламності, а хоч у підвалах і землянках.

Тому тільки до Перемоги або повного виснаження рфії.
Більш цікавим є -- а чи готові-спроможні будуть на палатки-землянки рфяни? За логікою - тим паче спроможні, бо варвари-орки-ще й скрепні-ще й диктатура.

Самий номер буде, якщо пу і Ко дадуть задню. І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля. І яка їх велич в реалі. І за що по ітогу пу поклав їх стільки в землю.
(Це так. Версія. Якщо...)) Дійсно цікаво наскільки самостійні оті єліти хремля.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 04 жов, 2025 12:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 12:58

detroytred
І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля


Поки не буде знеславлення і приниження кацапії поразкою, нема жодного шансу на самостійне переусвідомлення пересічним кацапом. Надто довго цим уйопкам останкінська голка вколює надуману велич .
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати,
Я ніколи не казав - неможливо...
Якщо є
Бажання
Ресурси
То можна й мягке зломати...
Яказав що є два шляхи досягнення благополуччя в Державі
Перший-легкий для мешканців бо природний - ЕВОЛЮЦІЯ , коли в кожного є час порівняти свої досягнення з досягненнями тих хто його оточує і САМОСТІЙНО прийняти рішення що буде робити для себе (може прийняти що нічого не треба змінювати і в процесі зникнути)
Другий - важкий для мешканців , бо потребує СИЛОВОГО втручання - реформи... При цьому якість майбутнього результату буде визначатись не всім населенням а бзіками в голові реформатора ( може колгосп в деяких випадках був кращий ніж кулаки... але для кулаків яких розкуркулили і знищили ( чи для євреїв Німеччини) - те що суспільство швидше розвинулось на їх кістках - як би не радує

При цьому
Що перший, що другий варіант -успішний тільки у випадку коли буде ЗМІНЕНА свідомість населення і населення ПОГОДИТЬСЯ що нові ПРАВИЛА ( по твоєму-умови) для цього населення є корисними.

Тому й кажу
Навіщо ломати свідомість твою і лада? ви й так не встигните скористатись зміненою свідомістю.
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27123
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:03

  Hotab написав:detroytred
І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля


Поки не буде знеславлення і приниження кацапії поразкою, нема жодного шансу на самостійне переусвідомлення пересічним кацапом. Надто довго цим уйопкам останкінська голка вколює надуману велич .

Не згоден.
Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич...

Я ж мав на увазі саме несамостійність (продажність) єліт хремля. Якщо вона є, то наявна демонстрація цього повинна рознести скрєпну свідомість рфян вхлам. Можливо повинна.
А просто поразка ні.
Навпаки, тільки розпалить сильніше.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:04

  detroytred написав:
  _hunter написав:на крайняк и в Палатках Нэзламности перезимует 👍

Рфія зробила більше, ніж злочин, помилку.

Гадала зустріч з квітами ... але українці спроможні зустріти не те, що в палатках незламності, а хоч у підвалах і землянках.

Тому тільки до Перемоги або повного виснаження рфії.
Більш цікавим є -- а чи готові-спроможні будуть на палатки-землянки рфяни? За логікою - тим паче спроможні, бо варвари-орки-ще й скрепні-ще й диктатура.

Самий номер буде, якщо пу і Ко дадуть задню. І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля. І яка їх велич в реалі. І за що по ітогу пу поклав їх стільки в землю.
(Це так. Версія. Якщо...)) Дійсно цікаво наскільки самостійні оті єліти хремля.

>>> тоді дійде під ким ці єліти хремля
Я не уверен, что это хоть что-то изменит: опыт той же Второй Мировой показывает, что будет не до того.
Ну и правильному ответу "я не слежу за политикой их давно научили"...
Опять же: какая разница низам - под кем их "бригадный" ходит? - они всеравно внизу. Да и разговоры про 1/6ю суши давно не звучат...
_hunter
 
Повідомлень: 10669
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати,
Я ніколи не казав - неможливо...
Якщо є
Бажання
Ресурси
То можна й мягке зломати...
Яказав що є два шляхи досягнення благополуччя в Державі
Перший-легкий для мешканців бо природний - ЕВОЛЮЦІЯ , коли в кожного є час порівняти свої досягнення з досягненнями тих хто його оточує і САМОСТІЙНО прийняти рішення що буде робити для себе (може прийняти що нічого не треба змінювати і в процесі зникнути)
Другий - важкий для мешканців , бо потребує СИЛОВОГО втручання - реформи... При цьому якість майбутнього результату буде визначатись не всім населенням а бзіками в голові реформатора ( може колгосп в деяких випадках був кращий ніж кулаки... але для кулаків яких розкуркулили і знищили ( чи для євреїв Німеччини) - те що суспільство швидше розвинулось на їх кістках - як би не радує

При цьому
Що перший, що другий варіант -успішний тільки у випадку коли буде ЗМІНЕНА свідомість населення і населення ПОГОДИТЬСЯ що нові ПРАВИЛА ( по твоєму-умови) для цього населення є корисними.

Тому й кажу
Навіщо ломати свідомість твою і лада? ви й так не встигните скористатись зміненою свідомістю.
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?

Залиш - "важко".
І?
(Хоча ти саме заперечував можливість проведення реформ -- тобто казав, що неможливо. Називав це моїми фантазіями. Тепер визнаєш, що можливо? Не фантазії. Нарешті).

Ну що ти знов будуєш на вигадках, а не на реалі-то?
Ні я, ні ЛАД вже давно не є частиною рушійних сил в суспільстві.
А ота молодь, яка не хоче твоїм шляхом, в масі рухається тим паче не в твоєму напрямку.
І навіть приблизно не бажає працювати та вчитися наполегливо, так, як ЛАД або я.
Це реал, чудаче. Ти знов будуєш на своїх вигадках.
Спробуй на реалі.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:14

detroytred

Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич.


То не та «поразка» була.
Поразка у 2-й була з розваленим на кирпичі берліном і сексом німкень з совєтскім солдатом безкоштовно і без бажання, і з офіцером за банку тушонки. Ото справжнє приниження і повернення «величі» на своє місце.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 04 жов, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16556
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 13:17

  Hotab написав:detroytred

Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич.


То не та «поразка» була.
Поразка у 2-й була з розваленим на кирпичі берліном і сексом німкень з совєтскім солдатом безкоштовно і без бажання, і з офіцером за банку тушонки. Ото справжнє приниження.

А, ну якщо така поразка, то без питань.

Яка ймовірність даного варіанту?
Тому я розглядав поразку саме рівня максимум 1СВ.
detroytred
 
Повідомлень: 25729
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
