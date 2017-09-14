Сходіть на зустріч. Має показати
Гірше те, що це ознака -- засобів ураження в них вистачає не тільки на БД та об'єкти критичної інфраструктури, але й на свиноферми та меблеві фабрики.
Хоча є ще нюанс.. як таємниця Полішинеля.
Але про нього мовчать, як риби. Хоч він є природнім для війни. Тим паче екзистенційної. То й я не рудий.
Рфія зробила більше, ніж злочин, помилку.
Про це волгарь тут наголошував ще в 2014.
А повномасштабка, то й зовсім помилка в кубі.
Гадала зустріч з квітами ... але українці спроможні зустріти не те, що в палатках незламності, а хоч у підвалах і землянках.
Тому тільки до Перемоги або повного виснаження рфії.
Більш цікавим є -- а чи готові-спроможні будуть на палатки-землянки рфяни? За логікою - тим паче спроможні, бо варвари-орки-ще й скрепні-ще й диктатура.
Самий номер буде, якщо пу і Ко дадуть задню. І до пересічних скрєпних орків тоді дійде під ким ці єліти хремля. І яка їх велич в реалі. І за що по ітогу пу поклав їх стільки в землю.
(Це так. Версія. Якщо...)) Дійсно цікаво наскільки самостійні оті єліти хремля.
detroytred
Поки не буде знеславлення і приниження кацапії поразкою, нема жодного шансу на самостійне переусвідомлення пересічним кацапом. Надто довго цим уйопкам останкінська голка вколює надуману велич .
Я ніколи не казав - неможливо...
Якщо є
Бажання
Ресурси
То можна й мягке зломати...
Яказав що є два шляхи досягнення благополуччя в Державі
Перший-легкий для мешканців бо природний - ЕВОЛЮЦІЯ , коли в кожного є час порівняти свої досягнення з досягненнями тих хто його оточує і САМОСТІЙНО прийняти рішення що буде робити для себе (може прийняти що нічого не треба змінювати і в процесі зникнути)
Другий - важкий для мешканців , бо потребує СИЛОВОГО втручання - реформи... При цьому якість майбутнього результату буде визначатись не всім населенням а бзіками в голові реформатора ( може колгосп в деяких випадках був кращий ніж кулаки... але для кулаків яких розкуркулили і знищили ( чи для євреїв Німеччини) - те що суспільство швидше розвинулось на їх кістках - як би не радує
При цьому
Що перший, що другий варіант -успішний тільки у випадку коли буде ЗМІНЕНА свідомість населення і населення ПОГОДИТЬСЯ що нові ПРАВИЛА ( по твоєму-умови) для цього населення є корисними.
Тому й кажу
Навіщо ломати свідомість твою і лада? ви й так не встигните скористатись зміненою свідомістю.
Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?
Не згоден.
Поразка німців в 1СВ навпаки ще більше підстегнула велич...
Я ж мав на увазі саме несамостійність (продажність) єліт хремля. Якщо вона є, то наявна демонстрація цього повинна рознести скрєпну свідомість рфян вхлам. Можливо повинна.
А просто поразка ні.
Навпаки, тільки розпалить сильніше.
>>> тоді дійде під ким ці єліти хремля
Я не уверен, что это хоть что-то изменит: опыт той же Второй Мировой показывает, что будет не до того.
Ну и правильному ответу "я не слежу за политикой их давно научили"...
Опять же: какая разница низам - под кем их "бригадный" ходит? - они всеравно внизу. Да и разговоры про 1/6ю суши давно не звучат...
Залиш - "важко".
І?
(Хоча ти саме заперечував можливість проведення реформ -- тобто казав, що неможливо. Називав це моїми фантазіями. Тепер визнаєш, що можливо? Не фантазії. Нарешті).
Ну що ти знов будуєш на вигадках, а не на реалі-то?
Ні я, ні ЛАД вже давно не є частиною рушійних сил в суспільстві.
А ота молодь, яка не хоче твоїм шляхом, в масі рухається тим паче не в твоєму напрямку.
І в існуючих умовах від можновладців-управлінців-регуляторів навіть приблизно не бажає працювати та вчитися наполегливо, так, як ЛАД або я.
Це реал, чудаче. Ти знов будуєш на своїх вигадках.
Спробуй на реалі.
Ти знов прирівнюєш ринкові реформи до а-ля загання в колгоспи -- це після вже декількох вказівок тобі, звиняй, типова єралашна чергова маячня від тебе. Між ринковими реформами в польщах, ірландіях, іспаніях і т.д. і реформами совдепу, мао, пота і т.д. --- є мабуть маленька((( різниця.
І ЛАД тобі ж нещодавно вказав: якщо в пересічних є бажання (свідомість) та ресурси, то і реформи не потрібні будуть.
Реформи роблять за умов, коли нема отого.
І саме така ситуація є предметом розгляду.
detroytred
То не та «поразка» була.
Поразка у 2-й була з розваленим на кирпичі берліном і сексом німкень з совєтскім солдатом безкоштовно і без бажання, і з офіцером за банку тушонки. Ото справжнє приниження і повернення «величі» на своє місце.
А, ну якщо така поразка, то без питань.
Яка ймовірність даного варіанту?
Тому я розглядав поразку саме рівня максимум 1СВ.
|