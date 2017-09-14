Додано: Суб 04 жов, 2025 13:03

detroytred написав: В мене не "реформи це легко" і "нагнуть населення", а - реформи це не так важко і неможливо, як ти намагаєшся довести-показати,

Я ніколи не казав - неможливо...Якщо єБажанняРесурсиТо можна й мягке зломати...Яказав що є два шляхи досягнення благополуччя в ДержавіПерший-легкий для мешканців бо природний - ЕВОЛЮЦІЯ , коли в кожного є час порівняти свої досягнення з досягненнями тих хто його оточує і САМОСТІЙНО прийняти рішення що буде робити для себе (може прийняти що нічого не треба змінювати і в процесі зникнути)Другий - важкий для мешканців , бо потребує СИЛОВОГО втручання - реформи... При цьому якість майбутнього результату буде визначатись не всім населенням а бзіками в голові реформатора ( може колгосп в деяких випадках був кращий ніж кулаки... але для кулаків яких розкуркулили і знищили ( чи для євреїв Німеччини) - те що суспільство швидше розвинулось на їх кістках - як би не радуєПри цьомуЩо перший, що другий варіант -успішний тільки у випадку коли буде ЗМІНЕНА свідомість населення і населення ПОГОДИТЬСЯ що нові ПРАВИЛА ( по твоєму-умови) для цього населення є корисними.Тому й кажуНавіщо ломати свідомість твою і лада? ви й так не встигните скористатись зміненою свідомістю.Може легше для суспільства ( доцільніше для Вас) дозволити вам померти совками?